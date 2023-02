Amíg lesz szerencsejáték, addig játékosok is lesznek. Ez a kereslet-kínálat talán még igazabb az olyan országokra, mint hazánk, ahol sok millió embernek több mint 30 évvel a rendszerváltás után is vágyálom a gazdagság, és sok száz ezren a saját lakást sem engedhetik meg maguknak. Innen nézve nem is olyan meglepő, hogy ilyen sokan lottóznak, bízva abban, hogy egyszer rájuk mosolyog a szerencse. Sokan sokféle lottóstratégiát követnek, van, aki állandó számokkal játszik, más pedig mindig máshol, más számokat játszik meg. A főnyeremény azonban csak nagyon keveseknek hull az ölébe, hiába próbálkoznak.

Milliók lottóznak, de kevesen nyernek nagyot

A Világgazdaság megvizsgálta az elmúlt bő tíz év statisztikáit, azaz 2013. január első játékhetétől egészen a mostaniig, és a Szerencsejáték Zrt. honlapján fellelhető adatok szerint

ez alatt az időszak alatt mindössze 34-en lettek milliárdosok hazai lottóval.

Ötöslottóval a bő tíz év alatt 24-en, hatossal tízen, Skandinávval pedig egy ember sem lett milliárdos, igaz, azt hozzá kell tenni, hogy voltak olyanok, akik csak azért nem, mert osztozniuk kellett a főnyereményen más, szintén telitalálatot elérő játékosokkal. Ez a legtöbbször a Skandináv lottónál fordult elő, így magyarázható, hogy miért nem volt ott soha milliárdos főnyeremény. Illetve azzal is, hogy ott a leggyakoribb a telitalálat, így a nyeremény nem képes hosszú hetekig halmozódni, mint a két másik játéknál.

A vizsgált 527 játékhétből skandin 216, hatoslottón 105, ötöslottón pedig 48 telitalálatos született. Azaz a legtöbbször a Skandinávon vagy hatoson volt telitalálatos, a legkevesebbszer pedig az ötösön, de ez a matematikával is magyarázható, hiszen könnyebb 35-ből hét számot eltalálni, mint 90-ből ötöt. Ennek megfelelően az ötöslottón a legnagyobb az átlagos nyeremény: a 48 telitalálatos több mint 70 milliárd forintot hozott a játékosok konyhájára, átlagosan csaknem másfél milliárdot. Hatoson a 105 nyertesre jutó 45,3 milliárd forint átlagosan 431 milliót, a Skandináv lottón pedig 122 millió forintot jelentett a teli találat.

Az ötöslottó a legnépszerűbb

A legtöbben persze az ötöslottóval játszanak, és bár pontos számokat nem közöl minden héten a Szerencsejáték Zrt., a vállalat korábbi tájékoztatása szerint az ötösből hetente átlagosan 3,4 millió, a hatosból pedig 1,6 millió fogy, ha pedig egy-egy nagyobb, milliárd feletti nyeremény halmozódik fel, akkor ezek a számok meg is duplázódhatnak. Ez azt jelenti, hogy az ötöslottó esetén nagyságrendileg tíz év alatt mintegy 1,8 milliárd szelvényt adtak fel.

Melyik lottóval lehet a legtöbbet nyerni?

Ezek közül mindössze 47 millió volt nyertes (ebbe minden találatos, tehát a kettes is beletartozik), összesen pedig 202 milliárd forintot nyertek a játékosok. Ha csak a nyertes szelvényeket vesszük figyelembe, akkor átlagosan 4276 forintot lehet nyerni ötösön. Ugyanez az arány a hatoson 4320 forint, a Skandinávon pedig 2968 forint.

Arányaiban ez utóbbinál jut az összes szelvényre a legtöbb nyertes, hiszen ezzel jóval kevesebben játszanak, mint a másik kettővel, mégis az elmúlt tíz évben 26,5 milliónyi nyertes szelvény volt.

Összességében tehát, ha csak a nyertes szelvényekre jutó pénzmennyiséget nézzük, akkor nem a legnépszerűbb ötös-, hanem a hatoslottóval lehet a legtöbbet nyerni. Ugyanakkor mindegyik mellett szól valami, már amennyiben valaki mindenképp játszani szeretne, igaz, a statisztika alapján arra egyikkel sincs túl nagy esély, hogy egyik pillanatról a másikra megváltozzon az ember élete. Viszont erre is volt már példa, elég, ha a győri hajléktalan férfi esetére gondolunk. Igaz, ilyenkor sem árt észnél lenni, mert a hirtelen nyeremény gyorsan el is folyhat az ember kezei közül. Akkor pedig nem marad más, csak újra bízni a vakszerencsében.