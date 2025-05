Jegybanki kamatdöntés és GDP-adatok után

A már 2022 óta tartó cikcakkos teljesítmény – egy-egy negyedév emelkedését újabb visszaesés vagy visszaesések követik, és nem tud tartósan javuló pályára állni a gazdaság – az idei év elején tehát tovább folytatódott, ami gyenge alapfolyamatokról és strukturális problémákról tanúskodik.

Éves és negyedéves GDP-növekedési ráták alakulása / Forrás: KSH, Erste Research

A hivatal előzetes közleménye meglehetősen szűkszavú az okokat illetően: a közlemény szerint a bruttó hazai terméket pozitívan befolyásolta a szolgáltatások együttes teljesítménye. A gazdaság teljesítményét ugyanakkor az ipar és az építőipar visszafogta. Vagyis az előző negyedévekre jellemző tendencia nem változott: a termelő szektorok gyenge teljesítményét a szolgáltatások tudták valamelyest ellensúlyozni, de ez most önmagában kevésnek bizonyult a jobb adathoz. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy felhasználói oldalról – főleg a szolgáltatásokon keresztül – a háztartások fogyasztása – amit az egyelőre még pozitív reálbér-index hajt leginkább – tudta csak támogatni a növekedést továbbra is.

Az alacsony üzleti bizalom valószínűleg a beruházások további csökkenéséhez vezetett, a külső piacok gyengesége pedig kedvezőtlen exportadatokat sugall. Ráadásul ebben az adatban még nincsenek benne a vámháború közvetlen negatív hatásai, melyek a GDP-re nézve további lefelé irányuló kockázatot jelentenek az elkövetkező negyedévekben.

Pont a vámháború miatt a rövid távú kilátások nem túl kedvezők. Sem az ipar-, sem az építőipar rendelésállomány-adatai nem utalnak közelgő nagyobb áttörésre a szektorok teljesítményében.

Emellett várhatóan a mezőgazdaság esetében sem az idei év lesz a csúcsév: a száj- és körömfájásjárvány negatív hatásai a második negyedévben jelentkezhetnek az adatokban, egy újabb esetleges aszályos nyár pedig további kihívásokat hozhat. Nagy kérdés emellett, hogy mikor indulnak be végre a nagy autó- és akkumulátorgyárak, melyeknek addicionális növekedési hatását a jegybank korábban 0,6 százalékpontra becsülte az idei évre. Összességében úgy tűnik, rövid távon egyelőre továbbra is a háztartások fogyasztása maradt az egyetlen jelentősebb tényező, amely támogathatja a növekedést. Mindenesetre az első negyedéves adatok és a vámháború fényében indokoltnak tűnik a mostani 1,7 százalékos éves GDP-növekedési előrejelzésünk felülvizsgálata és lefelé korrekciója.