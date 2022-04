Kezd beigazolódni az a várakozásunk, hogy a közösségi finanszírozási kampányok előretörése a 2022-es év egyik meghatározó trendje lesz a fintech szektorban. Az év első hónapjaiban az iparág számos ismert vállalata döntött úgy, hogy a lakossági befektetőkhöz fordul friss tőkéért, amely folyamat szinte garantáltan erősödni fog a következő hónapokban.

Jó látni, hogy a brit, francia és egyéb nyugat-európai fintechek mellett magyar szereplő is kísérletezik a tőkebevonásnak ezzel a módszerével.

A közösségi finanszírozás (crowdfunding) lényege, hogy egy vállalat nem intézményi befektetőkhöz fordul forrásokért, hanem a szélesebb nyilvánosságnak ad lehetőséget a befektetésre. A módszer mellett döntő vállalatok egy kampány keretében mutatják be terméküket vagy szolgáltatásukat, csapatuk meghatározó tagjait, valamint legfontosabb üzleti céljaikat. A lakosság pedig kisebb-nagyobb összeggel részesedést szerezhet a vállalatban. Az ígéretes lehetőség mellett azonban a kockázatok is jelentősek. A kampányoló vállalatok nagy része ugyanis nem jut el olyan szintre, hogy a befektetők értékesíthessék részesedésüket.

Az elmúlt években szinte minden nap találkozhattunk egy-egy amerikai fintech céggel, amely ilyen kampány indítása mellett döntött.

Az európai piacok azonban eddig jelentős lemaradásban voltak. Ennek oka elsősorban a szabályozásban volt keresendő. Egységes európai szabályok és licenckeretrendszerek hiányában az itteni közösségi finanszírozási platformok saját országuk határain belül ragadtak, limitálva a külföldi tőke beáramlását.

Az Európai Unió szerencsére felismerte, hogy ez az állapot nem teszi lehetővé a crowdfunding európai terjedését és progresszív szabályozással reagált a problémára. A 2021 novemberében hatályba lépő csomag megnyitotta a terjeszkedés felé vezető utat az európai szolgáltatók előtt. Ez egyúttal a fintecheknek is jó hír, hiszen mostanra külföldi befektetőktől is vonhatnak be tőkét, ami várhatóan több befektetőt és forrást jelent majd a számukra.

Fotó: Hiroshi Watanabe

Meg is jelentek az első fecskék... A Chip online bróker például március végén vont be 6,5 millió fontot több mint kilencezer lakossági befektetőtől. A kampányra Európa egyik legnagyobb crowdfunding platformján, a Crowdcube-on került sor. A vagyonkezelési és megtakarítási termékeket kínáló brit fintech évek óta lelkesen fordul a nyilvánossághoz, most azonban minden korábbinál nagyobb sikert aratott.

Az első egymillió font mindössze nyolc perc, a teljes összeg tizenegy nap alatt gyűlt össze.

Alighanem hasonló célokat dédelget a Qonto is. A kkv-kra szakosodott francia neobank nemrég jelentette be, hogy áprilisban közösségi finanszírozási kampányt indít, szintén a Crowdcube felületén. Ez a kampány korábban nem mehetett volna végbe az említett szabályozási hiányosságok miatt – máris érzékelhetők tehát az aktív fellépés előnyei. A Qonto először ügyfeleinek nyújt majd lehetőséget a befektetésre, ezt követően a Crowdcube bármely felhasználója beszállhat a fintechbe.

A magyar piacon a Recash cashback szolgáltató a legnagyobb hazai crowdfunding platformon, a Tőkeportálon indított kampányt, hogy a közösség erejét megragadva folytathassa növekedését.

A vállalat 80-120 millió forintos tőkecélt fogalmazott meg, aminek elérésére az eddigi eredmények alapján jó esélye van.

A kampányt már csak azért is érdemes követni, mert a Recash sikere további hazai fintecheket csábíthat a piacra, ami a hazai közösségi finanszírozás fellendülését hozhatja magával.

Akárhogy is alakulnak a jelenleg futó kampányok, egyértelmű, hogy a frissen életbe lépő EU-s szabályozás új korszakot nyit az európai crowdfunding ökoszisztéma fejlődésében. Okkal bízhatunk tehát abban, hogy a jövőben egyre több vállalat éri majd el ezt a finanszírozási forrást is, a lakosság pedig új, ígéretes befektetési lehetőséggel gazdagodik.

