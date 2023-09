Viszik, mint a cukrot az Apple új iPhone 15-ös készülékét

Az Egyesült Államokban és Kínában is jócskán megőtt az Apple új iPhone 15-ös alaptelefonjára a várakozási idő, ami részben a készülékcseréknek is köszönhető. Közben a kínai boltokban már megjelentek a Huawei új Mate 60 Pro okostelefonjai, melyeket már állítólag helyi gyártású csipekkel láttak el, és 5G-képességggel is rendelkeznek.

2 órája | Szerző: Murányi Ernő

2 órája | Szerző: Murányi Ernő