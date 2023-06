Nem lesz teljes körű, csak az évi 100 millió forint nettó árbevétel felett teljesítő vállalkozásokra vonatkozik majd az eredetileg 2023 július elsejétől tervezett napi szintű adatszolgáltatási kötelezettség a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK). A könnyítésre és a szakaszos bevezetésre vonatkozóan Szatmáry Kristóf, a Fidesz-frakció vállalkozásfejlesztési munkacsoportjának vezetője nyújtott be módosító indítványt a költségvetést megalapozó csomaghoz.

Az online pénztárgép volt az első nagy lépés, a napi szintű adatszolgáltatás a következő.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az országgyűlési képviselő javaslatát a Fidesz-frakció támogatta, így a könnyítéssel már jó eséllyel biztosan számolhatnak az érintettek, bár az már csak a parlament július 5-i ülésén kerülhet napirendre.

Az átmeneti időszakot a vészhelyzeti rendelkezésekkel át lehet hidalni, nem kerülnek lehetetlen helyzetbe így az érintettek

– jelezte a Világgazdaságnak Szatmáry Kristóf.

A módosító indítvány az utolsó pillanatban került a döntéshozók elé, a 100 millió forintnál alacsonyabb árbevételű vállalkozások viszont már lényegében biztosra vehették az előzetes hírek alapján, hogy 2024 januárjáig mentességet élvezhetnek majd.

A költségvetési bizottsághoz a Fidesz-frakció támogatásával benyújtott javaslat egyébként egybevág a Magyar Turisztikai Ügynökség által is szorgalmazottakkal, nevezetesen hogy a vendéglátásban és a turisztikai attrakciók körében is lépcsőzetesen vezessék be az NTAK-adatszolgáltatási kötelezettséget. Ez történt legutóbb a szálláshely-szolgáltatás területén is.

Sok vendéglátós fellélegezhet: könnyítene a kötelező adatszolgáltatás szabályain az MTÜ A Magyar Turisztikai Ügynökség a vendéglátóhelyek és turisztikai attrakciók kötelező adatszolgáltatásának szakaszos bevezetését javasolja. Az NTAK-regisztráció minden szereplő számára kötelező. A regisztrációt május 23-ig több mint 22 ezer vendéglátó üzlet és attrakció végezte már el.

A fokozatosság elve alapján így a jövő hónaptól csak a 100 millió forint feletti, ilyen irányú bevételű cégekre vonatkozik majd az eredeti előírás

– összegezte Szatmáry Kristóf.

A módosítás révén a 4-5 ezer érintett vállalkozás 90 százaléka mentesül a kötelezettség alól. A regisztrálás viszont kötelező lesz mindenki számára továbbra is, miután 2010 óta a gazdaság kifehérítése felé halad az ágazat a kormányzati intézkedések nyomán – emlékeztetett a politikus.

Az online pénztárgép után ez lett volna az újabb lépés, nevezetesen a vendéglátó üzletekre és a turisztikai attrakciókra is teljes körűen kiterjeszteni az NTAK-rendszert, de látni kell, hogy most más a gazdasági helyzet, sokkal nehezebb az átállás a vállalkozásoknak, ezért a Fidesz-frakció a legkisebb árbevételű cégeknek fél év haladékot adó javaslatot egyhangúlag támogatta – tudtuk meg.

A következő fél évben megvizsgálják, hogy milyen, azaz mekkora árbevételű körre lesz 2024 januárjától kötelező az adatszolgáltatás.

Egyelőre az biztos, hogy a 100 millió forint alatti, de 12 millió forint feletti árbevételű vendéglátó üzleteknek és turisztikai attrakcióknak fél évük van a felkészülésre.

A turisztikai attrakciókra is ugyanaz érvényes, mint a vendéglótó üzletekre az NTAK kapcsán.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Speciális helyzetbe kerülnek az éves szinten a főtevékenységből 12 millió forint alatti árbevételű vállalkozások, amelyek valószínűleg végleg kikerülhetnek a kötelezettek köréből (a végeles árbevételi limitet később határozzák meg).

Változik az NTAK-rendszerbe küldendő adatok köre a szálláshely-szolgáltatók esetében, ugyanis a 14 év alatti vendégekről semmilyen adatot nem kell szolgáltatni majd.

Ez is jelentős adminisztrációcsökkentést jelent a cégeknek. Az NTAK-ba küldött adatokhoz kapcsolódik még egy újabb előírás, hogy azokat más állami szerv felé már nem kell a vállalkozásoknak megküldeniük majd.