Belépő egy jobban működő világhoz

Az ma már vitán felül áll, hogy a mesterséges intelligencia (MI) az üzleti folyamatok szerves részévé válik. A technológia térnyerését az IDC piackutató friss felmérése is alátámasztja. A tanulmány szerint a már most elérhető intelligens megoldások megnégyszerezhetik a munkavállalók termelékenységét. Óriási lehetőségeket kínál tehát ez a terület.

Mindehhez három módon viszonyulnak az üzleti szféra szereplői: az úttörő vállalkozások már a mindennapokban alkalmazzák a különböző MI-megoldásokat, a cégek egy másik csoportja pedig megkezdte a felkészülést az automatizációs alkalmazások bevezetésére. A vállalatok harmadik – és legnagyobb – csoportja azonban még nem tudja, miként, milyen haszonnal integrálhatná a legkorszerűbb technológiát üzleti folyamataiba, ezért inkább kivár.

Az intelligens megoldások bevezetését tervező cégek számára az egyik legegyszerűbb lépés, ha megismerkednek a robotizált folyamatautomatizáció (RPA) lehetőségeivel.

Ez a technológia olyan megoldásokat foglal magában, amelyek a szoftveres háttérrendszerekben futó folyamatok automatizálásával jelentősen csökkentik a humán munkaerő monoton, folyton ismétlődő feladatait. Egyszerűbben szólva, egy ilyen robot lemásolja azt, amit a felhasználó az adott helyzetben mindig végez. Ilyen lehet például egy iktatás elvégzése, egy csatolmány hozzáadása az e-mailhez, egy sablon válaszüzenet elküldése vagy ismétlődő információk átadása egy másik rendszernek.

Ehhez hasonló feladatok szép számmal megtalálhatók a szervezetek szinte minden részlegében, és különösen a pénzügyi, az IT- és a beszerzési területen. Olyan kérdésekkel lehet beazonosítani e pontokat, mint például: ismétlődő-e a feladat, ugyanúgy kell-e mindig eljárni, jelentős számban fordul-e elő? Ha ezekre mind igen a válasz, érdemes megvizsgálni az RPA bevezetését.

E technológiával nem csak az adott mozzanat gyorsul fel. Jelentős értéknek számít az is, ha egy termelővállalat auto­matizálni tudja beszállítói értékelési rendszerét – az alapmegoldás cseréje nélkül. Így például átláthatóan és az azonnali döntéshozatalt támogató módon láthatjuk, hogy melyik beszállító dolgozik a legpontosabb szállítási határidőkkel, vagy mely partner termékei felelnek meg leginkább a minőségi elvárásoknak. Ugyanígy nyomon követhető, hogyan halad a megrendelések adminisztrációja. Aki tudja, mit jelent a különböző rendszerekből összehalászni, naprakészen tartani az erre vonatkozó információkat, a jóváhagyások állapotát, bizonyára örömmel fogadja a legmodernebb eszközök segítségét. Az RPA alkalmazásával ezenfelül kiküszöbölhető a hibás adatbevitel miatt meghiúsuló tranzakció is. Az SAP szintén ígéretes lehetőségeket lát e megoldásban, ezért vásárolta meg tavaly a Contextor nevű RPA-fejlesztőt. A francia cég ekkorra már több mint százezer RPA-botot helyezett üzembe ügyfeleinél. A felvásárlás fő haszna az, hogy e technológia bármilyen SAP- és más IT-rendszerhez hozzákapcsolható. Ennek segítségével automatizáljuk például a vállalatirányítási rendszerünk (ERP) folyamatait. Két éven belül ugyanis nemcsak az ERP-ben, de az ERP-nk és harmadik rendszerek közötti folyamatok felét már ilyen szoftverrobotok fogják támogatni, tovább növelve a munkavállalói hatékonyságot. Ennek egyik hozadéka, hogy a dolgozóknak mind kevesebb adminisztrációval, rutinszerű feladattal kell megbirkózniuk. Sőt, már a digitális asszisztensek is bevethetők. Aki a legújabb verziójú ERP-rendszerünket használja, annak e képességek már bevetésre készen rendelkezésére állnak. Mi így járulunk hozzá a fent említett kutatás valósággá válásához.

Ám a hatékonyságnövelés sosem lehet végcél: ez a jobb, vonzóbb munkahely egyik jellemzője is. Sőt továbbmegyek, mivel meggyőződésem, tapasztalatom azt mondatja velem: a jobb technológia nemcsak elégedettebb munkavállalókat s ezáltal eredményesebb cégeket „tud varázsolni”, de összességében jobban működő világot is. Bízom benne, hogy e látásmódot mind több cégvezető teszi magáévá.