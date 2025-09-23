Deviza
EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF329.49 -0.1% GBP/HUF445.04 -0.13% CHF/HUF416.32 +0.04% PLN/HUF91.44 0% RON/HUF76.63 -0.05% CZK/HUF16.04 -0.07% EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF329.49 -0.1% GBP/HUF445.04 -0.13% CHF/HUF416.32 +0.04% PLN/HUF91.44 0% RON/HUF76.63 -0.05% CZK/HUF16.04 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,686.31 -0.61% MTELEKOM1,824 +0.22% MOL2,702 -0.67% OTP28,670 -1.12% RICHTER9,990 -0.4% OPUS534 +0.94% ANY7,380 +0.81% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,244.9 +0.27% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,152.32 +0.31% BUX98,686.31 -0.61% MTELEKOM1,824 +0.22% MOL2,702 -0.67% OTP28,670 -1.12% RICHTER9,990 -0.4% OPUS534 +0.94% ANY7,380 +0.81% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,244.9 +0.27% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,152.32 +0.31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hr

Munkaerőpiaci lassulás: alkalmazkodás a gazdasági környezethez

A munkanélküliségi ráta továbbra is kedvező, 4,3 százalékos szintje az európai átlag alatt van. Ez azt jelenti, hogy a magyar munkaerőpiac alapvetően stabil, még ha a gazdasági környezet nem is kedvez a létszámbővítéseknek.
Szerző képe
Mihályi Magdolna
a Jobtain munkaerő-kölcsönző ügyvezetője
1 órája
Hr Munkaerőpiac Stratégia Fluktuáció Összetétel
Fotó: Xinhua via AFP

A magyar munkaerőpiacon 2025 nyarán tapasztalt enyhe visszaesés – mintegy 30 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma – sokakban aggodalmat keltett. Ugyanakkor fontos tisztázni: ez a változás nem egy rendszerszintű válság jele, hanem a gazdasági lassulás természetes következménye. A 4,7 milliós foglalkoztatotti létszámhoz viszonyítva ez az 1 százalékos csökkenés nem indokolja a vészharangok kongatását, sokkal inkább az alkalmazkodás szükségességére hívja fel a figyelmet.

munkaerőpiac,HUNGARY-BUDAPEST-CENTRAL EUROPEAN TRADE & LOGISTICS COOPERATION ZONE
Munkaerőpiaci lassulás: alkalmazkodás a gazdasági helyzethez / Fotó: Xinhua via AFP

A munkanélküliségi ráta továbbra is kedvező, 4,3 százalékos szintje az európai átlag alatt van. Ez azt jelenti, hogy a magyar munkaerőpiac alapvetően stabil, még ha a gazdasági környezet nem is kedvez a létszámbővítéseknek. A vállalatok egyre inkább hatékonyságnöveléssel és rugalmas foglalkoztatási formákkal reagálnak a kihívásokra. A munkaerő-kölcsönzés például lehetőséget ad arra, hogy a cégek gyorsan és költséghatékonyan igazodjanak a piaci változásokhoz, anélkül, hogy hosszú távú kötelezettségeket vállalnának.

Munkaerőpiac – alkalmazkodás a változó körülményekhez

A gazdasági fellendülés elmaradása valóban hozott magával csoportos és csendes elbocsátásokat, különösen az autóiparban és az FMCG-szektorban. Ezekben az iparágakban a német gazdaságtól való függőség miatt a cégek kénytelenek alkalmazkodni a visszaeséshez. Ugyanakkor a válság szó használata túlzó lenne – a jelenlegi helyzet inkább a gazdasági ciklus természetes velejárója.

A fluktuáció továbbra is jelentős probléma, különösen a fizikai munkakörökben.

A munkavállalók gyakran már néhány ezer forintos bérkülönbség miatt is váltanak, míg a szellemi dolgozóknál a cégkultúra és a munkakörülmények játszanak nagyobb szerepet. Az 5-6 százalékos fluktuáció még kezelhető, de a 20-25 százalékos cserélődés már komoly szervezeti problémákra utal, amelyek feltárása és kezelése elengedhetetlen.

A munkaerő-tartalék jelenleg körülbelül 300 ezer fő, ami jelentős csökkenés a 2010-es 738 ezres értékhez képest. Ez a szám önmagában nem iránymutató: a tartalék összetétele, iskolázottsága és integrálhatósága határozza meg, hogy valóban hasznosítható-e a vállalatok számára. A gyermeküket nevelő anyák visszacsábítása például komoly potenciál, de ehhez a cégeknek alkalmazkodniuk kell – például kismamaműszakok kialakításával.

A külföldi vendégmunkások szerepe továbbra is meghatározó. Bár a magyar munkaerő alkalmazása költséghatékonyabb, egyes cégek már eleve a külföldi munkaerőre építenek. A filippínó munkavállalók például gyorsan integrálhatók és megbízhatóan teljesítenek. Ha a hazai tartalékok mozgósítása nem bizonyul elég hatékonynak, a külföldi munkaerő szerepe a jövőben tovább nőhet.

A jelenlegi helyzetben a vállalatoknak rugalmas, gyorsan adaptálható HR-stratégiákra van szükségük. 

A kulcsemberek megtartása, a munkavállalói élmény javítása és a munkaerő-kölcsönzés mind olyan eszközök, amelyek segítenek stabilan működni ebben a változó környezetben. A rugalmas foglalkoztatás lehetősége gyors reakciót biztosít a piaci változásokra, és a kölcsönző cégek kapacitása lehetővé teszi, hogy gyorsan toborozzanak megfelelő jelölteket a partnerek számára.

A szerző további cikkei

Továbbiak
Mihályi Magdolna
Mihályi Magdolna
Mihályi Magdolna

Vélemény cikkek

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu