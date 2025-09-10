Serena Williams nagy fantáziát lát egy új női kosárlabdaligában

Az Egyesült Államokban januárban indult új női kosárlabdaliga, az Unrivaled értéke egy most lezajlott forrásbevonás után elérte a 340 millió dollárt. Finanszírozóként megjelent többek között a teniszlegenda Serena Williams, de a Warner Bros. Discovery és az Alex Morgan Trybe Ventures is bekapcsolódott az üzletbe. A tranzakciónak köszönhetően az Unrivaled értéke drámai mértékben megemelkedett az egy évvel ezelőtti 95 millió dollárhoz képest – emeli ki az Origo.
Nem véletlen, hogy most került sor a befektetésre, hiszen a női sportágak népszerűsége és értékeltsége az elmúlt években szárnyalt.
Az Unrivaled befektetői között olyan ismert nevek is szerepelnek, mint a teniszlegenda Billie Jean King, az NBA-szupersztár Stephen Curry, a teniszbajnok Coco Gauff és az olimpiai bajnok úszó, Michael Phelps. A CNBC cikke kiemeli, hogy a mostani tranzakciót levezénylő kockázatitőke-befektető cég, a Bessemer Venture Partners úgy véli, az Unrivaled lehet a prototípusa a sportligák következő generációjának.
Az Unrivaledet 2023-ban alapították, és a WNBA (az amerikai Női Kosárlabda-szövetség) holtszezonjában fut, azaz ekkor is játék- és pénzkereseti lehetőséget biztosít a játékosok számára.
Korábban ugyanis sokan közülük külföldön próbáltak ilyenkor szert tenni egy kis pluszjövedelemre. Magyarul: egy olyan üzleti vállalkozásról van szó, amely megteremti a lehetőséget a WNBA sztárjai számára, hogy a szezonon kívül a hazájukban is megkereshessék azt a jövedelmet, amelyért korábban Törökországba, Oroszországba vagy éppen Kínába utaztak játszani.
Az Unrivaled állítása szerint a profi női sport történetének legmagasabb átlagfizetését kínálják a játékosoknak. Ezzel szemben a WNBA sokak szerint nem biztosít méltányos fizetést a játékosainak, akik most tárgyalnak a kollektív szerződésükről, amely október 31-én lejár. Az egyik legnagyobb vitakérdés a játékosok javadalmazásának emelése.
Az Unrivaled egy speciális szabályokkal kiírt bajnokság, amely semmilyen formában nem hasonlítható a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség, a FIBA égisze alatt rendezett bajnokságokhoz. Az összecsapások rövidebbek, de teljes, ugyanakkor valamivel kisebb méretű pályán zajlanak.
A mérkőzések négy negyedből állnak, akár a hagyományos kosárlabdában, különbség azonban, hogy hétpercesek.
A liga hat csapattal és 36 játékossal indult. A szerződtetett játékosokat egy szakmai bizottság osztotta szét. Ügyeltek arra, hogy szerkezetben, játékerőben hasonló gárdák alakuljanak ki, de idővel megnyitják majd az átigazolások előtt az utat. Az Unrivaled alapítói Napheesa Collier és Breanna Stewart olimpiai bajnokok – az ő hírnevük alapozta meg a befektetők bizalmát.
Az Unrivaled teljes átláthatóságot ígér. Az éves bérkeret az első szezonban 8 millió dollár, hogy ezt miként differenciálják, arról egyelőre nincsenek információk. Serena Williams példája egyébként nem egyedüli a sportvilágban – erről itt olvashat bővebben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.