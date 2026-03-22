Húzták, halasztották – most mégis lehetnek új strandok a fővárosban

Akár már idén több helyen is lehet már fürdeni a budapesti Duna-parton. A fővárosi vezetés pontosan egy éve is hasonló tervekről beszélt, azonban a megvalósítás elmaradt az eredeti elképzelésektől.

Eddig összesen kettő szabadstrandot adtak át Budapesten / Fotó: Valyo – Város és Folyó Egyesület / Facebook

Szabadstrandok Budapesten: elmaradt a Duna birtokba vétele

A Duna menti fürdőhelyek megnyitása az önkormányzati kampányban került előtérbe. A folyó fürdésre alkalmas szakaszainak hasznosítását elsőként Vitézy Dávid még főpolgármester-jelöltként vetette fel.

A később az újra megválasztott Karácsony Gergely is már arról beszélt, hogy Budapestnek ismét „birtokba kell vennie” a Dunát. Akkor úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évek környezetvédelmi beruházásainak köszönhetően jelentősen javult a folyó vízminősége, ezért egyre több helyen válhat alkalmassá a fürdőzésre.

A főváros ezért a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel (BGYH), valamint a Valyo – Város és Folyó Egyesülettel közösen megkezdte a dunai fürdőzésről szóló koncepció kidolgozását.

Tavaly márciusban a főpolgármester egy videóban jelentette be, hogy a Római-parti Plázs után új szabadstrandot nyit a főváros a Hosszúréti-pataknál, illetve Pünkösdfürdőnél visszahozzák elsőként a folyami fauszodát.

Azonban félévvel később, a nyár utolsó napjaiban adtak át a strandolóknak az egyetlen új partszakaszt az Árasztó-parton.

Az engedély a strand a megnyitása előtt egy héttel érkezett meg. A BGYH vezérigazgatója akkor úgy fogalmazott, hogy„ iszonyatosan hosszú” folyamat, ameddig egy fürdőhely engedélyt kap. Sőt, lapunk megkeresésére a BGYH közölte, hogy a folyami uszoda, úszómű létesítése még összetettebb eljárást igényel, ezért nem valósulhatott meg.

A Valyo a főváosnak bemutatott tanulmányában is rávilágított: Budapesten több olyan helyszín is szóba jöhet, ahol megvalósulhatna a Duna-fürdő, ugyanakkor a gyakorlati megvalósítás korántsem egyszerű.

A 2025-ös szabadstrand-engedélyezési folyamat tapasztalatai világosan megmutatták, hogy egy-egy helyszín alkalmasságának megállapítása rendkívül összetett feladat.

Nem elegendő a kedvező adottságokat figyelembe venni: részletes vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy valóban kijelenthető legyen, egy adott partszakasz megfelel a fürdőzés feltételeinek.