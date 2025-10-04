Képtelenség versenyre kelni az átláthatatlan dzsungelban – egységes uniós cégjogi szabályozásért lobbiznak a startupok

Nagyban javíthatná az európai startup-ökoszisztéma helyzetét, ha sikert aratna az Európai Bizottság előtt heverő EU-INC kezdeményezés, amely a tagországok cégjogi rendelkezéseinek egységesítését, sztenderdizálását szeretné elérni – mondta a Világgazdaságnak Langmár Péter, a BÉT-en jegyzett STRT befektetési igazgatója, aki maga is aláírta a petíciót.
Miről szól az EU-INC kezdeményezés?
A sikeres innovatív vállalkozásairól ismert osztrák Andreas Klinger kockázatitőke-befektető és társai azért indították el a nemzetközi lobbizást, mert egyéb tényezők mellett az elvileg egységes piacon belül a 27 tagország egymásétól merőben eltérő jogszabályainak dzsungele is akadályozza, hogy az EU felvegye a versenyt az Egyesült Államokkal vagy Kínával szemben a sikeres és innovatív startupok indításában és felfuttatásában.
Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy ha egy üzletember több uniós országban szeretne vállalkozást indítani, kénytelen valamennyi ország – egymásétól többé-kevésbé eltérő – cégjogi rendelkezéseinek megfelelni, mert az egységes piac ezen a téren valójában nem egységes.
Sokszor már a cégalapításra vonatkozó rendelkezések eltérése miatt megfeneklik egy-egy leányvállalat elindulása. Általános tapasztalat, hogy a bürokratikus nehézségek miatt még az európai kockázati befektetők is úgy állnak hozzá egy másik EU-s tagállamban való megjelenéshez, hogy „csak ha nagyon muszáj”.
Sőt, ennél még fontosabb, hogy egy piaci jó gyakorlatnak megfelelő, egységes bejegyzési rezsimre van szükség.
Már ha az anyavállalat bejegyzésének szintjén felmerül ez az igény.
Az egységes szabályozás növelné a hatékonyságot, és befektetőket csalogatna az EU-ba, emellett pedig csökkentené a tranzakciós költségeket és a bizonytalanságot.
Milyen következményei vannak a fragmentáltságnak?
A nemzetközi befektetők perspektívájából a sztenderdizált, egységes jogi folyamatok és stabilitásuk borzasztóan fontos.
Ha pedig mindez nem adott, annak jellemzően az a vége, hogy az európai sikerstartupok az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Királyságban jegyeztetik be anyavállalatukat, ami nekünk, mint EU-s vállalatoknak vagy polgároknak nettó veszteség.
Hozzá kell tenni, hogy az egységes szabályozás az európai hátrányt csak részben csökkentené, lévén a tengerentúlon a befektetési lehetőségeket kereső tőke is sokkal inkább rendelkezésre áll. Az amerikai nyugdíjalapoktól az egyetemi alapítványokig nyitottabbak a befektetők kockázatosabb, induló fázisú vállalkozások irányában is. Erre kellene sarkallni az európai megfelelőiket is a tőkehiány csökkentése érdekében.
Kik támogatják Magyarországon a kezdeményezést?
A kezdeményezést a hazai szakmai szervezetek, mint például a Startup Hungary és a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) is támogatja, de a magánszemélyek is pozitívan véleményezték a javaslatot.
Az STRT Holding szempontjából sem mellékes az ügy sikere, mivel nap mint nap szembesülünk vele, hogy milyen szinten akadályozza az európai fragmentált céges szabályozás a portfóliónkba tartozó cégek fejlődését. Jelenleg 11 országban összesen 108 cégben van részesedésünk.
Ennek ellenére én magánemberként, a saját nevemben írtam alá a kezdeményezést, ahogy Balogh Péter vezérigazgató is.
Mire terjedne ki az egységesítés?
Az EU-INC által kívánatosnak tartott egységes cégjogi – úgynevezett 28. – rezsim sztenderdizálná a komplett cégjogi környezetet, a cégalapítás mellett például az új részvények kibocsátását, a cégbezárást, sőt még a munkavállalóknak történő részvényjuttatás szabályait is.
A cél az, hogy EU-szintű központi cégnyilvántartás mellett online ügyintézéssel olyan új típusú páneurópai jogi személyeket lehessen létesíteni, amelyek befektetési dokumentumai is szabványosítottak.
Ezenkívül fontos a felelősségi szabályok közötti eltérések kiküszöbölése is. A startupok világában a magas kockázat miatt sűrűn előfordulnak a csődök, cégfelszámolások, ezért észszerűen kell szabályozni a felelősséget, mert egyébként senki sem hajlandó beülni egy szükségszerűen kockázatosabb, induló cég igazgatóságába.
Hol tart az ügy?
Már beadták a kezdeményezést az Európai Bizottsághoz, ahol agendára került, s szeptember végéig folyt a véleményezés, azaz minden EU-s polgár véleményezhette a javaslatot. Sajnos a továbbiakat még homály fedi, de bízunk benne, hogy a teljes európai startup-ökoszisztéma által támogatott lobbizás sikerre vezet, hiszen nem pénzt, hanem csupán szabályozást kérünk. Ráadásul az európai versenyképesség javítását a Draghi-jelentés óta az EU, illetve a bizottság is a zászlajára tűzte.
Optimizmusra ad okot az is, hogy Brüsszelben először tavaly decemberben neveztek ki kutatásért, innovációért és startupokért felelős biztost a bolgár Jekatyerina Zaharijeva személyében, aki foglalkozik is az ügyünkkel.
Egyébként szerintem mindenképpen érdemes belekukkantani a véleményekbe, mert így válik átláthatóvá, hogy milyen típusú kérdések merülnek fel.
Amerikában valóban egységes a szabályozás a különböző tagállamokban?
Az Egyesült Államokban az egységes szabályozás akként valósult meg, hogy minden startup Delaware államban jegyezteti be a céget. Az ottani cégjogi struktúrát használja mindenki, amelynek szabályai éppen ezért általánosan ismertek. Rendkívül egyszerűen, online ügyintézéssel lehet az úgynevezett
bejegyeztetni.
A régiós országok számára hatványozottan fontos lenne egy ehhez hasonló egységes szabályozás, hiszen mi még az EU átlagától is le vagyunk maradva, talán az e téren is bezzeggyerek Lengyelország és Észtország kivételével.
