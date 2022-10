Remek híreket kaptak a piaci áron tankolók

Szerdán csökkennek a hazai üzemanyagárak. A nagykereskedelmi árak esetében jelentettek be csökkenést, ami várhatóan bizonyos mértékig a piaci kiskereskedelmi árakat is érinteni fogja – számolt be róla hétfőn a Holtankoljak portál.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A benzin esetében az árváltozás mértéke bruttó 25 forint, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 22 forinttal csökken.

Szerdától a piaci áron tankolók az alábbi átlagárakat tapasztalhatják a kutakon:

95-ös benzin: 674 forint/liter

gázolaj: 829 forint/liter

Az ársapkás áron tankolók továbbra is mindkét üzemanyagtípusnak 480 forintért vásárolhatják literjét.