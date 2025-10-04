Komoly változás érintheti a banki költségeket - akár kétszeresen növekedhetnek az árak, erre érdemes felkészülni

A tranzakciós költségek módosítását sok bank évforduló alkalmával vagy következő év január elsejei hatállyal hirdeti ki. Emiatt az ügyfelek október–novemberben kapnak tájékoztatást az új díjtételekről, általában két hónappal a változtatást megelőzően. Éppen ezért évente legalább egyszer érdemes a banki költségek összehasonlítását napirendre tűzni, vagyis átnézni a számlák és kártyák kondíciós listáit vagy hirdetményeit, és ha találunk számunkra kedvezőbbet, akkor elgondolkodhatunk a bankváltáson is. Az OTP például épp most jelentett be jelentős változtatást a külföldi kártyákat illetően. Körbejártuk a kereskedelmi bankok kínálatát, milyen lehetőségekkel nézhetünk szembe jelenleg, és mire számíthatunk később.
Európai uniós szabályozás miatt inflációtól függően határozatlan ideig az alapszámlát most teljesen ingyenesen biztosítani kell az ügyfelek számára, viszont számos bank kínál ezen kívül is olyan típusú számlacsomagokat, amelyeknél néhány feltétel teljesülése után elengedi a díjat, így gyakorlatilag nullázható a költsége. Legtöbbször a rendszeres, havi szinten beérkező jövedelem szokott az alappillére lenni ennek a kedvezménynek.
A számunkra ideális számla megtalálásában nagy segítséget jelenthet az MNB hivatalos oldalán található saját kalkulátora.
A bankok zöme az új ügyfeleknek a kártya kibocsátási és első éves díját is elengedi, a második évtől azonban már felszámítja. Ezzel szemben a Revolut Standard csomagjában szintén teljesen ingyenes a kártya, a Wise kártyának pedig egy egyszeri, 2420 forintos díja van, azután nincs további költségvonzata.
Bankkártyás fizetéseknek üzletben vagy online, például egy webshoprendelés során nincsenek költségei a vásárlók számára, mert annak a díját a kereskedő fizeti a bank felé. Az egyre inkább terjedő, tavaly bevezetett Qvik fizetési módszerrel is teljesen elkerülhetők a díjak, ezt kifejezetten érdemes számításba venni, mielőtt önálló átutalást indítanánk.
A legtöbb utalás elektronikus csatornán keresztül történik, és érdemes is ezt a módszert választani, amikor tehetjük, mert a pénzintézeteknél tipikusan a mobilapplikációs és internetbankos átutalással történő fizetések bírnak a legkedvezőbb tranzakciós költségekkel.
A Revoluton a belföldi forintutalás alapvetően díjmentes, és a SEPA utalás is, ha eurót szeretnénk küldeni. Egyéb, SEPA-n kívüli és más devizaátutalás után már díjakat számíthatnak fel.
A Wise átutalási költsége forintban átlagosan 0,54 százalék, de ez eltérhet a küldött pénz összegétől függően, amit egyszerűen ki lehet számolni a fintech cég saját oldalán.
A bankok 2026. júniusig vállalták, hogy a számlavezetési díjakat a 2024-es szinten tartják a kormány és a Magyar Nemzeti Bank nyomására, leszámítva a pénzügyi tranzakciós illetéket. A cél az infláció miatti díjemelések elkerülése volt, mivel azt a bankok évente egyszer, az előző évi infláció alapján meg szokták tenni.
Feltételezhetően 2026. július 1-jétől akár 10 százalékkal is emelkedhetnek a banki díjak,
mivel akkorra két év inflációs hatása érvényesülhet. Egyelőre nem tudjuk, hogy a bankok ezt teljesen kihasználják-e, vagy a kormány újra beavatkozik, addig is a jelenlegi díjak maradnak érvényben.
A pénzintézeteket nem csak ebből a szempontból vizsgáltuk, a Világgazdaság korábbi cikkében azt jártuk körül , hogy hol és mekkora kedvezményeket adnak a bankok, ha náluk kötünk szerződést a kedvezményes, fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start programra. Érdemes elolvasni azt is, hiszen van olyan bank, ahol akár fél évig is ingyen tankolhatunk a hitel felvétele után.
