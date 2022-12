A szülők a gyerekeken fognak utoljára spórolni – mondta el a Regio Játék marketingvezetője. Gyaraki Dávid szerint az idei nehéz gazdasági környezetben és az egyre emelkedő energiaszámlák mellett természetesen a családok kénytelenek spórolni, de a várakozások szerint a csemetéiknek ott lesz az ajándék a fa alatt. Az eddigi vásárlások alapján azt lehet látni, hogy a szülők idén karácsonyra a nagy és drágább ajándékokat, játékokat választják. Amiből kevesebb fog fogyni, az a kisebb, úgymond extra játék és kiegészítő. Az idei karácsony a kevesebb, de nagy ajándékról fog szólni.

Fotó: Nagy Gábor / Kisalföld

A slágertermékek az idén is a társasjátékok és a legótermékek lesznek, illetve a készségfejlesztő játékok. Ezek a termékkörök évek óta vezetik a vásárlási sikerlistát, különösen karácsonykor. Gyaraki Dávid elmondta, hogy

Magyarország legónagyhatalomnak számít, hiszen lakosságarányosan a magyar háztartásokban van a legtöbb legókészlet.

A társasjátékok emellett reneszánszukat élik, annak ellenére is nagyon fogynak, hogy az áruk kifejezetten magas. A szakértő azt is elmondta, hogy az okoseszközök és a videójátékok nem veszik el a fókuszt a hagyományos játékoktól. Még arra is voltak próbálkozások néhány éve, hogy ezeket a termékkategóriákat házasítsák, de végül ez a trend abbamaradt.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A vásárlókosarak átlagos mértéke az idei évben nagyjából megegyezik majd a tavalyival. A játékok ára alapvetően emelkedik az infláció, illetve a szállítási költségek miatt. A kereskedőknek muszáj ezeket a költségeket beépíteniük az árakba. A legtöbb magyarországi játékot az üzletek Kínából importálják, a szállítási díjak pedig rendkívül megugrottak az utóbbi időben.

20-30 százalékos drágulás minden játéktípusnál van,

van ahol még több is.

A kosárértékek ennek megfelelően szintén harmadukkal emelkedhettek. A fizikai boltokban átlagosan 12-13 ezer forintot hagynak a kasszáknál a vásárlók, az online áruházakban pedig átlag 15 ezer forintot költenek játékokra. A fizikai boltokban történő vásárlás ezen a piacon egyértelműen dominál, főleg karácsonykor. Sok szülő nem ismeri az új játéktrendeket, és nem tudja, hogy milyen játék milyen kortól lehet megfelelő. Az üzletekben az eladók ebben tudnak segíteni, így a legtöbb szülő a tökéletes fa alá valót inkább az üzletekben szerzi be.