A sztráda nem ért véget, csak útfelújítás zajlik

Ismét megjelentek a vészmadarak, amelyek a magyar gazdaság kilátástalanságát tűzik zászlójukra. Ugyanakkor ezen elemzések rendszerint nem nézik a teljes képet, és csak a saját, számukra tetszetős szegmensükből indulnak ki, abból vonnak le messzemenő, gyakran alá nem támasztott következtetéseket, az esetek többségében inkább véleménycikk, mintsem tényleges elemzés formájában.

A magyar gazdaság ebben a környezetben egyáltalán nem teljesített rosszul / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A 2020-as év tényleg fordulatot hozott nemcsak a mindennapi életünkben, hanem a gazdaságpolitikában is, az elmúlt évek krízisei alapvetően szabdalták szét az európai gazdaság szálait. A magyar gazdaság ebben a környezetben egyáltalán nem teljesített rosszul. A koronavírus-járvány utáni kilábalás nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően sikeresnek tekinthető, a gazdaság rendkívül gyorsan elérte a 2019 végi szintjét, már hat negyedév alatt, miközben a 2008-as pénzügyi válság során, ehhez hat évre volt szükség leginkább az elhibázott gazdaságpolitikai reakciók, illetve a gazdaság állapota miatt, amelyben a válság akkor hazánkat érte. Egy percig sem volt evidens, hogy a koronavírus-járvány hatásait gyorsan le tudjuk majd küzdeni, annak sikerességéhez nemcsak a 2020–21-es beavatkozások ágyaztak meg, hanem már a megelőző években kialakított stabilabb gazdasági fundamentumok is. De nem csak önmagunkhoz képest teljesítettünk jól: 2019 és 2021 között az uniós átlaghoz is feljebb zárkóztunk az egy főre jutó GDP-t tekintve.

A válságok sorának második köre, az ellátási nehézségek, majd az orosz–ukrán háború kitörése és az annak folyományaként bekövetkező energiaválság és az infláció elszabadulása Európa-szerte ismét visszaesést okozott. A gazdaságok tehát épp hogy csak kilábaltak – már amelyik – a koronavírus-járvány okozta gazdasági helyzetből, érkezett az újabb sokkhatás. Magyarország ebben a tekintetben sem lóg ki a régiós sorból. A GDP-t tekintve, 2019-cel összehasonlítva nagyságrendileg ott tartunk, ahol Szlovákia. Lengyelország emelkedik ki, bár mindig is más ligában játszott, a pénzügyi válságot is átvészelte visszaesés nélkül – egyedüliként az EU-ban – a nagy belső piacának köszönhetően. Csehország ezzel szemben még mindig a 2019 végi gazdasági teljesítménye környékén stagnál, miközben mi azt 5 százalékkal meghaladtuk már. És akkor még nem beszéltünk Németországról, a régió szempontjából kiemelten is fontos gazdaságról, amely szintén hosszú ideje nem tud kitörni és növekedni.