Munkaerőpiaci lassulás: alkalmazkodás a gazdasági környezethez

A magyar munkaerőpiacon 2025 nyarán tapasztalt enyhe visszaesés – mintegy 30 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma – sokakban aggodalmat keltett. Ugyanakkor fontos tisztázni: ez a változás nem egy rendszerszintű válság jele, hanem a gazdasági lassulás természetes következménye. A 4,7 milliós foglalkoztatotti létszámhoz viszonyítva ez az 1 százalékos csökkenés nem indokolja a vészharangok kongatását, sokkal inkább az alkalmazkodás szükségességére hívja fel a figyelmet.

Munkaerőpiaci lassulás: alkalmazkodás a gazdasági helyzethez / Fotó: Xinhua via AFP

A munkanélküliségi ráta továbbra is kedvező, 4,3 százalékos szintje az európai átlag alatt van. Ez azt jelenti, hogy a magyar munkaerőpiac alapvetően stabil, még ha a gazdasági környezet nem is kedvez a létszámbővítéseknek. A vállalatok egyre inkább hatékonyságnöveléssel és rugalmas foglalkoztatási formákkal reagálnak a kihívásokra. A munkaerő-kölcsönzés például lehetőséget ad arra, hogy a cégek gyorsan és költséghatékonyan igazodjanak a piaci változásokhoz, anélkül, hogy hosszú távú kötelezettségeket vállalnának.

Munkaerőpiac – alkalmazkodás a változó körülményekhez

A gazdasági fellendülés elmaradása valóban hozott magával csoportos és csendes elbocsátásokat, különösen az autóiparban és az FMCG-szektorban. Ezekben az iparágakban a német gazdaságtól való függőség miatt a cégek kénytelenek alkalmazkodni a visszaeséshez. Ugyanakkor a válság szó használata túlzó lenne – a jelenlegi helyzet inkább a gazdasági ciklus természetes velejárója.

A fluktuáció továbbra is jelentős probléma, különösen a fizikai munkakörökben.

A munkavállalók gyakran már néhány ezer forintos bérkülönbség miatt is váltanak, míg a szellemi dolgozóknál a cégkultúra és a munkakörülmények játszanak nagyobb szerepet. Az 5-6 százalékos fluktuáció még kezelhető, de a 20-25 százalékos cserélődés már komoly szervezeti problémákra utal, amelyek feltárása és kezelése elengedhetetlen.

A munkaerő-tartalék jelenleg körülbelül 300 ezer fő, ami jelentős csökkenés a 2010-es 738 ezres értékhez képest. Ez a szám önmagában nem iránymutató: a tartalék összetétele, iskolázottsága és integrálhatósága határozza meg, hogy valóban hasznosítható-e a vállalatok számára. A gyermeküket nevelő anyák visszacsábítása például komoly potenciál, de ehhez a cégeknek alkalmazkodniuk kell – például kismamaműszakok kialakításával.