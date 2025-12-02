Máris özönlenek az amerikai turisták, pedig a Trump-Orbán találkozó hatása még meg se érkezett
Hatalmas tartalékok vannak az amerikai turizmusban – hangsúlyozza tanulmányában Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója. Felidézi, hogy a 2010-es év végén, amikor közvetlen repülőjárat is rendelkezésre állt, a 700 ezret közelítette az érkezők száma. 2024-ben, a koronavírus-járvány utáni időszakban, közvetlen repülőjáratok hiányában is 480 ezerig emelkedett az amerikai utazók száma, az újrainduló közvetlen légi összeköttetetés pedig minden bizonnyal jelentősen megemeli ezt a mennyiséget.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közvetlen Budapest-New York járatot s kilátásba helyezett. Ez kedvező lenne, de a már meglévő Budapest-Philadelphia járta jelentőségét sem szabad lebecsülni annál inkább, mert a philadelphiai repülőtér nemzetközi elosztó szerepe révén több mint száz észak-amerikai és karibi célállomásra kínál gyors csatlakozást.
Kiemelten fontos a turizmus idehaza
A turizmus ágazat jelentős súllyal rendelkezik a magyar gazdaságban. 2024-ben a különféle szektorok közül a leginkább az idegenforgalom ösztönözte a növekedést.
A szektor a GDP közel 13 százalékát adja, és több százezer ember foglalkoztatását biztosítja.
Az Egyesült Államok hazánk 13. legfontosabb küldőpiaca a turizmusban. Ugyanakkor az amerikai utazók magyarországi látogatás iránti igényét mutatja, hogy éves szinten kétszámjegyű növekedést mutatva épült újra az amerikai turizmus hazánkban a 2020-as 209 ezres mélypontról.
Tény, hogy az amerikai turisták körében a hajóutak is népszerűek: a Turizmus.com adataiból az is kiderül, hogy az amerikai turisták közül egyre többen választják a hajós utazásokat a magyar fővárosba. 2024-ben több mint 330 ezer utas érkezett hajóval, akiknek 39 százaléka volt amerikai.
Jó turista az amerikai
Az amerikai turisták jellemzően, 92 százalékban Budapestet látogatják meg, a budapesti ötcsillagos szállodák bevételének 17 százalékát amerikai turisták adják.
Az amerikai turisták érkezése azért is fontos, mert lényegesen hosszabb időt töltenek itt, és többet költenek Magyarországon, mint más külföldi látogatók. A KSH adatai alapján az átlagos külföldi utazók 2,3 napra érkeznek Magyarországra, addig
az amerikai utazók átlagosan 6,5 napot maradtak.
Nyaralásuk egy napjára jutó költéseik is több mint kétszeresét tették ki a külföldi turistákénak.
Az üzleti célú utazások aránya is bővül, a Turizmus.com által közölt adatok alapján. Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója szerint a gazdasági hatásuk jóval meghaladja a szabadidős utazókét, mivel a hivatásturistáknak magasabb az átlagos költése, valamint a visszatérési hajlandósága, és hosszabb a tartózkodási ideje.
Erősödhet Magyarország helyzete a filmiparban, ugyanis hazánk az egyik legnépszerűbb európai forgatási helyszín az amerikai rendezők körében.
Történelmi megállapodások születtek Washingtonban
Orbán Viktor, és több magyar miniszter igen fontos témákban állapodott meg novemberi, washingtoni útján. A kormányfő Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével megállapodott abban, hogy Magyarország szabadon vásárolhatja az orosz nyersanyagokat, más érdemi beszerzési forrás híján. Ez továbbra is garantálja az ellátásbiztonságot, és Orbá Viktor szerint így fenn lehet tartani a rezsicsökkentést is.
Emellett moduláris atomerőművek esetleges beszerzéséről is szó esett, illetve egyetemi együttműködéseket is tető alá hoztak.