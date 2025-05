Elindul a Trendmutató: a legfontosabb gazdasági események, egy helyen!

Számos kamatcsökkentés történt a héten Európában, de a Magyar Nemzeti Bank szempontjából is meghatározó Fed egyelőre kivár a monetáris lazítással. Eközben rendkívüli fordulatok után megalakult az új német kormány, és többéves mélypontra süllyedtek az olajárak. Lássuk, milyen események mozgatták a piacokat a héten! De arra is kitérünk, hogy a következő napokban mire fókuszálnak majd a befektetők.

A Trendmutató első epizódját itt tekinthetik meg.

A héten az európai jegybankok közül a cseh, a lengyel és a brit jegybank is csökkentette az irányadó ráta szintjét. Főként a két régiós központi bank döntése növelheti a Magyar Nemzeti Bank mozgásterét azt illetően, hogy az idei negyedik negyedévben lejjebb vigye a 6,5 százalékon álló alapkamatot. Az MNB számára az is kedvező jel lehet, hogy áprilisban tovább csökkent az infláció, igaz, a vártnál kisebb mértékben, ami összességében megnyugtatta a piacot, és lehűtötte a hazai kamatvágási várakozásokat. Az amerikai jegybank kamattartása is abba az irányba mutat, hogy kapkodni biztosan nem fog a Magyar Nemzeti Bank.

Trendmutató: történelmi események Németországban

A héten a Bundestagban történtek is borzolták a kedélyeket. Kedden a második világháború óta nem látott fiaskó történt, a CDU–CSU és a szociáldemokraták koalíciója által támogatott Friedrich Merz csak a második szavazáson kapta meg a kancellárrá választáshoz szükséges szavazatszámot. A tőzsde is lekövette a rendkívüli eseményeket, és mínuszban zárt a frankfurti börze vezető indexe. A DAX a hét többi napján már szépen emelkedett, miután a befektetők a vámháborús fronton elkezdték árazni a békés kereskedelmi megállapodás lehetőségét.

Nem volt sétagalopp, de Friedrich Merz személyében új kancellárja lett Németországnak – erről is beszéltünk a Trendmutatóban / Fotó: AFP

A héten még a négyéves mélypontra süllyedő olajárak, valamint a céges gyorsjelentések kerültek a befektetők fókuszába. Idehaza az OTP és a Mol is jól teljesített, bár a bankcsoport első negyedéves eredményét a különböző adótételek alaposan megtépázták. A másik két hazai blue chip, a Magyar Telekom és a Richter számait a jövő héten ismerhetjük meg, de jön fontos amerikai inflációs adat, valamint az első negyedéves euróövezeti GDP-ről is lehull a lepel. A jövő héten sem fogunk tehát unatkozni!