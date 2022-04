Megemeli a nyugdíjakat a kormány, ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be csütörtök délelőtt a kormányinfón. Ezzel a nyugdíj 2022-ben már másodjára emelkedik, de feltehetően nem utoljára. A tárcavezető tájékoztatása szerint a magas infláció – amely a jelenlegi előrejelzések szerint 8,9 százalék körül alakulhat – miatt szükség van az év eleji ötszázalékos nyugdíjemelés kiegészítésére, így július elsejétől további 3,9 százalékkal növeli tovább a nyugdíjakat a kormány. Ráadásul visszamenőleg, azaz az arra jogosultak a júliusi emelt nyugdíj kifizetésével együtt megkapják a januártól esedékes különbséget is egy összegben.

Mennyi lesz a nyugdíjemelés?

Ez azt jelenti, hogy egy átlagos nyugdíjas esetében, akinek decemberben 154 ezer forint körül alakult a nyugdíja és januártól már 161 700 forintot kapott kézhez, annak júliustól 168 ezer forint lesz a juttatása. A kettő közötti különbséget pedig visszamenőleg megkapja, így júliusban még további 37 800 forintot fizet ki neki az állam.

Az alábbi táblázatból ön is kiszámolhatja, nagyjából mekkora nyugdíjemelésre számíthat:



Farkas András nyugdíjszakértő szerint a most bejelentett emelés korrekt, és megfelel az előzetesen vártaknak.

„Természetesen az idősek ennél jóval magasabbnak érzik az inflációt a bevásárláskor, hiszen az élelmiszerek ennél nagyobb ütemben drágulnak, és az ő fogyasztói kosaruknak ez teszi ki nagyjából az egyharmadát, de a kormánynak valamihez viszonyítania kell, és csak az átlag inflációhoz tud, ahhoz képest pedig a 3,9 százalékos emelés teljesen rendben van. A januári emeléssel együtt az idén gyakorlatilag kaptak egy újabb 13. havi juttatást a nyugdíjasok” – mondta a VG-nek a szakértő, aki hozzátette: a júliusi emelés nagyjából 156 milliárd forintos kiadást jelent majd a költségvetésnek.

Várható még további korrekció

A nyugdíjszakértő szerint szinte biztos, hogy a mostani emelés nem az utolsó az évben, hiszen a törvény is előírja, hogy amennyiben az éves infláció magasabb, akkor novemberben ki kell igazítani a nyugdíjakat ennek megfelelően.

Kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke, Virág Barnabás arról beszélt, hogy áprilisban tovább nőnek a fogyasztói árak, így a 2022-es évre vonatkozó jegybanki előrejelzés – amely 7,5–9,8 százalék közötti inflációval számol – esetében már egyre biztosabbnak látszik, hogy a tényleges éves átlagos infláció ennek a sávnak a felső harmadában alakul majd.

Farkas András szerint ugyanakkor még ennél is magasabb lehet a tényleges drágulás.

Több prognózis is 10 százalék körüli vagy afeletti éves inflációval számol 2022-re, így ebben az esetben novemberben még egy 1,1 százalékos, visszamenőleges korrekcióra számíthatnak az idősek, de az sem kizárt, hogy még ennél is nagyobb lesz majd a szükséges korrekció – tette hozzá a szakértő.

Ezt ugyanúgy egy összegben, visszamenőleg kapják majd meg az idősek, mint ahogyan az tavaly novemberben is történt. Akkor 1,2 százalékkal kellett korrigálni a nyugdíjakat.