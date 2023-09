Miért olyan fontosak ezek a tokenek a kriptopiacon? Szerepük meghatározó – a stablecoinok jelentik a kapcsot a kripto- és a hagyományos deviza és tőkepiaci eszközök (például a fiat pénzek vagy áruk) között. A stablecoinok ugyanis olyan kriptovaluták, amelyek értékét stabil eszközökhöz kötik a volatilitás minimalizálása érdekében. Így árfolyamuk is a mögöttük álló fedezet árának alakulásától függ. A stablecoinok mögött álló fedezettől függően négy típust szokás megkülönböztetni.

Fiatfedezetű stablecoinokat, amelyek valamilyen fiatpénzfedezettel rendelkeznek: jellemzően egységenként meghatározott összegű devizát (például dollárt vagy eurót ) helyez letétbe a kibocsátó.

Az árucikk-fedezetű stablecoinokat, amelyek mögött fizikai eszközök (például arany vagy ezüst) állnak. Tehát a token tulajdonosai gyakorlatilag digitális formában birtokolnak egy bizonyos mennyiségű fizikai eszközt.

Vannak továbbá algoritmuson alapuló stablecoinok is. Ezen stablecoinok mögött nem áll semmiféle fedezet, de egy algoritmus szabályozza a keresletet és a kínálatot, annak érdekében, hogy az árfolyamuk stabil maradjon.

A stablecoinok árfolyamának alakulása tehát jóval kiszámíthatóbb, mint az egyéb kriptóké (például a bitcoiné és az etheré). Így lehetővé teszik a piaci szereplők számára, hogy elkerüljék a volatilis ármozgásokat, anélkül, hogy elhagynák a kriptoökoszisztémát.

Mindeközben biztosítják használóik számára mindazokat az előnyöket, amelyeket bármely más kriptovaluta. Lehetővé teszik a gyors, határokon átnyúló tranzakciókat a hagyományos pénzrendszerek korlátai nélkül, adott esetben olyanok számára is, akiknek nincs hagyományos bankszámlájuk.

Fotó: Shutterstock

Nem meglepő, hogy a hagyományos pénzügyi szereplők is bátrabban nyúlnak ezekhez a kriptókhoz. Augusztusban például a világ egyik legnagyobb fintech vállalata, a PayPal is bejelentette, hogy piacra dobja saját stablecoinját. A PayPal USD (PYUSD) fedezete amerikai dollár, valamint rövid lejáratú amerikai kincstárjegyek, és 1:1 arányban beváltható dollárra.

A PYUSD révén az amerikai PayPal-felhasználóknak lehetőségük nyílik külső digitális tárcákba utalni a tokeneiket, közvetlen tranzakciókat lebonyolítani egymással, PayPal-partnerboltoknál fizetni, vagy különböző kriptovalutákat váltani PYUSD-re.

A PYUSD az Ethereum blokkláncon fut, és a Paxos Trust Company kezeli. A megbízhatóság növelése érdekében a Paxos minden hónapban nyilvánosságra hoz egy jelentést, amelyben bemutatja a PayPal USD mögött álló tartalékokat. A Paxos kívülálló auditált tanúsítványt is közread majd a PYUSD mögött álló eszközök értékéről.

Dan Schulman, a PayPal vezetője szerint a PayPal USD már indulásakor is kompatibilis lesz a Web3 technológiával, és a Venmo platformon is hamarosan elérhető lesz. Schulman úgy véli, hogy a digitális valuták felé való elmozduláshoz stabil eszközök kellenek, amelyek könnyedén köthetők a hagyományos pénznemekhez, mint például az amerikai dollárhoz.

Ám nem csak a PayPal fedezte fel a stablecoinokban rejlő lehetőségeket. A világ vezető kriptotőzsdéje, a Binance is rendelkezik saját stablecoinnal (BUSD), valamint Japán legnagyobb pénzintézete – a Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) – is fontolgatja egy saját stablecoin kibocsátását.

