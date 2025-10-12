Igazi földi paradicsomot hozott létre a világ egyik leggazdagabb embere a magánszigetén

A 81. életévében járó Larry Ellison, az Oracle szoftveróriás társalapítója, 2012-ben 300 millió dollárért megvásárolta a Hawaii-szigetekhez tartozó, körülbelül 363 négyzetkilométernyi területű, festői Lana‘i szigetének 98 százalékát, benne a lakosság nagy részével és az infrastruktúrával – számolt be az Origo. Azóta jelentős beruházásokat hajtott végre, luxusüdülőket, fenntartható mezőgazdasági projekteket és éttermeket hozott létre.

Larry Ellison csodás magánszigete, Lana‘i / Fotó: Frederick Millett / Shutterstock

A sziget egyfajta laboratóriummá vált az elképzelései számára. Az üzletember célja, hogy zöldmegoldásokat alkalmazva egy teljesen fenntartható, minikultúrát alakítson ki, ami a későbbiekben modellként szolgálhat a világ számára.

Larry Ellison szigete luxusüdülőhely és fenntarthatósági központ is egyben

A vásárláskor kettős motiváció hajtotta Ellisont:

egy saját paradicsomot akart létrehozni – egy helyet, amit saját ízlésére formálhat,

„zöldlaboratóriumként” tekintett a szigetre – itt szerette volna kipróbálni fenntartható energia- és vízmegoldásait.

Ellison komoly fejlesztéseket, számos, több százmillió dolláros beruházást hajtott végre azóta, amióta megvásárolta a szigetet: az egyik ilyen projekt a Sensei Retreat nevű exkluzív luxusüdülőhely, ahol egy éjszaka körülbelül 3000 dollárba kerül, egy másik projekt a Nobu Lana‘i étterem, amelyet a híres séf, Nobu Matsuhisa üzemeltet, továbbá Ellison hidroponikus gazdaságokat is létrehozott, amelyeket megújuló energia hajt.

Végső soron a szigetet egy luxusüdülőhely és egy fenntarthatósági központ keverékévé alakította.

Ez a kis sziget, becenevén „A magánsziget” egyszerre Hawaii rejtett kincse és egy szupergazdag milliárdos játszótere.

És bár magánbirtokként indult, Lana‘i továbbra is fogad vendégeket, köztük celebeket és milliárdosokat (Bill Gates itt tartotta az esküvőjét), luxusnyaralásra vágyókat és kalandvágyó turistákat is, akik terepjáróval fedezik fel a sziget pazar részeit.

A nagyjából 4000 lakos mindennapi élete, munkája és még az energiaellátása is az amerikai milliárdos döntéseitől függ.

A véleményük megoszlik, mert míg egy részük úgy látja, hogy Ellison jó dolgokat tett a közösségért, mások úgy érzik, hogy nem tudják kellőképpen hallatni a hangjukat. Lana‘i lakossága egyébként főként filippínó munkások leszármazottaiból áll, akiket még az 1920-as években toboroztak az akkori tulajdonos, James Drummond Dole a világ egykor legtermékenyebbnek számító ananászültetvényére.