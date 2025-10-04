Új óriáshíd épül: így választják szét a 10 méter mély Dunát – eddig nem látott képeket közöltek a döntő pillanatokról, félelmetes a látvány

A mohácsi Duna-híd építése gyors ütemben halad, miközben a folyó két oldalán közel 30 kilométernyi új út készül. A projekt különleges mérnöki megoldásokat alkalmaz, és egyszerre szolgálja a közlekedést, a környezetvédelmet és a helyi infrastruktúra fejlesztését. Egyéves előkészítő munka után, október 1-jén beemelték a Duna medrébe a 3-as mederpillér első kéregelemét, a Magyar Építők erről közölt most az átlagember számára félelmetes fotósorozatot.
A portál azt írja, a mérföldkőnek számító, csütörtöki eseményt rendkívül összetett műveletekkel készítették elő. A Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében zajló mohácsi Duna-híd és úthálózat építése most ér az egyik leglátványosabb fázisához, amelyről Hargitai János országgyűlési képviselő már több videót is megosztott a Facebook-oldalán korábban.
A terv szerint a 756 méteres mohácsi Duna-híd négy pilléren nyugszik majd, közülük a 3-as pillér épül a (leendő híd térségében egyébként közel 10 méter mély – a szerk.) folyó medrében, az úgynevezett kéregelemek által. A technológia lényege, hogy a kéregelemeket a mederben egymásra helyezik, ezáltal a folyam közepén egy száraz munkatér-elhatárolást valósítanak meg – áll a Magyar Építők cikkében. A vasbeton kéregelemeket a kiterjedésük és tömegük miatt a jobb parton, a Mohácsi Szabadkikötőben kiépített előszerelő területen kivitelezik. A 3-as pillér megépítéséhez szükséges hat darab kéregelem egyaránt 2,2 méter magas, mintegy 52 méter hosszú és 8 méter széles; a tömegük pedig egyenként közel 160 tonna.
A projekt különlegessége, hogy az elemek hibátlan illeszkedése érdekében a kikötőben párosítva szerelik elő a hat kéregelemet. Az elemeket egyenként emelik be a helyükre: október 1-jén az úgynevezett A jelű kéregelem került be a Duna medrébe, erre helyezik majd rá az ehhez pontosan illeszkedő további elemeket.
A folyamat egyik meghatározó fázisa lesz, amikor a negyedik kéregelemet is behelyezik: a négy egymásra helyezett elem által ugyanis már a Duna átlagos vízszintje fölé emelkedik majd az építmény. Ezt követően pedig még további két kéregelem érkezik a helyére. Ettől az építési fázistól kezdődhet meg az egyedi zsaluval a mederpillér további 10 méter magas szerkezetének szerelése – írják a munkafolyamatokat döbbenetes képeken megörökítő cikkben.
Az úthálózat fejlesztése szintén látványos: az alföldi oldalon Újmohács és az 51-es főút között közel 20 kilométeren zajlanak a földmunkák és töltésalapozások, míg a dunántúli oldalon a Duna-hídtól az M6-os autópályáig 8,5 kilométeren épül négysávos út.
A projekt részeként több körforgalom, főpályahíd, kerékpárhíd és keretműtárgy is készül, miközben a forgalom biztonságos fenntartása folyamatos egyeztetéssel történik.
A beruházás nemcsak mérnöki bravúr, hanem a régió közlekedési infrastruktúrájának is alapvető átalakítását hozza. A projekt tervezett befejezése 2028 októbere, de a már ideiglenesen átadott szakaszoknak köszönhetően a közlekedők részben már élvezhetik az új út- és hídkapcsolat előnyeit. A lakosság türelme és együttműködése a következő építési fázisokban is kulcsfontosságú – a hatóságok pedig folyamatos tájékoztatással segítik az előkészületeket.
