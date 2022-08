13.32. Frissítés Döntött az operatív törzs, elmarad az esti budapesti tűzijáték. Kovács Zoltán tájékoztatása szerint az előre jelzett időjárási körülmények között nem biztonságos a tűzijáték megtartása. A tervek szerint a tűzijáték új időpontja 2022. augusztus 27., szombat, 21 óra.

Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyével történt előzetes egyeztetés után az operatív törzs azt javasolja, hogy a ma 17 órakor kezdődő ünnepi szentmisét a Szent István tér helyett a Szent István-bazilikában tartsák meg. A szentmisét követő körmenet helyett az operatív törzs azt javasolta, hogy

a Szent István-bazilikában, a kihelyezett Szent Jobb ereklye előtt zenés imaórát tartsanak.

13.25 Frissítés: Sikeresen megtartották Debrecenben a virágkarnevált. Több tízezren nézték végig az idei debreceni virágkarnevált szombaton: a karneváli menetben tizenhárom színes virágkocsi vonult végig a belvárosból a Nagyerdőbe, köztük különböző művészeti csoportok 1200 táncosa és zenésze teremtett fergeteges hangulatot.

13.05 Frissítés: Több mint egy órája tart az operatív törzs ülése, de a döntés még nem szivárgott ki.

12.05 Frissítés: Az Országos Meteorológiai Szolgálat visszavonta a korábban felhőszakadás veszélye miatt kiadott riasztást Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Nógrád, Békés és Heves megye területén.

Az operatív törzs rövidesen dönt az esti tűzijátékról, ezekben a percekben még tart az ülés. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint holnap estig változatlanul ismétlődő jelleggel, több hullámban kell zivatarokra számítani az országban. Kisebb valószínűséggel ma az északkeleti tájakon, vasárnap a Nyugat-Dunántúlon dörrenhet meg az ég.

A zivatarokat felhőszakadás kísérheti (az ismétlődő cellaátvonulásból akár 25-30, egyes helyeken akár 50 milliméter csapadékkal), de lokálisan jégeső (jellemzően 1–3 centiméteres jégátmérővel) is lehetséges, amelynek környezetében főleg ma az Alföldön viharos (60–90 kilométer per órás) széllökések is előfordulhatnak.

Fotó: Facebook/Kovács Zoltán

Kovács Zoltán: az operatív törzs rövidesen dönt az esti tűzijátékról Reggel 7 órakor megkezdte működését az ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs, amely figyelemmel kíséri az időjárási helyzet alakulását és amennyiben szükséges, dönt a szabadtéri rendezvények biztonságos megtartásához szükséges lépések megtételéről.

Ahogyan arról már korábban is írtunk, az idei augusztus 20-i budapesti tűzijáték megrendezése nagy mértékben függ az időjárástól. Tegnap a kormány felállított egy az időjárással foglalkozó munkacsoportot, aminek feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az időjárási helyzetet és ha kell döntsön az ünnepi rendezvények sorsáról.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közölte, hogy extra szondákat enged fel a légkörbe, hogy pontos és alapos adatokkal szolgálhassanak a hétvégi ünnepi programokra készülők számára.

Az óvatosság nem véletlen, hiszen a 2006. augusztus 20-i ünnepi tűzijáték katasztrófába fulladta a fővárosra lecsapó hatalmas vihar miatt. Akkor 5-en életüket vesztették és 500-an megsebesültek.

Az augusztus 18-21. közötti ünnepi programok közül már volt is ami elmarad az időjárás miatt. A Magyar Honvédség szakértőinek döntése értelmében már lemondták a szombat délelőttre tervezett légi parádét.

A Köpönyeg.hu arról ír, hogy a mai nemzeti ünnep napján erősen gomolyfelhős lesz az ég, és főleg az ország széles, középső sávjában várható ismétlődő zivatar, zápor.

Felhőszakadások és jégesők is lehetnek.

Nagy területen erősödik meg az északnyugati szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek. 25 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.