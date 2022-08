Egyre gyorsabb ütemben nőnek a vállalatvezetői fizetések

Általában a beosztottak fizetése emelkedik gyorsabb ütemben, azonban most a magasabb bérkategóriás, vezetői réteg jövedelme is egyre nagyobb mértékben nő. A vezetői fizetések Magyarországon 1,5 és 3 millió forint között mozognak, de a régiós vezetők még ennél is több pénzt visznek haza.

Bár a beosztottak fizetése rendszerint gyorsabban nő, idén a vállalatvezetők fizetése is egyre nagyobb ütemben emelkedik – közölte a Wyser munkaerőpiaci elemzőcég. Fotó: Shutterstock A közép- és felsővezetők toborzásával foglalkozó társaság felméréséből kiderül, hogy a belföldi munkaerőpiacon nem látszanak a visszaesés jelei, továbbra is sok a betöltetlen álláshely, ezért a bérek is magasak. A vállalatok a nagyobb bérköltségek miatt áremelésre kényszerülnek, ez pedig erősíti az inflációt. A vezetői fizetések Magyarországon bruttó 1,5 millió és 3 millió forint között mozognak, de a régiókért felelős menedzsereké 3,4 millió forint is lehet – derül ki a hétezer vezető juttatási csomagját vizsgáló elemzésből. Újabban ráadásul a vezetők egyre gyakrabban euróban kérik a fizetésüket, miközben céges autót is nehezebb biztosítani számukra. Az informatikai cégeknek pedig az jelenti az egyik legnagyobb kihívást, hogy a jó szakemberek bárhol a világon elhelyezkedhetnek, tehát nemzetközi versenyben kell utánpótlást találniuk. A közlemény szerint a munkaadókat érő kihívások miatt az új munkatársak egyre komolyabb elvárásokkal számolhatnak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy várhatóan a leépítésekkel is óvatosabbak lesznek a cégek, mert a járvány alatt kiderült, hogy a nehézségek ellenére is jobban megéri megtartani az alkalmazottakat, mint megválni tőlük, majd később újakat keresni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján sokkal nehezebben térnek vissza a fejlődéshez azok a vállalatok, amelyek gyors leépítésekkel válaszoltak a hirtelen jött kihívásokra. Rekordbéremelésre készülnek a kis- és középvállalkozások Bár nem csak a bérek számítanak, a munkaerő megtartásának fontos szempontja az inflációkövető fizetés, és egyre több kkv nyújt béren kívüli juttatásokat is.

