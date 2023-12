A karácsonyt megelőző hetekben évről évre visszatétő, „örökzöld” célellenőrzések zajlanak, nagy erőkkel dolgozik a hazai fogyasztóvédelem azért, hogy a nem biztonságos szezonális termékektől, így a kül- és beltéri díszvilágítási füzérektől és karácsonyi dekorációs villamossági termékektől megóvja a vásárlókat. Akik, valljuk be, evidenciának veszik, hogy minden termék, amit árulnak, biztonságos – pedig sajnos nem. A füzérek és csilivili dekortermékek simán áramütés-veszélyesek lehetnek, a játékokból a kisgyermek által „kipiszkálható” gombelemek és egyéb apró darabok mérgezés-, illetve fulladás veszélyét hordozhatják, míg az utcán seftelőktől vásárolt, hamisított és bizonytalan összetevőkből pancsolt parfümök, kozmetikumok súlyos allergiás reakciókat válthatnak ki. Ahogyan az Európai Unióban tiltott festékanyaggal megfestett, jellemzően sötét színű textiltermékek, farmernadrágok, stólák, sálak stb. szintúgy. Mert a termékbiztonság hiánya az ember életére vagy egészségére, testi épségére vonatkozó veszélyt és kockázatot jelent. Érdemes ezért nemcsak a jó árakra, akciókra, de bizony a termékek biztonságára is kiemelten figyelni a karácsonyi nagy shoppingolási lendület ellenére. Nyugodtan legyen gyanús termékbiztonsági szempontból is az olyan webáruház, amelynél nemcsak a szolgáltató adatait, de a megvásárlásra kínált füzérek, dekorációs villamossági termékek vagy villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök leírását sem találjuk, mert nincs vagy magyartalan, netán Google-fordítóval készítették, ahogyan a vásárlási feltételeket is. Adja magát ilyenkor a tudatosabb vásárlóknál a kérdés, vajon létezik-e termékbiztonsági dokumentáció, avagy a CE jelölés is kamu, mert alaptalanul helyezték el a terméken.

Fotó: Shutterstock

Az Igazságügyi Minisztérium Villamossági és Mechanikai laboratóriuma idén télen ugyanúgy kiemelten ellenőrzi termékbiztonsági megfelelés szempontjából a fényfüzéreket, karácsonyi dekorációs villamossági termékeket és gyermekjátékokat, mint tavaly, bolti és online értékesítések esetében egyaránt. Ami pedig a potenciális szankciókat illeti, 2021. július 16. napjától hatályos az piacfelügyeleti rendelete, amelynek alapján, ha súlyosan veszélyes, vagyis a fogyasztók életére, egészségére komoly kockázatot – így akár a fentebb említett kockázatok valamelyikét – hordozó terméket értékesítenek a vállalkozások, és elmulasztják megtenni időben az elvárt és szükséges korrekciós intézkedéseket, akkor akár honlapblokkolással is szankcionálhatók.

A most még kétmilliárdos fogyasztóvédelmi bírságplafon pedig, ha elfogadja a parlament a bírságreform-javaslatokat, akár ötmilliárd forintra emelkedhet már a közeljövőben.

Téved az a kiskereskedő, aki úgy véli, a termékbiztonsági megfelelés csak a gyártó és az importőr felelőssége, és ő kimaradhat az intézkedésekből. A termékbiztonsági kötelezettségek és jogi elvárások rendszere ugyanis „összezár”: a forgalmazási láncban részt vevő minden vállalkozásnak kötelezettsége a veszélyes termékek forgalmazásával leállni, ill. szükség esetén a fogyasztóktól történő termékvisszahívásról intézkedni, így a vásárlók figyelmét célirányosan és a lehető leghatékonyabb módon felhívni az adott veszélyre, kockázatra, tájékoztatva őket arról is, hogy a terméket hol veszik vissza térítésmentesen. A megtett intézkedésekről pedig a vállalkozások egymást és a piacfelügyeleti hatóságot is értesíteni kötelesek, ahogyan a gyártót is, ha nem tőle indult az önkéntes korrekciós intézkedések sora.

Fotó: Shutterstock

Karácsonykor sokan „egészséget” szeretnének ajándékozni szeretteiknek. A legkülönfélébb betegségek tüneteiben, avagy sport- vagy baleseti sérülések következményeiben javulást ígérő termékekkel azonban fokozott óvatosság ajánlott. Amikor azt olvassuk, hogy az adott termék valamilyen betegséget (pl. övsömör, hipertónia, pajzsmirigy-túl-, vagy -alulműködés stb.) enyhíthet, vagy gyulladásos, ízületi fájdalmakkal járó folyamatokat kedvezően befolyásolhat, konkrétan gyulladást csökkent, sebgyógyulást serkent stb., nézzük meg az adott termék besorolását, vagyis azt, hogy a gyártója a termék használati útmutatójában „minek minősíti” a terméket.

Egészséghatásra vonatkozó állításokkal csak „orvostechnikai eszköz” klasszifikációjú termékeket lehet reklámozni.

Számos olyan eszközt árulnak a neten, amelyek nem felelnek meg az orvostechnikai eszközökkel szemben támasztott termékbiztonsági követelményeknek, így jó esetben csak az ígért, áldásos gyógyhatásuk marad el, rosszabb esetben még akár áramütés-veszélyesek is lehetnek. Legyünk éberek, figyeljünk vásárlóként is a termékbiztonságra.

A szabályozás szintjén pedig 2024 fontos újítást hoz, tekintve, hogy 2024. december 13. napjától valamennyi EU-tagállamban alkalmazandó lesz az EU 2023/988-as Általános termékbiztonsági rendelete, amely az online piacterekre is számos konrét kötelezettséget ír elő, annak érdekében, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak a veszélyes termékek online értékesítésének a kezelésében. Ők ugyanis döntő szerepet játszanak az ellátási láncban, így az Európai Unió termékbiztonsági rendszerében is. A rendelet elvárja, hogy egyetlen kapcsolattartó pontot jelöljenek ki a fogyasztók számára, és interfészeikhez a hatóságoknak hozzáférést biztosítsanak, amellett, hogy regisztrálniuk kell majd magukat az EU Safety Gate portálján, és a termékbiztonsági kérdések kezelésére alkalmas belső eljárásokat kell kialakítaniuk. Az utóbbi kötelezettség nem mellesleg valamennyi gazdasági szereplőt érinti, így 2024-et érdemes termékbiztonsági auditokkal és célirányos felkészüléssel kezdeni.