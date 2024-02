A téli szünetet követően a jövő héten a nyolcaddöntőkkel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája, amelyet a francia PSG hiába üldöz hosszú évek óta, noha a tulajdonos, a Qatar Sports Intvesments 1,9 milliárd eurót (736 milliárd forintot) ölt már a csapatba. Most viszont a katari főnökség újabb nehéz feladattal néz szembe, mivel sosem tűnt még ilyen valószínűnek, hogy a keret legértékesebb tagja, Kylian Mbappé a nyáron a spanyol Real Madridhoz szerződik, méghozzá átigazolási díj nélkül. Hacsak az olimpia meg nem menti a párizsiakat.

Sosem tűnt még ennyire valószínűnek, hogy Kylian Mbappé az utolsó meccseit játssza a francia bajnokságban.

Fotó: AFP

Régi történet már Mpabbé Madridba igazolása, de messze nem egyértelmű és főleg nem lineáris a folyamat. Csak a mostani, 2023–2024-es idényben legalább három kanyart vett már a sztori, a fordulópontok az alábbiak voltak:

Mindezek után a hét végén kapott újabb lendületet a téma, amikor a francia Le Parisien közölte: a játékos döntött a jövőjéről, és végre átköltözik Spanyolországba.

Csakhogy ugyanitt tartottunk 2022-ben is.

Mennyit kompenzálna az úriemberek megegyezése?

Mbappé akkor is a szerződése lejártához közeledett, mint most, és a Real Madrid akkor is szerződtetni kívánta, mint most. De akkor a csatár váratlanul meghosszabbította szerződését a PSG-vel, méghozzá 2 + 1 évre, amiből a plusz a játékos opciója, tehát az ő döntése volna, akar-e maradni a harmadik évre is. Viszont tavaly nyáron kijelentette:

nem szándékozik aktiválni az opcióját, ami azt jelentené, hogy idén nyáron ingyen távozik

– pedig 2018-ban 180 millió eurót (69,6 milliárd forintot) fizettek a végleges játékjogáért.

Kylian Mbappé piaci értékének alakulása eurómilliókban.

Forrás: Transfermarkt

A klasszisnak ma is ennyi a becsült értéke, legalábbis az átigazolásokra szakosodott német Transfermarkt honlap szerint, mert a svájci CIES Football Observatory elemzőcsoport algoritmusa már 256 millió eurót (99,1 milliárd forintot) számolt ki.

Mbappé és a PSG elnöke, a katari Nasszer el-Helaifi korábban úgy nyilatkoztak, hogy úriemberként megállapodtak valamiféle kompenzációban arra az esetre, ha a játékos valóban távozna,

de ekkora átigazolási díjtól elesni akkor is csapás lenne még a dúsgazdag PSG-nek is,

ha másért nem, akkor az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) folyvást átalakuló pénzügyi szabályrendszere miatt, amivel a múltban már meggyűlt a baja a klubnak.

Kinek kell egy bajnokság Messi, Neymar és Mbappé nélkül?

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy most tárgyalják a francia élvonal, a Ligue 1 új tévészerződését a 2024 és 2029 közötti időszakra, és nagyon nem mindegy, hogy Mbappéval vagy nélküle kell reklámozni a csomagot, amelyből az elmúlt években már így is kikerült az argentin Lionel Messi és a történelem legdrágább focistája, a brazil Neymar is.

Következésképp a PSG az utolsó pillanatig küzdeni fog, hátha a klasszis mégis tovább marad – ebben pedig segíthet az idei nyári olimpia.

A párizsi olimpia segíthet be Párizs focicsapatának.

Fotó: Shutterstock

A folyó klubszezon május–júniusban ér véget, utána következik június 14-től július 14-ig az Európa-bajnokság – amelyre a magyar válogatott is kijutott –, majd július 24-től augusztus 11-ig az olimpia labdarúgótornája. Az utóbbi U23-as esemény, ezért mérsékelt a sportértéke, de mivel három túlkoros azért benevezhető,

egyszer-egyszer még a legnagyobbak is elmennek az ötkarikás játékokra: 2008-ban például Messi is játszott Pekingben, és aranyéremmel tért haza.

Hasonló a terve Mbappénak is, aki ráadásul a szülővárosában, Párizsban válhatna olimpiai bajnokká. Ez viszont azt jelentené, hogy végigfocizza a nyarat a válogatottakkal, és csak utána, augusztus közepén kezdné meg a nyári pihenőjét – amikor viszont már kezdődik az új klubévad.

Mindez a Real Madridnak aligha tetszene, a PSG viszont hajlandó lenne lenyelni – feltéve, hogy Mbappé meghosszabbítja a szerződését.

Sosem volt ilyen optimista a hangulat a Real Madridnál

A két évvel ezelőtti pálfordulást amúgy is nehezen viselték Madridban, ezért az akkor kínált pénzügyi csomagot is leskálázták mostanra. Persze volt miből, hiszen becslések szerint 130 millió eurós (50,3 milliárd forintos) aláírási bónuszt, majd évi 26 millió eurós (10,1 milliárd forintos) fizetést kínáltak. Emellett az átigazolási metódus is átalakult a Realnál, amely fiatalabb játékosokat vesz inkább, Mbappé viszont 26 lesz idén, azaz nem számít már ifjú tehetségnek.

Mindezek dacára a francia és spanyol források egybehangzóan állítják, hogy sosem volt még ilyen jó esélye az átigazolásnak: az átigazolásos ügyekben mindenkinél jobban értesült olasz Fabrizio Romano szerint nagyon hamar bejelentés is születhet.