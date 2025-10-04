Képtelenség versenyre kelni az átláthatatlan dzsungelban – egységes uniós cégjogi szabályozásért lobbiznak a startupok

Nagyban javíthatná az európai startup-ökoszisztéma helyzetét, ha sikert aratna az Európai Bizottság előtt heverő EU-INC kezdeményezés, amely a tagországok cégjogi rendelkezéseinek egységesítését, sztenderdizálását szeretné elérni – mondta a Világgazdaságnak Langmár Péter, a BÉT-en jegyzett STRT befektetési igazgatója, aki maga is aláírta a petíciót.

Langmár Péter, az STRT Holding befektetési igazgatója aláírta a startupok kezdeményezését / Fotó: Kallus György

Jogszabályi dzsungel az EU-ban

Miről szól az EU-INC kezdeményezés?

A sikeres innovatív vállalkozásairól ismert osztrák Andreas Klinger kockázatitőke-befektető és társai azért indították el a nemzetközi lobbizást, mert egyéb tényezők mellett az elvileg egységes piacon belül a 27 tagország egymásétól merőben eltérő jogszabályainak dzsungele is akadályozza, hogy az EU felvegye a versenyt az Egyesült Államokkal vagy Kínával szemben a sikeres és innovatív startupok indításában és felfuttatásában.

Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy ha egy üzletember több uniós országban szeretne vállalkozást indítani, kénytelen valamennyi ország – egymásétól többé-kevésbé eltérő – cégjogi rendelkezéseinek megfelelni, mert az egységes piac ezen a téren valójában nem egységes.

Sokszor már a cégalapításra vonatkozó rendelkezések eltérése miatt megfeneklik egy-egy leányvállalat elindulása. Általános tapasztalat, hogy a bürokratikus nehézségek miatt még az európai kockázati befektetők is úgy állnak hozzá egy másik EU-s tagállamban való megjelenéshez, hogy „csak ha nagyon muszáj”.

Sőt, ennél még fontosabb, hogy egy piaci jó gyakorlatnak megfelelő, egységes bejegyzési rezsimre van szükség.

Már ha az anyavállalat bejegyzésének szintjén felmerül ez az igény.

Az egységes szabályozás növelné a hatékonyságot, és befektetőket csalogatna az EU-ba, emellett pedig csökkentené a tranzakciós költségeket és a bizonytalanságot.

Milyen következményei vannak a fragmentáltságnak?

A nemzetközi befektetők perspektívájából a sztenderdizált, egységes jogi folyamatok és stabilitásuk borzasztóan fontos.

Ha pedig mindez nem adott, annak jellemzően az a vége, hogy az európai sikerstartupok az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Királyságban jegyeztetik be anyavállalatukat, ami nekünk, mint EU-s vállalatoknak vagy polgároknak nettó veszteség.