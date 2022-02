Ismét megjelent a 2021–2027-es pályázati ciklus első bértámogatásos képzési pályázata, az átalakított Ginop Plusz 3.2.1–21, amelyre február 15-től lehet benyújtani a kérelmeket. A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben nehéz megfelelően képzett munkaerőt találni. Így kiemelten fontos, hogy a felhívás kedvező módosításainak köszönhetően egyedülálló lehetőséghez jutnak a cégek a munkavállalóik képzésére – mondta Zsuffa Ákos, a Learning Innovation Kft. ügyvezetője, a Felnőttképzők Szövetségének elnöke.

A most megnyílt pályázatot sokkal kedvezőbb feltételekkel írták ki, mint az elődjeit, akár ezer pályázóval is lehet számolni, és nagy valószínűséggel bevonnak többletforrást is, hiszen

a hétéves ciklusra összesen 66,5 milliárd forint áll rendelkezésre.

Fotó: Shutterstock

A mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok is pályázhatnak, területileg bárhol Magyarországon, azaz Budapesten és Pest megyében is lehet kérelmet benyújtani. Ezt azért fontos kiemelni, mert korábban ezek a régiók nem indulhattak minden pályázati konstrukcióban – tette hozzá a szakember.

A várakozások szerint a pályázók kimerítik majd a 15 milliárdos keretet, mivel a HR-költségek növekedése és a versenyképesség erősítésének kényszere miatt a munkaerőre bevonható források felértékelődnek,

illetve sokkal jobbak a pályázati feltételek, mint ősszel – emelte ki Zsuffa Ákos. A pályázatok között vannak online is elvégezhető képzések, a nagyvállalatok számára 150 millió forint, a kkv-knak 75 millió forint támogatási összeg is megítélhető. A források kompetenciafejlesztésre, soft skills tréningek szervezésére, csapatépítésre és a kiégés kezelésére, idegen nyelvi képzésre, valamint részszakma- és egyéb szakmaspecifikus ismeretek bővítésére is felhasználható.