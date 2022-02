Február 15. a felsőoktatási jelentkezések határideje. Miért lehet vonzó valakinek a győri Széchenyi István Egyetem?

Karikó Katalin kutatóprofesszor a minap azt mondta, olyan hivatást érdemes választaniuk a diákoknak, amelyet szeretnek, hiszen életünk nagy részét mindannyian munkával töltjük. A fiatalok akkor hoznak jó döntést, ha a továbbtanulás mellett teszik le a voksukat. Az egyetemeken sokszínű közösség tagjaivá válhatnak, nemzetközi közegben fejlődhetnek, tapasztalatokat és életre szóló élményeket szerezhetnek. A győri egyetem dinamikusan fejlődő intézmény, hallgatóink a világ hatvanöt országából érkeznek.

A nálunk tanulók a hivatalos adatok szerint átlagosan egy hónap alatt el tudnak helyezkedni, keresetük pedig 10 százalékkal meghaladja az országos átlagot.

Büszkék vagyunk rá, hogy sok egykori hallgatónk, mint például Scheer Sándor, a Market Zrt. alapítója, a hazai McDonald’s-lánc üzemeltetője is azt vallja: sikerét egyetemünk alapozta meg, itt tanult meg küzdeni, kapcsolatokat építeni.

Színes a képzési palettájuk. Melyek a legkeresettebb szakok?

Több mint kétszáz érettségi és diploma utáni képzést kínálunk. A hallgatók számára különösen vonzók a nagy hagyományokkal rendelkező műszaki, informatikai szakok, a gazdaságtudományi, a jogi, az élelmiszer-technológiai, a pedagógiai, a művészeti, a dizájn, valamint az egészség- és sporttudományi területek. A nemrégiben lezárult keresztféléves felvételin például a járműmérnöki, a vezetés és szervezés, a villamosmérnöki, a közlekedésmérnöki és a gépészmérnöki szakok számítottak slágernek. A cégek és intézmények keresik az itt végzett hallgatókat, sokan még egyetemi éveik alatt találnak jól fizető munkahelyet a szakmájukban.

Kovács Zsolt: célunk, hogy Közép-Európa egyik vezető tudásközpontjává váljunk /Fotó: Széchenyi Egyetem

Honnan érkeznek a hallgatóik?

Egyetemünk vonzáskörzete az egész országra kiterjed, sőt az érdeklődés egyre inkább nemzetközi. Ezt mutatja, hogy a hallgatók mintegy kétharmada érkezik a térségből, közel egyharmaduk hazánk más területeiről, és évről évre többen jönnek külföldről.

Célunk, hogy a minőségi képzéseken túl olyan lehetőségeket nyújtsunk számukra, hogy kibontakoztathassák a tehetségüket, egyben jól érezzék magukat nálunk.

Közben élvezhetik korszerű, nyitott laboratóriumainkat, infrastruktúránkat, szolgáltatásainkat, amelyek Európában bárhol megállnák a helyüket. Több száz ipari partnerünk van, duális képzéseink, széles körű gyakornoki programunk révén a hallgatók naprakész, versenyképes tudással lépnek ki az egyetem kapuján.

A stratégiai partnercégek hogyan vesznek részt a hallgatók ösztönzésében?

Ezer szállal kötődünk a térség gazdaságához, szoros kapcsolatokat alakítottunk ki a kis- és középvállalkozásokkal, a kereskedelmi és iparkamarával, a nagyvállalatokkal. Az utóbbiak közé tartozik például az Audi Hungaria, a Huawei, a Telekom, a Vodafone, a Telenor, az Antenna Hungária, a Bosch, a Rába vagy a Gamma Zrt. A cégekkel való együttműködés a gyakorlati helyek biztosításától a kutatás-fejlesztésig számos területre kiterjed. A minőségi felsőoktatás iránt elkötelezett vállalatok mindenben segítik a hallgatókat, partnerként tekintenek rájuk, és motivációt, példát, tapasztalatot, támogatást nyújtanak nekik.

Mekkora forrásból gazdálkodnak?

Több tízmilliárd forintot fordíthatunk működésre és fejlesztésekre, ami többszöröse a modellváltás előtti éveknek. A stabilitás és a kiszámíthatóság mellett ez a bővülés korábban soha nem látott lehetőséget nyújt számunkra. Állami finanszírozásunk egy része már teljesítményalapú elemekhez kapcsolódik, amelyek a képzés és a kutatás színvonalának emelését, a hallgatók lehetőségeinek további bővítését szolgálják.

Már több nemzetközi oktatási ranglistára is felkerültek. Milyen célt tűztek ki a következő évekre?

Valóban, a Széchenyi István Egyetem a néhány nagy múltú magyar egyetem mellett azok közé tartozik, amely évek óta szerepel a globális rangsorokban. A QS felsőoktatási minősítőszervezet tavalyi ranglistája szerint például a világ egyetemeinek legjobb 4 százalékába tartozunk. A Times Higher Education listáján pedig – amely a felsőoktatási intézmények gazdasági, társadalmi hatását és felelősségvállalását vizsgálja az ENSZ által megfogalmazott tizenhét fenntartható fejlődési cél alapján – egyetemünk a fenntartható városok és közösségek kategóriában a világ kétszáz legjobbja közé került. Célunk, hogy nemzetközi láthatóságunk tovább erősödjön, és Közép-Európa egyik vezető tudásközpontjává váljunk.

Az Új nemzeti kiválósági program keretében milyen kutatások zajlanak az egyetemen?

Fő kutatási fókuszaink az akadémiai, vállalati, állami partnerekkel közösen a jövőt meghatározó területekhez kapcsolódnak, mint az autonóm járművek és közlekedési rendszerek, az elektromobilitás, a drónok, a kreatívipar, a digitalizáció, az élelmiszeripari vagy az egészségügyi technológiák.

A Magyarországi Drón Koalíció egyik kezdeményezőjeként, alapítójaként ezen a területen különösen nagy szerepet vállalunk, de intézményünkben működik Magyarország 5G-fejlesztési központja is.

Járműipari kutatóközpontunk számos vállalattal, valamint a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézettel, a Sztakival együttműködésben végzi tevékenységét. Kutatásainkat nemcsak győri központunkban, hanem mosonmagyaróvári campusunkon és a zalaegerszegi ZalaZone-on is végezzük. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy innovációs ökoszisztémánk építésével hallgatóink, oktatóink ötleteiket, fejlesztéseiket a piacon hasznosíthassák. Egyetemünkhöz kapcsolódva már több mint húsz hallgatói startup vállalkozás működik, ezek összesen 380 millió forint kockázatitőke-befektetést nyertek el. Az oktatók-kutatók eredményeinek hasznosítására számos spinoff kezdeményezés is elindult. Mindezeket a győri és zalaegerszegi tudományos és innovációs parki fejlesztéseink is segítik majd, ezek a beruházások intézményünk jövőjének zálogai.