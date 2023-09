A mai, azonnaliságra épülő világunkban az egyetlen internetes eszköz, amely kellően képes alkalmazkodni az állandó mozgásunkhoz, a mobiltelefon. Vannak bár tabletek, okosórák is, de ezek a méretük vagy a szűkebb képességeik miatt nem támogatják az állandó hordozhatóságot és az univerzalitást úgy, mint egy mobiltelefon.

Kezdetben teljesen nyilvánvaló volt, hogy a mobil pénzügyeink okostelefonos alkalmazásai csak csökkent funkcionalitással bírtak az asztali internetbankokhoz képest. Bizonyos fokig ez ma is így van, ugyanakkor az utóbbi időben egyre több olyan szolgáltatás jelent meg, melynek csak mobilon van értelme.

Következzen most 7 olyan mobilbanki szolgáltatás, amit sohasem fog nyújtani egy asztali böngészőn futó internetbank alkalmazás.

Funkciók, melyeket sosem tudhat egy internetbank

Közlekedési vásárlások

A közlekedés az egyik legegyértelműbb terület, amely elválasztja egymástól az asztali internetbankot az állandóan velünk mozgó mobiltelefonon futó banki applikációtól. Bár az internetbank – mobil képernyőre optimalizálva – futtatható mobil böngészőből is, mégsem ezek a megoldások terjedtek el, hanem a külön mobilalkalmazások, melyekbe egyszerűbb a belépés. Ráadásul bizonyos funkciókat – leggyakrabban egyenleglekérdezést – sokszor belépés nélkül is képesek megmutatni a mobilbankok.

A fővárosban a BKK-ra, országosan pedig a MÁV, Volán és helyi járatokra váltható mobiljegyeknek asztali internetbankban semmi értelme, hiszen be kell mutatni azokat a jegyvizsgálóknak, járművezetőknek, ellenőröknek.

Ugyanígy, a parkolási díjfizetés és az autópálya-matrica vásárlás is csak mobilon értelmezhető. Főleg, ha a parkolás díjfizetése az autó indításakor magától meg is áll a GPS közreműködésével.

Parkolási és autópálya-matrica vásárlási lehetőséget idehaza az Erste Bank Erste MobilePay applikációja, közlekedési mobiljegy szolgáltatást a K&H Bank K&H mobilbank szolgáltatása nyújt. A bankfüggetlen Simple mobilalkalmazás viszont egyben tudja mindkettőt.

NFC-s fizetés

A fizetésben mára a globális megoldások (Google Wallet, Apple Pay) vették át a szerepet a hazai banki mobilalkalmazásoktól, de ettől még ugyanúgy mobilalkalmazásként futnak. Túl azon, hogy elég furcsa lenne, ha valaki laptoppal akarna fizetni egy POS terminálon, ez azért sem lehetséges, mert a laptopok általában nem támogatják az NFC-s adatátvitelt.

Kamerás fizetések

A hazai azonnali fizetési rendszer bankkártya-gyilkos szolgáltatása a még gyerekcipőben járó, de később akár nagy karriert is befutni képes QR-kódos fizetés. Bár ez a fizetési technológia idehaza nagyjából egyidős az okostelefonokkal, az elszigetelt megoldásokból mára összeállt egy nemzeti szabvány, melyet minden hazai bank elismer és kötelezően nyújt majd 2024 februártól. A tyúk vagy a tojás dilemmára, mely a fizetési megoldások egyik nagy sarokköve szokott lenni, a megoldás háttere tehát már összeállt. A szabályozó a szolgáltatást már kötelezően ingyenessé tette a lakosság számára – ahogy a bankkártyás fizetések is azok –, a mobiltelefonok pedig megfelelő penetrációval már ott lapulnak minden vásárló zsebében, a szolgáltatás berobbanása tehát valószínűleg már csak idő kérdése.

Márpedig ehhez kell egy kamera. Még ha laptoppal rá is fókuszálna valaki egy QR-kódra valamelyik kereskedő pénztáránál, kisebb zsonglőrmutatvánnyal érne fel így fizetni, hiszen a laptopokon csak szelfis kamerák vannak. De jó eséllyel sosem lehet majd így kiegyenlíteni a számlát egy asztali internetbankkal, hiszen a tesztelő bankárokon kívül valószínűleg senki sem használná.

Egy másik kizárólagos mobil QR-kódos használat, amikor a partner bankszámlaszámát olvastatjuk ki a banki mobilalkalmazással, a telefon kameráján keresztül.

Végül egy harmadik kamerás fizetés a postai csekkek QR-kódos vagy szkennelős befizetése, melyet a CIB, az Erste (MobilePay), a Gránit, a K&H, az OTP és az UniCredit Bank mobilalkalmazása nyújt a bankfüggetlen Simple mellett.

A kamerát azonban elkezdték még valamire használni a mobilappok, mely szintén nem várható újdonságként egyetlen internetbankban sem. Ez pedig a pénztári blokk lefényképezése és hozzácsatolása a tranzakcióhoz a vásárlás tételeinek rögzítése érdekében. Ezt a tipikusan mobilgyanús szolgáltatást az Erste Bank George és a Revolut Bank mobilappja nyújtja idehaza.

Időzárak

Elvileg nem lehetetlen ezek használata egy internetbankban, de ezek is egyértelműen mobil szolgáltatások. Akár arról van szó, hogy a bankkártyás limitet kell megemelni vásárlás előtt, vásárlás után pedig vissza csökkenteni, akár arról, hogy külföldre utazva a geoblocking szolgáltatást, azaz a kártya használhatóságának földrajzi korlátozását át kell állítani, netán a kártyát vásárlás után blokkolni szeretnénk vagy vásárlás előtt épp élesíteni, ez mind-mind olyan dolog, ahol nem életszerű, hogy két kártyahasználat között hazaugrik valaki átállítani ezeket az asztali internetbankban.

Külföldi tartózkodás figyelése utasbiztosításnál

Itt sem lehetetlen, hogy egy-két ügyes fejlesztő pár álmatlan éjszaka alatt összerakja azt a szolgáltatást az asztali internetbankban, hogy figyelje az ügyfél tartózkodási helyét és csak azokon a napokon vonjon le díjat a külföldi utasbiztosításért automatikusan, amikor a felhasználó valóban külföldön tartózkodik. De könnyen belátható, hogy mindez sokkal egyszerűbb a Revolut Bank mobilappjában, amely automatikusan figyeli a telefon roaminghasználatát és csak akkor vonja le az utasbiztosítás napi díját, ha a kártyabirtokos tényleg külföldön tartózkodik.

Számlaegyenleg belépés nélkül

Az egyik legfontosabb információ egy bankszámla esetében, hogy mennyi a rajta lévő egyenleg. Az internetbank azonban pár perces inaktivitás után biztonsági okokból kiléptet és utána újra be kell lépni a friss egyenleginfóhoz. A belépéshez – az ügyfél választásától függően – a mobiltelefonra is szükség lehet.

Fordítva ezt azonban már elég nehéz elképzelni, de nincs is rá szükség, hiszen több bank mobilapplikációja a belépő képernyőn vagy külön widgeten belépés nélkül is képes megmutatni a bankszámla egyenlegét. Hazánkban a CIB, OTP és UniCredit bankok applikációi nyújtják ezt a szolgáltatást.

Bankfióki sorban állás indítása

Csak azok számára életszerű a bankfióki sorban állás virtuális indítása asztali internetbankban, akik a bankfiókhoz közel laknak vagy ott dolgoznak. Mindenki másnak sokkal megnyugtatóbb megoldás, ha ezt mobilról is el tudja indítani és a bankfiókba érkezéskor egyből szólítják. Több bank is nyújt sorban állást lerövidítő időpontfoglalást, de beállást a várakozó sorba csak a MagNet Bank és az UniCredit Bank mobilalkalmazása nyújtja idehaza.

Pénzfelvétel bankkártya nélkül

Az ATM-ek egyre rafináltabbak, már bankkártya nélküli készpénzfelvételre is alkalmasak 2019 óta az UniCredit Bank jóvoltából. A bankkártya nélküli mCash szolgáltatás ATM készpénzfelvételi kódja azonban csak 5 percig érvényes, így akik a legközelebbi UniCredit ATM 6+ perces zónájában laknak, azok jobb lenne, ha el sem indulnának készpénzt felvenni, ha ez a lehetőség csak asztali internetbankkal működne a mobil helyett. De szerencsére nem így van.

A Gránit Bank bankkártyáival az érintésmentes azonosításra képes ATM-eknél lehetőség van készpénzfelvételre a fizikai bankkártya jelenléte nélkül is, amennyiben ezt az ATM támogatja.

Létezik csak mobilon elérhető ingyenes átutalás is

Vannak ügyfelek, akik sokkal jobban érezhetik magukat, ha mobiltelefonos applikációval utalnak, mintha internetbankból tennék ugyanezt. A mobilapplikációból ugyanis korlátlan számban és összegben ingyenes az átutalás, még a pénzügyi tranzakciós illetékkel azonos banki díjat sem kell érte megfizetni. Az internetbankos utalás viszont nem ingyenes.

Az UniCredit Bank Ikon Plusz számlacsomagjának felhasználói élhetnek ezzel a különleges kedvezménnyel az UniCredit mBanking mobilapplikációban.

Ugyan nem csak mobilapplikáción át, hanem internetbankon keresztül is, de ugyancsak korlátlanul teljesen ingyenes átutalási lehetőséget nyújt idehaza a Gránit Bank is. A hitelintézet Gránit Digitális Plusz bankszámla csomagja feltétel nélkül is alacsony, mindössze 890 forintos havidíjért cserébe nyújtja ezt a manapság páratlan lehetőséget, még a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat sem kell megfizetni itt sem.

Mobilfizetés a mobiltelefonon túl: tovább bővült az okosórás fizetés

A fizetési lehetőségek fejlődése úgy tűnik, nem áll meg a mobiltelefonnál, hiszen idén szeptemberben idehaza is elkezdtek berobbanni az okosórás fizetések. Az okosórás fizetés abban különbözik a mobiltelefonos vagy bankkártyás fizetéstől, hogy sem a pénztárcát, sem pedig a mobiltelefont nem kell elővenni a fizetéshez, hiszen az óra állandóan a csuklónkon van.

A hazai bankok közül az egyes, okosórákon futó gyártói operációs rendszerek közül a Garmin és Xiaomi okosórákat az Erste, K&H és OTP bankok támogatják, a Fitbit korábbi óráit pedig az OTP Bank.

A Google saját operációs rendszerét, a Wear OS-t 2.0 vagy magasabb verziószámot futtató NFC-s okosórákat és az Apple saját, Apple Pay használatra alkalmas okosóráit, továbbá a Fitbit minden, Google Pay mobilalkalmazást futtatni képes okosóráját (Versa 4, Sense 2 és minden, 2022 novemberétől megjelent új Fitbit okosóra modell) minden hazai bank támogatja a MagNet Bank kivételével. (Valószínűleg utóbbinál sem kell már sokat várni a globális fizetési megoldásokhoz történő csatlakozásra.) Illetve a Raiffeisen Bank az androidos tábornak saját okostelefonos érintéses mobilfizetési megoldást nyújt RaiPay néven, így a Google Pay-t használó okosórákat egyelőre ő sem támogatja.

A hazánkban kapható legolcsóbb okosóra, mely alkalmas okosórás fizetésre Android vagy iOS (Apple) rendszerű telefonokkal együttműködve, a Xiaomi Watch S1 Active modell, mely bruttó 40 000 forint alatt kapható Magyarországon. Érdekes egybeesés, hogy több bank (Erste Bank, Gránit Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank) is kínál több tízezer forintos, szabadon elkölthető jóváírást az új bankszámlát nyitó ügyfeleiknek az előírt feltételek teljesítése esetén. Így az okosórás fizetések ezeket a jóváírásokat kihasználva minimális saját befektetéssel is kipróbálhatók, ha a jóváírást a számlatulajdonos az okosóra megvásárlására fordítja.