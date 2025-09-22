Veszélyes színeken –iskolakezdéskor is figyeljünk a termékbiztonságra

Tanulmányok sora bizonyítja, hogy a különböző színek igenis hatással lehetnek közérzetünkre. Sőt, a színezés, a rajzolás és a festés a munka világában megfáradt felnőttek számára is a stressz oldására javasolt szabadidős tevékenység. Míg a sötétkék vagy a pasztell zöld nyugtatólag hathat, a piros energetizál, bár ha túl intenzív és sok, akár feszültséget is okozhat.

Termékbiztonság – veszélyes színeken / Fotó: Szakony Attila

Ahogyan pár konténernyi – CE jelölés hiánya miatt – vámon rekedt színes ceruza, zsírkréta és filctoll is kiválthat ingadozást az importőr cég menedzsmentjének vérnyomásában. Sőt, a hatósági termékmintavétel is rizikós, márpedig akár importőrként, nagykereskedőként vagy kiskereskedőként működjön is a cég és lényegében bármilyen fogyasztási cikkel kereskedjen, érdemes számolnia azzal, hogy hatósági laborban bevizsgálásra kerülhet a terméke és gyártói EK megfelelési nyilatkozatot kér be tőle a piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fogyasztóvédelmi hatóság, vagyis a vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya. Jó, ha van szabályos CE jelölés az azt viselni köteles terméken, vagy annak csomagolásán, de komoly gond, ha fogalma sincs a vállalkozásnak, mi fán terem a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésének megalapozottságát igazoló termékbiztonsági dokumentáció. Öreg hiba lehagyni a gyártó és az importőr nevét, postai és elektronikus címét, ahogy a termék azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel-, modell- és sorozatszám stb. hiánya is magas labda a vámhatóságnak, a fogyasztóvédelmi hatóságnak.

A forgalmazókat nyilván örömmel tölti el, hogy az óvodák és iskolák szeptemberi indulásakor megugrik a színes ceruzák, filctollak, festékek, zsírkréták kereslete, ugyanakkor garantált a pánik, ha a hatósági laborvizsgálaton megbukik a bevizsgált termék, mert veszélyes elemek megengedett határértékeken túli migrációját állapítják meg, vagyis a termékből mérgező nehézfém – ólom, kadmium, higany, króm stb. – oldódhat ki használatkor. Gondoljunk csak bele, az említett termékeket a gyerekek a szájukba vehetik, azok bizony a játéknak minősülő termékekre irányadó biztonsági előírásoknak kell, hogy megfeleljenek. Viszont hiába biztonságos a zsírkréta, hiába van rendben érintésvédelmi szempontokból a háztartási elosztó, dekorlámpa, mert még a pusztán címkézési és jelölési hiányokkal történő értékesítés is sokba fájhat.

Akár maga a termék veszélyes, akár a terméken vagy annak csomagolásán feltüntetendő adatok hiányáról legyen szó, a szabályozás szerint mindkét esetkör termékbiztonsági probléma.

Amelyekkel a legtöbb fogyasztó ugyan semennyire nem foglalkozik amikor mondjuk színes ceruzát, vagy lámpát vesz, de a hazai piacfelügyeleti hatóságok és a termékbiztonság oltárán áldozni hajlandó cégek – mindannyiunk szerencséjére – igen.