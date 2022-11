A Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnése után a HUMDA tulajdonosi joggyakorlója az új, december elsején megalakuló energiaügyi tárca lesz. Ügynökségünk portfóliójából a zöldmobilitási terület energetikai kapcsolódásai különösen hangsúlyosak, de az autó-motor sportban is nagy szerepet kapnak a jövő hajtásláncai, például ma már tesztelnek hidrogénhajtású versenyautókat, továbbá rendeznek hibrid- és elektromos-versenysorozatokat. Ezért is előnyös, és a mobilitás, illetve az autósport kapcsolatának fontosságát jelöli, hogy a Hungaroring szintén ehhez a tárcához tartozik, hiszen komplex megközelítést alkalmazva jobban ki tudjuk használni a szinergikus hatásokat – nyilatkozta Weingartner Balázs.

Fotó: Árvai Károly

Az autó-motor sportnak kapcsolódnia kell a járműiparhoz

Az elnök-vezérigazgató szerint új színt kell vinni a magyar autó-motor sport életébe, amelynek ezzel együtt szintet is kell lépnie.

Ne csak abból álljunk, hogy van egy Forma–1-es futamunk egy évben! Egy sokkal komplexebb szektorrá kell átalakítanunk ezt a világot, amelynek szorosan kapcsolódnia kell az idehaza kiemelkedő gazdasági súlyt képviselő járműiparhoz

– fejtette ki, emlékeztetve, hogy az autóipar szegmensei adják a magyar GDP több mint 20 százalékát, s ez az arány várhatóan tovább fog növekedni a jövőben. „Ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztésben és az innovációban még inkább úttörőkké váljunk, nagy segítséget adhat az autó-motor sport, hiszen az újításoknak a gyakorlatba történő átültetése általában ezen a sportágon keresztül zajlik” – mondta Weingartner, hozzátéve, hogy ezt az álláspontot vallja a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség élére bejelentkezett, korábban a HUMDA-ban is dolgozó Szujó Zoltán is.

A HUMDA maga is fejleszt

Annak érdekében, hogy az ügynökség maga is kezdeményezője legyen az innovációnak, egy saját fejlesztőközpontot működtet, és az elnök-vezérigazgató szerint az látszik, hogy a HUMDA Lab mérnökei által lefektetett irányok nagyon is beváltak. Példaként említette a VG által korábban már bemutatott szimulátorfejlesztést, amelynek lényege, hogy a Hungaroringen valós időben lehetett a pályán köröző versenyautóval megmérkőzni. „S a megfelelő finomhangolás, a GPS-adatok pontosítása és a technológiai platform továbbfejlesztése után akár a telefonunkról belépve is bekapcsolódhatunk majd 21., virtuális versenyzőként a Forma–1-es futamokba” – vázolta a technikai újítás jövőjét a szakember, aki szerint ez

a magas szintű magyar mérnöki tudás is azt bizonyítja: nem véletlenül települnek Magyarországra a járműipar meghatározó szereplői.

Lesz 2023-ban Magyarországon rali-Eb-futam?

Természetesen az ügynökség a szó szoros értelmében vett autó-motor versenysportok jövőjéért is dolgozik – folytatta –, aminek érdekében például akadémiai programot indított nemzetközileg már kvalifikált versenyzőknek, hogy kínálhasson nekik egy stabil jövőképet, és hogy ezek a rali-, gokart- és motorversenyzők a későbbiekben minél jobb eredményeket szállíthassanak Magyarországnak. Idén egyébként 29 versenyző támogatásáról döntött a HUMDA, de a programot jövőre is szeretnék folytatni. Fontos, hogy a HUMDA Academy alulról és felülről is nyitott rendszer, azaz be és ki is lehet kerülni.

Azt ugyancsak fontos célnak nevezte, hogy 2023-ban Magyarország ismét rendezhessen ERC-futamot, vagyis hogy visszakerülhessünk a rali-Európa-bajnokság rendezőországai közé. Idén a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) – a korábbi rendező hiányosságai miatt kiosztott – sárga lapos jelzése miatt nem adhattunk otthont ERC-futamnak.

Azon dolgozunk, hogy visszakerüljön hazánkba az európai raliverseny, amelynek promócióját mindenképpen állami oldalon szeretnénk tartani, a nemzetközi promoterrel már közel vagyunk a megegyezéshez

– mondta.

Fut a közlekedésbiztonsági kampány és a zöldmobilitási program is

A HUMDA mindemellett több közlekedésbiztonsági kampányt is lebonyolított idén, ezek közül kiemelkedik a legkisebbek ismereteinek bővítése, hiszen majdnem 90 ezer gyereknek tanították meg az alapvető közlekedésbiztonsági tudnivalókat az ügynökség szakemberei. Ezenkívül több mint 1300 autósnak, motorosnak és kamionsofőrnek tartottak képzéseket szerte az országban, elsősorban arról, hogy miként kell kezelni a veszélyes közlekedési szituációkat. A motorosokat érinti az a fejlesztés, amelynek részeként a Magyar Közúttal közösen idén tizenhárom veszélyes útszakaszon,

nyolcszáz méter hosszan építettek ki úgynevezett motorosbarát szalagkorlátot,

amelynek lényege a súlyos kimenetelű balesetek kockázatát csökkentő energiaelnyelő funkció.

Az ügynökség portfóliójába tartozó zöldmobilitás területéről szólva Weingartner Balázs megjegyezte: a teljes egészében hozzájuk tartozó zöldbusz-, valamint a nagy sikerű e-kerékpár-program mellett egy nagyon komoly társadalmi szemléletformáló munkát is végeznek, amely hozzájárulhat Magyarország karbonmentesítési céljainak megvalósulásához.