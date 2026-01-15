Jelentős beruházások indulhatnak a magyarok egyik kedvelt üdülőhelyén

A Tisza-tónál a tiszaderzsi Kárász kikötő és kemping fejlesztését uniós forrásokból valósítják meg. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezéssel a Dola Generál Építő Kft.-t bízták meg – számolt be az Origo.

Turisztikai beruházások indulnak a Tisza-tónál / Fotó: Gelefin / Shutterstock

Egyre kedveltebb úti cél a Tisza-tó

A kemping területén egy 120 négyzetméter területű, részben nyitott faszerkezetű, foglalkoztató és közösségi színtérként szolgáló épület valósulhat meg. Ezenkívül megújítják a meglévő vizesblokkokat, kibővítik akadálymentes mosdókkal, és épül egy fedett közösségi konyha is.

A kikötőt érintő fejlesztések során összesen 1080 folyóméter hosszon történik partszakaszrendezés és partvédelem, jelentős – közel 14 ezer köbméternyi – víz alatti kotrással.

Szélesítik a kikötő bejáratát és kapacitását.

A Tisza-tó mentén, a „Kubik”-ban többek között a horgászcsónakok kikötésére alkalmas, fixen telepített úszóművet építenek ki, és összesen 92 csónak kikötése válik lehetővé.

