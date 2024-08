Kiderült, mikor mutatja be az Apple az új iPhone modelleket

Az Apple szeptember 9-én tartja az „It’s Glowtime” névre keresztelt eseményét, ahol várhatóan bemutatják az iPhone 16 modelleket. A rendezvény az Apple Parkban lesz, a Steve Jobs Theater-ben.

Hamarosan bemutatja az Apple az iPhone 16 termékcsaládot / Fotó: AFP

Több mint valószínű, hogy szeptember 9-én a közönség ízelítőt kap az iPhone szériából – írta meg a The Verge. A 16-os termékcsalád négy telefont tartalmaz majd, illetve ebben a sorozatban találkozhatunk utoljára az iPhone Plus modellekkel. Az előzetesen kiszivárgott információk szerint az iPhone 16 és a 16 plusz egy meglepő hardveres újítást kap, a megszokott négyzet alakú kameraszigetet egy függőleges elrendezésű rendszer válthatja fel. A négyzetbe ágyazott három lencsés megoldás megmard a Pro és a Pro Max készülékeknél, amik nagyobb kijelzőt is kapnak. További hardveres újdonság a bronz színezés megjelenése a Verge szerint.

Kiszivárgott: ilyen lehet a jövő Apple készüléke – érkezhet az iPhone Air Hatalmas változásokra készül az Apple. Az iPhone hamarosan megjelenő 16-os szériájában jelentős szoftverfejlesztés történik, az Apple Intelligence mesterséges intelligencia megjelenésével. Az iPhone 17 már hardveres átalakuláson is átmegy, hiszen az iparági pletykák szerint megjelenik az iPhone Air, amely egy minden eddiginél karcsúbb és elegánsabb készülék lesz.

A 16-os széria mind a négy modellje megkapja az Action Button-t, ami egy fizikai gomb a készülék oldalán. Ezzel a funkcióval az iPhone 15 Pro és Pro Max készülékeknél találkozhattunk. Az Action Button-höz bármilyen funkciót hozzá lehet rendelni, amit így egyetlen gombnyomással elérhet majd a felhasználó.

Az iPhone 16 legfontosabb újítása a beépített generatív mesterséges intelligencia, az Apple Intelligence. Vélhetően a szeptember 9-i esemény nagy részét is az MI képességeinek a bemutatása teszi majd ki. Jelenleg az Apple Intelligence béta verziója fut az iPhone 15 Pro és Pro Max modellekben, de az ígéretek szerint a rendszert a teljes 16-os termékcsalád megkapja majd.

Úgy tudni, hogy az „It’s Glowtime” eseményen az új iPhone mellett az Apple Watch Series 10-et és az új AirPods-ot is bemutatja az Apple.