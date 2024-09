Érvelni képes mesterséges intelligencia modell érkezik az MI-piacra. Az OpenAI szerint legújabb nagy nyelvi modelljük (LLM) képes az érvelésre, lehetővé téve a matematikai, kódolási és természettudományi problémák megoldását. Amennyiben a vállalat terméke valóban képes erre, úgy az hatalmas előrelépés az emberszerű mesterséges tudat megalkotásában.

Érvelni képes MI-t villantott az OpenAI / Fotó: Shutterstock

Az o1 néven ismert MI-modellek az utóbbi években a legnagyobb fejlődést elért termékek, ezen a téren a Google, az OpenAI és az Anthropic is szép sikereket ért el. Az OpenAI most egy ilyen modellt akar beépíteni a ChatGPT-be, ami a Plus előfizetőknek lesz csak elérhető.

Az érvelni képes MI-modell úgy lett tervezve, hogy hasznos legyen a tudósok és a fejlesztők számára.

A vállalat szerint az o1 modellek messze felülmúlták a meglévő modelleket, például a GPT-4o-t. Mira Murati, a vállalat technológiai igazgatója elmondta, hogy a modellek fejlesztése további utakat nyitott az MI működésének megértésében is. „Bepillantást nyerünk a modell gondolkodásába, lépésről lépésre megfigyelhetjük a gondolkodási folyamatát” – mondta a Financial Timesnak.

Ez az MI stratégiákat alkot és javítja a saját hibáit

Mark Chen vezető kutató szerint az új modell különböző stratégiákat állít fel az adott probléma megoldására és ha rájön, hogy hibákat követett el, akkor képes azokat kijavítani. Az olyan alkalmazások esetében, mint például az online keresés – amellyel az OpenAI a SearchGPT eszközén keresztül kísérletezik – Murati szerint ez a modellkészlet „új keresési paradigmát” nyithat, amely jobb kutatást és információkeresést tesz lehetővé.

Fontos mérföldkő a lépésről lépésre történő érvelés és a tervezés képességének megtanítása a gépeknek. Ez közelebb viszi az MI-t az emberi kognitív képességekhez, amit a szakértők mesterséges általános intelligenciának (AGI) neveznek. Yoshua Bengio, a Turing-díjas számítógépes tudós szerint,

ha az MI-rendszerek valódi érvelési képességeket mutatnának, akkor ez segítene az érvek, tények és következtetések konzisztenciájának megteremtésében.

De mi van, ha rossz kezekbe kerül?

Bár már vannak kezdeti érvelési képességeket mutató MI-modellek, mint például a GPT, Google Gemini és Anthropic Claude, a tudományos konszenzus szerint ezek még nem érik el a teljes körű általános célú érvelést.