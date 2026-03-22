Húzták, halasztották – most mégis lehetnek új strandok a fővárosban
Akár már idén több helyen is lehet már fürdeni a budapesti Duna-parton. A fővárosi vezetés pontosan egy éve is hasonló tervekről beszélt, azonban a megvalósítás elmaradt az eredeti elképzelésektől.
Szabadstrandok Budapesten: elmaradt a Duna birtokba vétele
A Duna menti fürdőhelyek megnyitása az önkormányzati kampányban került előtérbe. A folyó fürdésre alkalmas szakaszainak hasznosítását elsőként Vitézy Dávid még főpolgármester-jelöltként vetette fel.
A később az újra megválasztott Karácsony Gergely is már arról beszélt, hogy Budapestnek ismét „birtokba kell vennie” a Dunát. Akkor úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évek környezetvédelmi beruházásainak köszönhetően jelentősen javult a folyó vízminősége, ezért egyre több helyen válhat alkalmassá a fürdőzésre.
A főváros ezért a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel (BGYH), valamint a Valyo – Város és Folyó Egyesülettel közösen megkezdte a dunai fürdőzésről szóló koncepció kidolgozását.
Tavaly márciusban a főpolgármester egy videóban jelentette be, hogy a Római-parti Plázs után új szabadstrandot nyit a főváros a Hosszúréti-pataknál, illetve Pünkösdfürdőnél visszahozzák elsőként a folyami fauszodát.
Azonban félévvel később, a nyár utolsó napjaiban adtak át a strandolóknak az egyetlen új partszakaszt az Árasztó-parton.
Az engedély a strand a megnyitása előtt egy héttel érkezett meg. A BGYH vezérigazgatója akkor úgy fogalmazott, hogy„ iszonyatosan hosszú” folyamat, ameddig egy fürdőhely engedélyt kap. Sőt, lapunk megkeresésére a BGYH közölte, hogy a folyami uszoda, úszómű létesítése még összetettebb eljárást igényel, ezért nem valósulhatott meg.
A Valyo a főváosnak bemutatott tanulmányában is rávilágított: Budapesten több olyan helyszín is szóba jöhet, ahol megvalósulhatna a Duna-fürdő, ugyanakkor a gyakorlati megvalósítás korántsem egyszerű.
A 2025-ös szabadstrand-engedélyezési folyamat tapasztalatai világosan megmutatták, hogy egy-egy helyszín alkalmasságának megállapítása rendkívül összetett feladat.
Nem elegendő a kedvező adottságokat figyelembe venni: részletes vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy valóban kijelenthető legyen, egy adott partszakasz megfelel a fürdőzés feltételeinek.
A kihívásokat tovább növeli, hogy a tervezett fürdők beruházási és fenntartási költségei jelenleg csak hozzávetőlegesen becsülhetők meg. Pontos számításokra ugyanis csak részletes tervek alapján van lehetőség, ezek elkészítése azonban önmagában is jelentős forrásokat igényel.
Hol lehetnek új strandok a fővárosban?
A projektben közreműködő Valyo a Világgazdaságnak elmondta: idén a tervek szerint a próbajelleggel megnyitott Árasztó-parton található szabadstrandon újra lehet majd fürdeni júliusban és augusztusba, ennek előkészítésében az Újbudai Önkormányzat és a BGYH mellett az egyesület is részt vállal.
A Valyo nemrég saját munkájáról részletes információkat tett közzé a projektoldalán.
„Reméljük, hogy belátható időn belül a Margitszigeten és a belvárosi Jane Haining rakparton is épülhetnek Duna-fürdők” – közölte lapunkkal Győrfi Dániel, a Valyo – Város és Folyó Egyesület építésze és urbanistája.
A civil egyesület tervei szerint továbbá úszósávok is létre jöhetnének a Dunában, például
- a Margitsziget budai oldalának szinte teljes hosszán,
- valamint az Óbudai-sziget menti Duna-ágban.
Emellett több új szabadstrand helyszínt is kijelöltek, köztük
- a Palotai-öböl,
- a Palotai-sziget,
- az Óbudai-sziget csúcsa
- és az Újpesti vasúti híd környékét.
A Valyo térképén számos potenciális fauszoda-helyszín is szerepel, az Országháztól a Várkert Bazáron át egészen a Müpáig.
Az egyesület a lapunkkal azt is közölte, hogy a hosszútávú cél, hogy az időjárástól függően egyre hosszabb időszakban legyenek nyitva a strandok. Terveik szerint, a következő 2–3 évben folytatódjon a folyami uszoda tervezése és előkészítése.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. lapunk megkeresésére közölte, hogy a fővárosi közgyűlés tavaly decemberi döntése után új lendületet kapott a budapesti Duna-partok hasznosítása:
megvalósíthatósági tanulmány készül egy folyami uszoda létrehozásáról.
A BGYH azt is megerősítette, hogy idén is tervezi a szabadstrandok üzemeltetését, ennek érdekében már elindította az engedélyezési folyamatot. Sőt, amennyiben lehetőség nyílik rá,
idén a fürdőzésre kijelölt vízterület bővítésére is sor kerülhet.
Emellett részletes vízminőség-elemzés is készül, és több lehetséges helyszínt is megvizsgálnak, értékelnek. A tervek között koncepcióterv és költségbecslés kidolgozása is szerepel.