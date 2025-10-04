VOSZ: Több százmilliós nagyságrenddel bővült a Széchenyi Mikrohitel MAX+

A tájékoztatás szerint a legfontosabb változások között szerepel, hogy a maximális hitelösszeg egy ügyletre 100 millióról 140 millió forintra emelkedik. Továbbá: az ügyfelenkénti limit 200 millió forintra, a cégcsoportonkénti keret pedig 300 millió forintra nő, és a hitel már egy lezárt üzleti év után is igényelhető. Változás még, hogy a törlesztés rugalmasabb, akár 20 százalékos emelt összegű utolsó részlet is választható – sorolták.

Kedvezőbb feltételekkel érthető el Széchenyi Mikrohitel MAX+ – tájékoztatott a VOSZ / Fotó: PhotoAlto via AFP

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a KAVOSZ és a VOSZ együttműködésével megvalósuló módosítás célja, hogy a magyar mikro- és kisvállalkozások gyorsabban és egyszerűbben jussanak kedvezményes forráshoz, ami elősegíti beruházásaik megvalósítását, teljesítményük növelését és a munkahelyek megtartását – olvasható a közleményben.

Fix hitel: komoly segítséget kaptak a vállalkozások

A gazdasági kilátásokat jelenleg leginkább a bizonytalanság határozza meg, amely minden vállalkozói rétegben érezhető, erre a helyzetre reagált a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve a kormány, amikor életre hívta a szombaton bejelentett fix, 3 százalékos kamatozású hitelt a vállalkozások számára.

Minden hiteltermék esetében a felső korlát 150 millió forintra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy minden termék esetében ennyit legalább igénybe lehet majd venni, kevesebbet is természetesen, illetve egyes termékek esetében többet is.

Orbán Viktor bejelentését a Világgazdaság élőben tudósította, a miniszterelnök arról beszélt az eseményen, hogy az európai gazdaságról rossz híreket lehet hallani, Európa versenyképessége folyamatosan romlik. A kormányfő szerint éppen ezért fontos, hogy folyamatosan együttműködjenek a kamarával.

Hangsúlyozta: a nagy külföldi lapok gazdasági rovataiban arról olvashatunk, hogy romlik Európa versenyképessége, nincs terv a javítására, az energiaárak az egekben vannak, és itt van még az ukrán–orosz háború, valamint az azzal kapcsolatos gazdasági viták. A kormányfő kiemelte: beérett a kormány és a kamara együttműködésének első nagyobb gyümölcse. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ebben a környezetben hatalmas jelentősége van mindennek, amit a kormányzati stratégia tud nyújtani a fejlődés és a növekedés elősegítéséhez. Ezért a magyar vállalkozásokat könnyen igénybe vehető, fix kamatos hitelfelvételi lehetőséghez kell juttatni.