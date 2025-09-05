Amerika mentőöve a mesterséges intelligencia

Most először fordult elő az ország történelmében, hogy a mesterséges intelligencia infrastruktúrához és bevezetéshez kapcsolódó tőkekiadások utolérték a háztartási kiadások hagyományosan irányadó hatását a negyedéves GDP számításban.

A mesterséges intelligencia Amerika mentőöve / Fotó: DC Studio / shutterstock (Képünk illusztráció)

A GDP adat második becslése alapján az amerikai gazdaság szezonálisan kiigazított évesített negyedéves növekedési rátája a második negyedévben 3,3 százalék volt, ami messze felülmúlta az első negyedévben produkált, három év óta nem látott, 0,5 százalékos visszaesést. A korábbi növekedési motor, a személyes fogyasztási kiadások az időszakban csak 1,6 százalékkal nőttek, szemben az előző negyedév 0,5 százalékos bővülésével. Ennek eredményeként a személyes fogyasztás alig több, mint 1,0 százalékponttal járult hozzá a második negyedévi teljes GDP-növekedéshez, ami a legalacsonyabb hozzájárulás 2022 eleje óta.

A fogyasztói kiadások lassulása több egymást átfedő kedvezőtlen tényezőt tükröz. A magas kamatlábak szigorították a hitelhez való hozzáférést, míg a szolgáltatási szektor inflációja – különösen a lakhatás, a biztosítás és az egészségügy területén – továbbra is nyomást gyakorol a reálvásárlóerőre. Ezenkívül a bérek növekedése a munkaerőpiac általános helyzetének – kevés elbocsátás szerény felvétel – megfelelően mérséklődött.

A személyes fogyasztási kiadások enyhe szintje mellett az MI-hez kapcsolódó eszközökbe történő beruházások ma már a növekedés elsődleges motorjaként jelentek meg, ami a technológia-vezérelt tőkefelhalmozás felé történő átállást tükrözi. Ugyan a bruttó állóeszköz felhalmozás 13,8 százalékkal zuhant a második negyedévben, de ez leginkább az első negyedéves megugrás (+23,8%) korrekciójaként fogható fel. Továbbá, a gyengeséget a kereskedelmi ingatlanok (-8,9%) és a lakossági ingatlanok (-4,7%) visszaeső beruházásai adták. Az MI-rendszerekhez, adatközpontokhoz és vállalati szoftverekhez szorosan kapcsolódó információfeldolgozó berendezésekre és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó termékekre fordított kiadások (18,8%) az első negyedéves kimagasló értéket (38,9%) követően is bővülni tudtak. A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó termékekre fordított üzleti kiadások, amelyek jelenleg 12,8 százalékos növekedéssel számolnak, kétszerese a kezdetben becsült 6,4 százalékos ütemnek, és a leggyorsabb négy év alatt. Továbbá, a berendezésekbe történő üzleti beruházások növekedését a júliusban becsült 4,8 százalékról 7,4 százalékra módosították.

Az MI-hez kapcsolódó beruházások segítik elfedni a gazdaság más területeinek gyengeségét, de a jó hír az, hogy alig vannak jelei annak, hogy ez a támogatás hamarosan megszűnne.

Hiszen a becslések szerint 2025 első felében több mint 154 milliárd dollárnyi MI-kapcsolatos tőkebefektetés történt és a teljes évre 364 milliárd dollár a terv. Ez az összeg magában foglalja az MI-optimalizált adatközpontok építését és korszerűsítését, a GPU-klaszterek kapacitásának bővítését, az alapvető modellek integrációját, az MI-natív szoftverplatformokat, valamint a generatív MI-eszközökre fordított kiadásokat több iparágban.