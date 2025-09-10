Serena Williams nagy fantáziát lát egy új női kosárlabdaligában

Az Egyesült Államokban januárban indult új női kosárlabdaliga, az Unrivaled értéke egy most lezajlott forrásbevonás után elérte a 340 millió dollárt. Finanszírozóként megjelent többek között a teniszlegenda Serena Williams, de a Warner Bros. Discovery és az Alex Morgan Trybe Ventures is bekapcsolódott az üzletbe. A tranzakciónak köszönhetően az Unrivaled értéke drámai mértékben megemelkedett az egy évvel ezelőtti 95 millió dollárhoz képest – emeli ki az Origo.

Serena Williams befektetett az új női kosárlabdaligába / Fotó: NurPhoto via AFP

Nem véletlen, hogy most került sor a befektetésre, hiszen a női sportágak népszerűsége és értékeltsége az elmúlt években szárnyalt.

Nem Serena Williams az egyetlen nagy név az Unrivaled finanszírozói között

Az Unrivaled befektetői között olyan ismert nevek is szerepelnek, mint a teniszlegenda Billie Jean King, az NBA-szupersztár Stephen Curry, a teniszbajnok Coco Gauff és az olimpiai bajnok úszó, Michael Phelps. A CNBC cikke kiemeli, hogy a mostani tranzakciót levezénylő kockázatitőke-befektető cég, a Bessemer Venture Partners úgy véli, az Unrivaled lehet a prototípusa a sportligák következő generációjának.

Az Unrivaledet 2023-ban alapították, és a WNBA (az amerikai Női Kosárlabda-szövetség) holtszezonjában fut, azaz ekkor is játék- és pénzkereseti lehetőséget biztosít a játékosok számára.

Korábban ugyanis sokan közülük külföldön próbáltak ilyenkor szert tenni egy kis pluszjövedelemre. Magyarul: egy olyan üzleti vállalkozásról van szó, amely megteremti a lehetőséget a WNBA sztárjai számára, hogy a szezonon kívül a hazájukban is megkereshessék azt a jövedelmet, amelyért korábban Törökországba, Oroszországba vagy éppen Kínába utaztak játszani.

Az Unrivaled állítása szerint a profi női sport történetének legmagasabb átlagfizetését kínálják a játékosoknak. Ezzel szemben a WNBA sokak szerint nem biztosít méltányos fizetést a játékosainak, akik most tárgyalnak a kollektív szerződésükről, amely október 31-én lejár. Az egyik legnagyobb vitakérdés a játékosok javadalmazásának emelése.

Az Unrivaled egy speciális szabályokkal kiírt bajnokság, amely semmilyen formában nem hasonlítható a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség, a FIBA égisze alatt rendezett bajnokságokhoz. Az összecsapások rövidebbek, de teljes, ugyanakkor valamivel kisebb méretű pályán zajlanak.