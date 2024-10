A hazai gazdaság potenciálisan tehát jóval magasabb növekedésre lenne képes, amit a historikusan alacsony kapacitáskihasználtság is alátámaszt. Amennyiben az ipari termelés a korábban elért szinteknek megfelelően teljesítene, a GDP növekedése akár 2-2,2 százalékponttal lehetne magasabb, közvetetten pedig számos iparhoz kapcsolódó üzleti szolgáltatás járulhatna hozzá a gyorsabb gazdasági növekedéshez. Ha nem lenne elhúzódó kereslethiány, nyilván a beruházási teljesítmény is erősödhetne.

Jövőre már gyorsulhat a növekedés / Fotó: Shutterstock

Összességében azonban a vártnál jóval kedvezőtlenebb külső (és részben belső) feltételek ellenére a hazai gazdaság növekedése bőven felülmúlja az uniós növekedést (a második negyedévben a hazai gazdaság 1,3 százalékkal, az uniós pedig 0,8 százalékkal bővült), azaz továbbra is felzárkózó pályán marad a hazai gazdaság. Jó hír emellett, hogy a fogyasztás területén a felzárkózás még látványosabb lehet: a hazai háztartások fogyasztási kiadásai a második negyedévben nagymértékben, 4,2 százalékkal emelkedtek, míg az eurózónában mindössze fél százalékkal.

A jövő évet illetően kockázatot jelenhet, hogy számos, fentebb vázolt bizonytalanság is fennmaradhat áthúzódó hatás formájában, de emellett természetesen pozitív folyamatok is láthatók. Például jövőre a tervek szerint tovább duplázódik a hazai akkumulátorgyártási kapacitás, valamint a debreceni BMW-gyár is elkezdi a termelést. Csak ezek elméletileg akár 2-2,5 százalékponttal is növelhetnék a GDP-t. Az ipar nagyon alacsony kapacitáskihasználtságról indul, tehát megfelelő kereslet esetén képes lenne jelentős mértékben és gyorsan felpattanni. A reálbérek jövőre is dinamikusan, akár 5 százalék körüli mértékben nőhetnek, ez pedig tovább enyhítheti a háztartások óvatosságát. A kifejezetten magas megtakarítási ráta csökkenése akár gyorsíthatja is a fogyasztás bővülését, azaz a fogyasztási potenciál is jóval magasabb lehet a jelenlegi szintnél. Az elhalasztott beruházások pótlása pedig a beruházásokat élénkítheti, amelyhez a kormányzati támogatások, az elindult EU-s pályázatok megvalósulási szakasza és a tovább csökkenő piaci kamatok is hozzájárulhatnak. Azaz ha a puzzle darabjait összerakjuk, könnyen kijöhetne akár 5-6 százalékos növekedés is. Mivel ez a szint a tapasztalatok szerint csak fokozatosan érhető el, számolnunk kell azzal, hogy az idei évi kedvezőtlen áthúzódó hatások miatt a jövő év első fele még lefelé húzhatja a jövő évi növekedés szintjét.