Miért írt történelmet a Space-X óriás űrhajójának legutóbbi tesztrepülése?

Az óriási kapacitásbeli ugrást jól szemlélteti, hogy a Space-X Falcon 9 rakéta jelenlegi verziója – amennyiben az a rövidebb visszautat jelentő drónhajóra száll le a kilövőállásra történő visszatérés helyett – mintegy 18 tonnát tud alacsony Föld körüli pályára emelni. A Starship V3-as verziója viszont már 200 tonnát fog tudni alacsony Föld körüli pályára állítani.

A Space-X versenytársai egyelőre még csak a Falcon 9 rakéta újrafelhasználhatóságát és kapacitását próbálják valahogy leutánozni.

A Rocket Lab magáncég – a Space-X mellett az egyetlen olyan nyugati űripari cég amely jelenleg rendszeresen pár száz kilogramm hasznos terhet szállító, egyszer használható kis rakétákat képes a világűrbe indítani – valamikor 2026 után tervezi rendszerbe állítani az újrafelhasználható Neutron rakétáját, amelynek a kapacitása azonban csak 13 tonna lesz alacsony Föld körüli pályán. De a Neutron még egyetlen egy tesztrepülésen sincs túl. Jeff Bezos Blue Origin nevű cégének a New Glenn rakétája ugyan – szintén drónhajóra visszatérve – 45 tonnát lesz képes alacsony Föld körüli pályára emelni, de az első indulás itt is évek óta húzódik. A kínai versenytársak – jelenleg már 8 kínai magánűripari cég fejlesztéseiről beszélünk – is évek óta próbálkoznak egy Falcon-9 klón rendszerbe állításával, egyelőre sikertelenül.

Amikor a versenytársak Falcon-9 kategóriájú rakétái pár év múlva rendszerbe állnak, a szupernehéz Starship rakétarendszer is már rendszerben lesz.

Mi a Space-X célja a Starship óriásrakétával? Ahogy a cég alapítója és tulajdonosa, Elon Musk többször megfogalmazta, a Starship rakétarendszer feladata, hogy az emberiséget mielőbb „bolygóközi” civilizációvá tegye és a segítségével elkezdődjön a Mars meghódítása.

A Starship következő évekbeli ütemterve is ennek a feladatnak van alárendelve.

- 2024 végéig még egy Starship tesztrepülést terveznek. Az első fokozat megint visszatér a Mechazilla-hoz, a második fokozat pedig megint szuborbitális pályán megkerüli a Földet és egy virtuális leszállóponton száll le valahol a Csendes-óceán területén, gyakorlatilag az óceán vízébe csapodva.

– 2025-től kezdve a Space-X jóval gyakoribb Starship tesztindításokat tervez. 2023 áprilisa óta 5 Starship tesztrepülés volt eddig, ebből 3 tesztrepülés 2024-ben.

– A Starship második fokozatát jövőre tervezik először visszahozni az indítóállomásra.

– A Starship első fokozatát, a Super Heavy-t jövőre már újrahasználni is szeretnék. (Azaz az egyik visszatért Super Heavy-t második alkalommal is fellövik.)

– 2025-ben akarja a cég demonstrálni a második fokozat újratöltését a világűrben. Ez kritikus lesz ahhoz, hogy a Starship el tudjon indulni a Mars felé. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a Föld körüli pályán keringő Starshiphez dokkol egy újabb, a Földről érkező speciális „tanker Starship”, amiről az üzemanyag átfejtésre kerül a várakozó Starshipbe. 5-6 töltőhajó szükséges a marsi induláshoz.

– 2026-ban a következő Föld-Mars indítási ablakban Elon Musk tervei szerint már több ember nélküli Starship űrhajó indul majd a Marshoz. A jelenlegi technológiai színvonalon csak a 26 hónaponta megnyíló indítási ablakokban, amikor a Föld és Mars egymáshoz viszonyított relatív helyzete éppen előnyös, tudunk űrhajókat indítani a Mars felé.

– A következő 2028-as indítási ablakban már emberes űrhajók is indulnának a Marsra.

A Starship óriásrakéta indítási költsége 2-3 millió dollár körül fog mozogni, amely az űriparban egy rendkívül alacsony összegnek számít. (Összehasonlításul a Falcon-9 jelenlegi indítási költsége 15 millió dollár körül mozog. A Falcon-9 rakéta pedig nagyságrendileg olcsóbb, mint az összes többi jelenlegi egyszer felhasználható rakéta.)