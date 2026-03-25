Hendikepből üzlet: aranybánya lehet a neurodivergencia

A 21. század pandémiákkal, háborúkkal, gazdasági és egzisztenciális krízisekkel, olajválságokkal terhelt második dekádja valószínűleg úgy fog bevonulni a történelembe, mint az egyik legfrusztrálóbb évtized. E sokkoló hatások akár önmagukban is feszültségek forrásai lehetnek, az olyan veleszületett idegrendszeri eltérések (neurodivergencia) pedig, mint az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) vagy a fejlődési rendellenességként kialakuló ADS (autizmus fejlődési zavar) nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az életet és a munkát nehezítő tünetek felerősödjenek.

A neurodivergencia piaca

Ilyenformán egyáltalán nem tekinthető véletlennek, hogy a tavaly 417 milliárdosra becsült mentális egészség piacból az ADHD-hoz köthető kezelések klinikai ellátások nélküli forgalma meghaladta a 38 milliárd dollárt, 2032-re pedig elérheti a 52 milliárdot.

A klinikai piac különösen kiemelkedően teljesít az USA-ban, ahol értéke az ADHD és ADS terápiák értéke együttesen már 2024-ben meghaladta a 70 milliárd dollárt.

A neurodivergens fókuszú toborzási piac egy újabb szegmens, ami globálisan már most sem kicsi. Méretét 1,4 milliárd dollárra becsülték 2025-ben, a neurodivergens képességekre építő piacét pedig 3,22 milliárdra. Az ilyen fókuszú oktatási platformok 2,6 milliárdot forgalmaztak, a kifejezetten nekik szánt segédeszközök pedig több mint 280 millió dollárt, ami 18 százalékos növekedés az előző évhez képest. Nagyon ígéretes a D and I, vagyis a Sokszínűség és Inklúzió piac is, aminek méretét 2025-ben már 9,65 milliárd dollárra tették

Bár e piac egésze a gyógyszeripartól a klinikumon és a járóbeteg kezeléseken át a tanácsadói szolgáltatásokig minden szegmensben nagyon progresszív kilátásokat tudhat magáénak, a legnagyobb ugrás a várakozások szerint az üzleti kört megcélzó tanácsadói szegmensben várható. Itt a bővülés igen jól tapintható, a multinacionális vállalatoknál már korábban is célcsoportnak tekintett munkavállalói kör mellett egyre inkább fókuszba kerülnek az ilyen idegrendszeri eltérést hordozó vállalkozók is.