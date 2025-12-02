Máris özönlenek az amerikai turisták, pedig a Trump-Orbán találkozó hatása még meg se érkezett

Hatalmas tartalékok vannak az amerikai turizmusban – hangsúlyozza tanulmányában Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója. Felidézi, hogy a 2010-es év végén, amikor közvetlen repülőjárat is rendelkezésre állt, a 700 ezret közelítette az érkezők száma. 2024-ben, a koronavírus-járvány utáni időszakban, közvetlen repülőjáratok hiányában is 480 ezerig emelkedett az amerikai utazók száma, az újrainduló közvetlen légi összeköttetetés pedig minden bizonnyal jelentősen megemeli ezt a mennyiséget.

Az amerikai turisták elsősorban Budapestet keresik fel / Fotó: Nominesine / shutterstock

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közvetlen Budapest-New York járatot s kilátásba helyezett. Ez kedvező lenne, de a már meglévő Budapest-Philadelphia járta jelentőségét sem szabad lebecsülni annál inkább, mert a philadelphiai repülőtér nemzetközi elosztó szerepe révén több mint száz észak-amerikai és karibi célállomásra kínál gyors csatlakozást.

Kiemelten fontos a turizmus idehaza

A turizmus ágazat jelentős súllyal rendelkezik a magyar gazdaságban. 2024-ben a különféle szektorok közül a leginkább az idegenforgalom ösztönözte a növekedést.

A szektor a GDP közel 13 százalékát adja, és több százezer ember foglalkoztatását biztosítja.

Az Egyesült Államok hazánk 13. legfontosabb küldőpiaca a turizmusban. Ugyanakkor az amerikai utazók magyarországi látogatás iránti igényét mutatja, hogy éves szinten kétszámjegyű növekedést mutatva épült újra az amerikai turizmus hazánkban a 2020-as 209 ezres mélypontról.

Tény, hogy az amerikai turisták körében a hajóutak is népszerűek: a Turizmus.com adataiból az is kiderül, hogy az amerikai turisták közül egyre többen választják a hajós utazásokat a magyar fővárosba. 2024-ben több mint 330 ezer utas érkezett hajóval, akiknek 39 százaléka volt amerikai.

Jó turista az amerikai

Az amerikai turisták jellemzően, 92 százalékban Budapestet látogatják meg, a budapesti ötcsillagos szállodák bevételének 17 százalékát amerikai turisták adják.

Az amerikai turisták érkezése azért is fontos, mert lényegesen hosszabb időt töltenek itt, és többet költenek Magyarországon, mint más külföldi látogatók. A KSH adatai alapján az átlagos külföldi utazók 2,3 napra érkeznek Magyarországra, addig

az amerikai utazók átlagosan 6,5 napot maradtak.

Nyaralásuk egy napjára jutó költéseik is több mint kétszeresét tették ki a külföldi turistákénak.