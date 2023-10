Az őszi utazásokra idén kevésbé volt jellemző az előfoglalás, mint az elmúlt években, a karácsony és szilveszter környékére tervezett utazásokra viszont most korábban kezdtek el ajánlatokat kérni a tengerparti ünneplést tervezők az Invia.hu, Magyarország vezető online utazásközvetítőjének adatai alapján.

Zanzibárt nagyon megszerették a magyar turisták is.

Fotó: Robert Harding / AFP

Kitolta a téli, egzotikus üdülési szezon kezdetét a hosszú, enyhe ősz, de most, a téli óraállítás előtt felpörögtek az év végi foglalások. Kérdés, hogy az utazási piac nyári átrendeződései után mire számíthatunk télen, hova és hogyan utaznak a magyarok – ezt vizsgálta meg az Invia.hu.

Mint kiderült,

háromszor annyian fogják Zanzibáron köszönteni az új évet, mint tavaly,

és rengetegen foglalták le már most az idén a Budapestről is közvetlen járattal elérhető Ománt a téli ünnepek idejére tervezett pihenésük helyszínéül.

Ezekre az egzotikus úti célokra jellemzően felnőttek, párok indulnak, míg a gyerekekkel utazók a korábban is bevált helyszínekben gondolkodnak. Egyiptom, Törökország és a Kanári-szigetek az örök kedvencek, nemcsak a karácsonyi-szilveszteri időszakban, de egész évben: az őszi hónapokban ide foglalt utazások volumene 27-48 százalékkal emelkedett a tavalyihoz képest.

Omán átrendezheti az élbolyt

Családi állapottól és a naptártól függetlenül, illetve a hideg évszakokat általában nézve – októbertől áprilisig – Egyiptom, Törökország és a Kanári-szigetek mellett Zanzibár, valamint az Egyesült Arab Emirátusok versenyeznek a dobogós helyekért. A szezon végén érdekes lesz megnézni, hogy az idei év új slágere, Omán végül hogyan rendezi át ezt a sorrendet.

Ománba idén lehet először közvetlen repülőjárattal eljutni Budapestről.

Fotó: Ahmed Abdalkawey / ANADOLU AGENCY / AFP

Egyre messzebbre kalandozunk

Már nyáron is csökkent a rövidebb, és többszörösére nőtt a 9, 15 és 11 napos üdüléseket választók száma az Invia utasai körében.

Az őszi-téli időszakban a többség 8-9 napot tölt távol, és ezekre a napokra az utazások 76 százalékában választanak all inclusive vagy ultra all inclusive ellátást. Láthatóan az utazás mellett döntő közönség nemcsak az enyhe időjárás, a nyári hangulat, a hosszabb nappalok és az új élmények miatt választja az egzotikus úti célokat, hanem a valódi kiszakadás, a napi teendőlistáktól való, igazi elszakadás lehetősége is egyre fontosabb – összegezte az utazásközvetítő cég.

Egyiptom a családosok körében is kedvelt úti cél télen-nyáron immár.

Fotó: AMIR MAKAR

Az ilyenkor utazók 55 százaléka a 40-59 éves korosztályból kerül ki: számukra egy ilyen utazás öngondoskodás is, szóljon akár az év végi hajtásra való felkészülésről, akár annak kipihenéséről. A legtöbben pénteken és vasárnap kelnek útra, a legkevesebben pedig hétfőn.