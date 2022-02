Világunkban, ahol a környezetvédelem kiemelt szereppel bír a hétköznapokban, megnövekedik annak jelentősége, hogy tisztán tartsuk vizeinket. Ez nemzeti és nemzetközi feladat egyaránt, olyan kihívás, amelyben a civil szférára, valamint a magán- és közösségi tulajdonban lévő források ráfordítására is szükség van. A Bodrog-partján kialakult „PET-kommandó” egy ékes példa arra, mit tehetünk vizeink hulladékmentesítése érdekében, de sokkal nagyobb, határokon átívelő, hálózatba szerveződő tevékenységre lenne szükség.

Civil kommandó a vizek egészségéért

A kommandó közismerten a II. világháború angol speciális egységeinek elnevezésére szolgált, ami aztán a háborús és katonai alkalmazáson túl a polgári, köznapi szóhasználatba is bekerült, ügyek rendkívüli intézésére kezdtünk így hivatkozni. A Bodrog-folyó partján elindult „PET-kommandó” is nemes célt tűzött ki: megtisztítani a vizet a műanyag szeméttől. Az akció során összegyűjtötték a folyót szennyező PET-palackokat, illetve az egyéb hulladékokat. Szerencsére mára ez bevett gyakorlattá vált, PET Kupa néven versenyt is hirdettek a Tiszán. Ennek jelentősége óriási, hiszen a környezetvédelemnek fontos aspektusa a folyóink, élővizeink megóvása.

Közös munka, nem is kevés

A „PET-kommandó” tevékenysége túlmutat önmagán. Nagyon fontos, hogy ehhez hasonló civil kezdeményezések legyenek, hiszen ezek, ha összeadódnak, óriási változásra lehetnek képesek. Mindemellett azonban komoly beruházásokra is szükség van, ugyanis nemcsak a hulladék begyűjtésének, feldolgozásának, de szakszerű újrahasznosításának is új dimenzióit kell megnyitnunk az elkövetkező években itthon és Európa fejlett régióiban egyaránt. Ezek a tevékenységek rendkívül bonyolult begyűjtési, szelektálási, feldolgozási, alapanyag-képzési és értékesítési rendszer felépítését és működtetését, illetve logisztikájának biztosítását teszik szükségessé, amelyek privát és közösségi források jelentős szerepvállalásával valósulhatnak meg.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Nemzetközi együttműködés kell

Természetesen a vizek tisztaságának biztosítása nem csak hazai kérdés, egy évben átlagosan 8 millió tonna műanyag hulladék kerül a bolygó természetes vizeibe. Döbbenetes adat ez, amely szignifikáns tényezőt jelent a globális környezetszennyezésben. A Magyarországon található, legismertebb folyóvizek alapvetően „nemzetközi pályát futnak”, az őket érő hulladékszennyezés éppen ezért határokon átívelő probléma, a megoldásban pedig országok közötti összefogásra van szükség. Fontos volna, hogy a műanyag gyűjtése és újrahasznosítása egyaránt a régióban történjen, tarthatatlan, hogy napjainkban a PET-hulladékok nagy része más kontinenseken, főleg Kínában kerül felhasználásra. Olyan infrastruktúra építésére van szükség, amely lehetővé teszi, hogy az újrahasznosítási folyamat az elejétől a végéig Magyarországon, illetve a környező országokban menjen végbe.

Az mára senki számára nem kérdés, hogy a környezetvédelmi kérdések folyamatos napirenden tartására van szükség, így van ez a vízszennyezés kapcsán is. Fontos az, hogy a vizet szennyező hulladékok újrafelhasználása köré a jelenleginél nagyobb infrastruktúra épüljön. Ez persze nem teszi jelentéktelenné a civil munkát sem, hiszen az összeadódó civil teljesítmény a rendszer elemeinek segítségével nagymértékű változást hozhat. Éppen olyat, amekkorára szükség van.