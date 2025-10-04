Komoly változás érintheti a banki költségeket - akár kétszeresen növekedhetnek az árak, erre érdemes felkészülni

A tranzakciós költségek módosítását sok bank évforduló alkalmával vagy következő év január elsejei hatállyal hirdeti ki. Emiatt az ügyfelek október–novemberben kapnak tájékoztatást az új díjtételekről, általában két hónappal a változtatást megelőzően. Éppen ezért évente legalább egyszer érdemes a banki költségek összehasonlítását napirendre tűzni, vagyis átnézni a számlák és kártyák kondíciós listáit vagy hirdetményeit, és ha találunk számunkra kedvezőbbet, akkor elgondolkodhatunk a bankváltáson is. Az OTP például épp most jelentett be jelentős változtatást a külföldi kártyákat illetően. Körbejártuk a kereskedelmi bankok kínálatát, milyen lehetőségekkel nézhetünk szembe jelenleg, és mire számíthatunk később.

Komoly változás érintheti a banki költségeket jövőre – akár kétszeresen növekedhetnek az árak, erre érdemes felkészülni / Fotó: Shutterstock

Mely bankoknál érhető még el ingyenes számlavezetés?

Európai uniós szabályozás miatt inflációtól függően határozatlan ideig az alapszámlát most teljesen ingyenesen biztosítani kell az ügyfelek számára, viszont számos bank kínál ezen kívül is olyan típusú számlacsomagokat, amelyeknél néhány feltétel teljesülése után elengedi a díjat, így gyakorlatilag nullázható a költsége. Legtöbbször a rendszeres, havi szinten beérkező jövedelem szokott az alappillére lenni ennek a kedvezménynek.

A számunkra ideális számla megtalálásában nagy segítséget jelenthet az MNB hivatalos oldalán található saját kalkulátora.

A Raiffeisen Bank számlavezetési díját a náluk elérhető Aktív számlacsomaggal a legkönnyebb levinni nullára,

a CIB Banknál az ECO számlatípusban van lehetőség erre,

Erste Banknál a Privilégium X díjcsomagban,

a K&H-nál pedig a minimum plusz számlacsomagban érhető el a havi díj elengedése.

Kártyadíjak és utalási költségek

A bankok zöme az új ügyfeleknek a kártya kibocsátási és első éves díját is elengedi, a második évtől azonban már felszámítja. Ezzel szemben a Revolut Standard csomagjában szintén teljesen ingyenes a kártya, a Wise kártyának pedig egy egyszeri, 2420 forintos díja van, azután nincs további költségvonzata.

Bankkártyás fizetéseknek üzletben vagy online, például egy webshoprendelés során nincsenek költségei a vásárlók számára, mert annak a díját a kereskedő fizeti a bank felé. Az egyre inkább terjedő, tavaly bevezetett Qvik fizetési módszerrel is teljesen elkerülhetők a díjak, ezt kifejezetten érdemes számításba venni, mielőtt önálló átutalást indítanánk.