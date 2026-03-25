Hendikepből üzlet: aranybánya lehet a neurodivergencia

A neurodivergencia piaca már most is több tízmilliárd dolláros, és nagyságrendi ugrást sejtet. A célcsoport egyre bővül, a családok és a multinacionális nagyvállalatok mellett már ide sorolandók a hazai vállalkozók is. A neurodivergencia piacát az egészségtudatosság erősödése mellett napjaink magasnyomású történései is pörgetik.
Dombi Margit
2026.03.25, 21:03

A 21. század pandémiákkal, háborúkkal, gazdasági és egzisztenciális krízisekkel, olajválságokkal terhelt második dekádja valószínűleg úgy fog bevonulni a történelembe, mint az egyik legfrusztrálóbb évtized. E sokkoló hatások akár önmagukban is feszültségek forrásai lehetnek, az olyan veleszületett idegrendszeri eltérések (neurodivergencia) pedig, mint az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) vagy a fejlődési rendellenességként kialakuló ADS (autizmus fejlődési zavar) nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az életet és a munkát nehezítő tünetek felerősödjenek. 

Neurodivergencia: aranybánya lehet a klinikai és a gyógyszerpiac számára / Fotó: H_Ko / Shutterstock

A neurodivergencia piaca

Ilyenformán egyáltalán nem tekinthető véletlennek, hogy a tavaly 417 milliárdosra becsült mentális egészség piacból az ADHD-hoz köthető kezelések klinikai ellátások nélküli forgalma meghaladta a 38 milliárd dollárt, 2032-re pedig elérheti a 52 milliárdot. 

A klinikai piac különösen kiemelkedően teljesít az USA-ban, ahol értéke az ADHD és ADS terápiák értéke együttesen már 2024-ben meghaladta a 70 milliárd dollárt.

A neurodivergens fókuszú toborzási piac egy újabb szegmens, ami globálisan már most sem kicsi. Méretét 1,4 milliárd dollárra becsülték 2025-ben, a neurodivergens képességekre építő piacét pedig 3,22 milliárdra. Az ilyen fókuszú oktatási platformok 2,6 milliárdot forgalmaztak, a kifejezetten nekik szánt segédeszközök pedig több mint 280 millió dollárt, ami 18 százalékos növekedés az előző évhez képest. Nagyon ígéretes a D and I, vagyis a Sokszínűség és Inklúzió piac is, aminek méretét 2025-ben már 9,65 milliárd dollárra tették

Bár e piac egésze a gyógyszeripartól a klinikumon és a járóbeteg kezeléseken át a tanácsadói szolgáltatásokig minden szegmensben nagyon progresszív kilátásokat tudhat magáénak, a legnagyobb ugrás a várakozások szerint az üzleti kört megcélzó tanácsadói szegmensben várható. Itt a bővülés igen jól tapintható, a multinacionális vállalatoknál már korábban is célcsoportnak tekintett munkavállalói kör mellett egyre inkább fókuszba kerülnek az ilyen idegrendszeri eltérést hordozó vállalkozók is.

Attól, hogy neurodivergens, még lehet zseni 

A sokszintű érdeklődésre alapot ad, hogy a neurodivergencia csak egyfelől hendikep, másfelől erőforrás. Míg tünetei közül a figyelemzavar mindenkit hátráltat, addig a hiperfókusz és a kreativitás, mint vállalati teljesítményt javító potenciál a hierarchia bármely szintjén hadra fogható lehet – erre hívta fel a figyelmet Szűcs Dóra, aki a Debreceni Egyetemen nemrégiben kezdeményezte egy komplex oktatási-érzékenyítési projekt életre hívását. 

Child,At,Psychologist's,Office.,Kid,Refuses,To,Talk,,Turns,Away
A Debreceni Egyetemen nemrégiben kezdeményezték egy komplex oktatási-érzékenyítési projekt életre hívását / Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

A neurodivegencia problémája az oktatási-felsőoktatási rendszerben még messze nincsen kellőképpen jelen, és elegendő elérhető pályázat sincsen, az ilyen tanácsadással foglalkozó vállalkozások Magyarországon is érezhetően szaporodnak. A paletta egyre színesedik, a célcsoportok köre bővül. ADHD, ADS idegrendszeri eltéréseket mutató vállalkozókat célzó tanácsadással is egyre többen foglalkoznak. A Neuroharmonia Központ például most Budapesten készül egy új egységet nyitni. 

A gyógyszer nem elég 

Az ADHD olyan idegrendszeri eltérés, ami a szakorvosok szerint mindenképpen gyógyszeres kezelést igényel. Ez a szakmai álláspont már a húszas évek elején nagyban hozzájárult az ADHD gyógyszerek iránti kereslet megugrásához, ami az USA-ban annyira ment, hogy gyógyszerhiány fenyegetett.

Az orvosi diagnózist és gyógyszeres terápiát nélkülözhetetlennek ítélő szakmai álláspontot képviseli Ferencz Ákos pszichiáter ADHD és ADS szakértő is. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara e témában rendezett konferenciáján tartott előadásán rámutatott, 

az állapot gyógyszerekkel kitűnően karban tartható, a terápia beállítását követően a divergens idegrendszeri működéssel kialakuló sajátosságokból akár előny is kovácsolható.

 Ehhez persze szükséges a szakértő segítség is, ami már inkább a tanácsadók kompetenciája.

Mivel az állami egészségügyi ellátórendszerben nem jut elég figyelem a gyermekeket és felnőtteket egyaránt érintő neurodivergenciára, az ezzel kapcsolatos feladatok nagyrészt a magánszféra vállalja magára. Ez nyilvánvalóan nincs ingyen, és nem mindenki számra megfizethető, ami okoz feszültségeket a rendszerben. 

A kezelés legköltségesebb részének a több szakértőt igénylő diagnosztika mutatkozik. Ez gyermekek esetében 60-150 ezer, míg felnőttek esetében 80-180 ezer forint között alakul. 

  • A gyógyszer beállításért 25 és 45 ezer forint közötti összeget kérnek el átlagosan, 
  • az egyéni pszichológiai tanácsadás, illetve ADHD coaching óradíja pedig 15 és 30 ezer forint között alakulhat. 
  • A nagyvárosokban – Budapest mellett például Debrecenben – az árak a magasabb értékhez közelebb alakulnak. 
  • Várólista ennek ellenére van, és akár fél év is eltelhet, mire egy nagyobb tekintélynek örvendő terapeuta fogadni tudja a beteget. 

Új feltörekvő szegmensként Magyarországon is egyre inkább megjelenik a kínálatban a vállalati neurodiverzitás tanácsadás, amikor is a toborzáshoz és az inkluzív (elfogadó) munkahelyi környezet kialakításához, a neurodivergens munkavállalók támogatására alkalmaznak szakértőket, jellemzően multinacionális nagyvállalatok. A torta azonban – például az ADHD ADS érintett vállalkozók fókuszba kerülésével – itthon is ígéretesen növekszik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu