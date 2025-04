Greenhushing: új trend a vállalatok világában

A Trump-hatás egyik kitűnő példája a párizsi klímaegyezményt támogató vállalatokat összefogó America Is All In koalíció. A koalíció eredetileg We Are Still In néven indult 2017 júniusában, miután Trump bejelentette, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből. A kezdeményezésben több mint ezer állami, városi, üzleti és egyetemi vezető vett részt, köztük az Apple, a Siemens és a Walmart, akik vállalták, hogy Trump lépése ellenére folytatják kibocsátásuk csökkentését. 2024 novemberében a koalíció nyíltan bírálta Trump energia- és klímapolitikai terveit, azonban a választások utáni hetekben a legfőbb vállalati támogatók visszaléptek a csoporttól: a párizsi klímacélokat megerősítő decemberi nyílt levelet a Walmart, a Siemens és az Apple sem írta alá. Ez utóbbi politikai igazgatója, Lisa Jackson, a koalíció társelnökségétől is visszalépett januárban, egy időben Trump beiktatásával.

Következtetés

Az átalakulófélben lévő jogi és politikai környezet hatására egyfajta ESG-paradoxon alakult ki, amelyben a vállalatoknak egyensúlyt kell találniuk, hogy mind a greenwashing, mind a greenhushing negatív hatásait elkerüljék. Ezt nehezíti, hogy a legtöbb nagyvállalat az Egyesült Államokban és Európában egyaránt folytat tevékenységet, így különböző sztenderdeknek kell megfelelniük. A visszafogottabb kommunikáció ellenére ugyanakkor a fenntarthatósági beruházások továbbra is folytatódnak: 2024-ben a vállalatok 76 százaléka növelte nettó zéró költségvetését.