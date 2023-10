A webes regisztrációban előszeretettel alkalmazzák az úgynevezett CAPTCHA-t, amelynek célja, hogy kiszűrje a nem valódi felhasználókat. Az angol Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart kezdőbetűiből alkotott mozaikszóról elnevezett eszköz alapvetően azért vált szükségessé, mert elszaporodtak az interneten a magukat embernek álcázó botok – azaz előre kitűzött feladataikat automatizált módon és meghatározott algoritmus szerint végrehajtó szoftverek.

Természetesen akadnak ebben a kategóriában hasznos chatbotok is, gondoljunk csak az ügyfélszolgálaton adminisztrátori feladatokat ellátókra! De léteznek óriási botseregek, amelyek egyre több kibertámadásban vettek részt az elmúlt években, olykor teljesen megbénítva egy-egy szervezet működését. Ma már ezeknek a külső behatolóknak a jó része mesterséges intelligenciával van felvértezve, ami még veszélyesebbé teszi őket az interneten hozzáférhető adatok megszerzéséért folytatott harcban.

Fotó: Shutterstock

Mára a mesterséges intelligencia arra a szintre fejlődött, hogy a hagyományos CAPTCHA-k sokszor már nem jelentenek számára akadályt. Ezek a fejlettebb botok rendkívül jól utánozzák az emberi agyat és látásmódot, ráadásul a gépi látás és gondolkodás rövid idő alatt olyan szintre lépett, hogy a hagyományos CAPTCHA-k rövidesen nem lesznek már életképesek.

Kézenfekvőnek tűnik, hogy akkor vessünk be bonyolultabbakat, ez azonban nem ilyen egyszerű. Egy emberi felhasználó számára egy online regisztráció önmagában kényelmetlen procedúra: számos adatot kell megadnia, köztük néha érzékenyeket is. Ezek után még egy, az eredeti szándékhoz semmiben nem kapcsolódó feladatot is meg kell oldani: megjelenhetnek például fényképek, amelyek közül ki kell választani azokat, amelyeken hasonló tárgyak vannak. Sokan ebben a fázisban inkább feladják a dolgot, és abbahagyják a regisztrációt.

Erre a riasztó felismerésre jutott az elmúlt időszak több tanulmánya is, amelyek a modern CAPTCHA-val találkozó felhasználók viselkedését vették górcső alá. Az eredmények azt igazolták, hogy tovább már nem lehet bonyolítani a CAPTCHA-kat. Így előbb-utóbb más megoldások után kell nézni, mert a mesterséges intelligencia rövidesen – vagy talán már ma is – felülmúlja az ember megoldóképességét.