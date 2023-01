Ahogy a teljes hazai gazdaságnak, úgy a pékségeknek, látványpékségeknek is rendkívül komoly kihívásokkal kellett szembenézniük 2022-ben, sőt, ebben a szektorban talán az átlagosnál is nagyobbak voltak a megoldandó problémák. A legnehezebb feladatot a profitabilitás fenntartása jelentette/jelenti. Mára ugyanis egyértelművé vált, hogy ezek a vállalatok, benne az egyik legnagyobb hazai látványpékség-hálózatot működtető Pek-Snackkel, nem tudtak olyan mértékben árat emelni, ahogy a költségek növekedtek. Nemcsak az energia és az alapanyagok drágulása jelentette azt a tételt, amelyet be kellett volna építeni az árakba, év elején a jelentősen megugró minimálbér-növekedést is kezelni kellett és ki kellett gazdálkodni.

Sok kisbolt billeg

Ebben a helyzetben kifejezetten örömteli, hogy a partnerek száma nem csökkent jelentős mértékben a Pek-Snack hálózatában. Az év közben tapasztalt robbanásszerű áremelkedések idején ugyanis ez még komoly félelmet jelentett. Ez azonban nem biztos, hogy az idén is elmondható lesz. Sok kis bolt ugyanis „billeg”, küzd az életben maradásért. A költségek, az energia és a minimálbér kérdése őket is nyomja. Ez természetesen a teljes hazai kisbolthálózatra igaz, nem csak egy-egy vállalat holdudvarában tevékenykedőkre. Nagyon valószínűnek tetszik, hogy az elmúlt évben látott bezárási hullámból 2023-ban is „érkezik” egy.

Márpedig a KSH adatai szerint az idén mintegy 2000 kis bolt hagyott fel a működéssel.

A vásárlók azonnal reagálnak a válságra

A gazdasági helyzet a fogyasztók pénztárcáján is meglátszott. Ennek fényében nem mondható meglepőnek, hogy a pékségek, a látványpékségek árbevétele itthon jellemzően mérséklődött. A számok arra utalnak – és ez bizonyosan minden pékipari társaság számára komoly fejtörést okoz, vagy okoz a későbbiekben –, hogy a vevők száma egyelőre megmaradt, ám az egy vásárláskori költés, a kosárérték visszaesett. Részben olcsóbb megoldásokat keresnek a szükségleteikre, részben visszafogják a költéseiket, például kevesebbet vesznek egyes termékekből.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság (illusztráció)

Még a kisebb élelmiszerboltoknál volt a legjobb a helyzet, számukra néz ki legbiztatóbban a jövő, miután esetükben viszonylag széles portfólióról beszélünk, vagyis nem csak pékárut értékesítenek. A látványpékségeknél már tartani lehet attól, hogy felhagynak a működéssel. A büfék esetén pedig jól érzékelhető, hogy a Covid után a kórházi épületekben lévő egységek nem álltak helyre, nem indultak újra, sőt, amelyek maradtak, azok is bizonytalan környezetben dolgoznak.

A hazai fejleményekkel szemben jól látható, hogy a külpiacok felülteljesítenek.

Ennek a magyarázata az is, hogy több helyen a turizmus a koronavírus utáni lezárások után új lendületet kapott. Horvátországban például a vendégéjszakák száma régen látott szintre futott fel.

Több kulcsra van szükség a helyzet megoldásához

Mindezek egészen jól körvonalazódó „megoldási kulcsokat” adnak össze. Egyrészt a termékfejlesztés terén nem lehet a babérokon ülni. Olyan új pénztárcabarát megoldásokkal kell megjelenni, amelyek a lehető legközelebb vannak a fogyasztói elvárásokhoz. Mindenképpen olyasfajta kezdeményezésekkel kell előállni, amelyek támogatják az eredményes gazdálkodást, ám a vásárlók számára a megszokott értéket és minőséget biztosítják. Ez járul hozzá ahhoz, hogy a vevői lojalitás felépüljön.

Másrészt az exportpiacok felé fordulás olyan lehetőséget hordoz magában, amelyet muszáj kihasználni. Amennyiben ezt valaki elodázza, vagy nem fordít rá megfelelő figyelmet, annak súlyos működési gondjai adódhatnak. Ha azonban ezt sikerül összehozni, akkor a mostani körülmények között is egy erős, komoly versenyelőnyt jelentő külpiaci jelenlétet lehet felépíteni. Mi is ezen a dolgozunk, és ezen a területen próbálunk előrelépni. Aki tehát ezeket a feladványokat megfejti, elmondhatja, hogy megoldotta a szektor támasztotta legfontosabb kihívásokat, és a lehető legnagyobb eséllyel kezdi meg a 2023-as évet.