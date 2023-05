A klímaváltozás és vonatkozó természeti, gazdasági, társadalmi és kulturális hatásainak itthoni szakértőit vonultatta fel a Válságok és valóságok című előadás-sorozat, amelynek nemhogy pesszimista, egyenesen apokaliptikus volt nemcsak a hangulata, hanem a tényekkel alátámasztott tartalma is.

Lesz itt minden: égszakadás-földindulás.

Már az sem kecsegtetett sok jóval, hogy a rendezvény a Konferencia az összeomlásról alcímet kapta, és a bevezetőben előrebocsátották, hogy nem lesznek válaszok az égető kérdésekre, csak újabb kérdések.

Nem megoldást kínálunk, hanem megnyerhető időt

– közölte az esemény házigazdája, Stumpf-Biró Balázs, akinek a pozíciója ugyancsak ijesztő, hiszen összeomlás-kutató.

Az ő előadásaiban is sokkoló jövendölések sorakoztak, például hogy 2060–2070 táján lehetnek az utolsó betakarítások a Földön, mert addigra olyannyira elhasználjuk a termőtalajokat – hacsak nem irtunk ki egy Kanada méretű erdős területet, hogy termésre fogjuk. 1971 óta többet használunk, mint amennyit a bolygónk kínál, így a nemzetközileg alkalmazott túlhasználás napja ugyan elmaradott afrikai országokban a nyári hónapok végére esik, Magyarországon pedig május végére, az Egyesült Államokban már az új év legelső napján elkönyvelhetik.

Rostási Ágnes szolgáltatott némi reményt.

Ezzel párhuzamosan 2025-re a világ fele nem jut majd folyamatosan megfelelő mennyiségű és minőségű vízhez, és 2030-ra 700 millió ember szorulhat rá a költözésre. A bolygó vízkészletének 97,5 százaléka sós, a fennmaradó 2,5 százalékból 1,5 hozzáférhetetlen, a maradék 1-ben pedig benne van az is, amit az élőlények, tehát az ember, az állatok és a növények magukban raktároznak, azaz 0,5 százalékkal lehet gazdálkodni – ennek pedig a 70 százaléka megy a mezőgazdaságra.

A mikro- és nanoműanyagok révén heti egy bankkártyányi műanyagot fogyasztunk el,

és az összes negatív hatás végeredményeként 2045-re a párok többségének művi segítségre lesz szüksége a reprodukcióhoz.

A csodálatos agy is csal

Rohanunk tehát a végünk felé, ezért okos megismerkedni a Seneca-görbével, amely leírja, hogy ugyan lassan és hosszan fejlődik egy csoport, de amikor eléri a kritikus pontot, pillanatok alatt összeesik. Ez nálunk a nem megújuló energiaforrások elfogyásakor valószínű – sőt, lehet, hogy már el is értük a csúcspontot, csak még hajt minket a lendület.

Stumpf-Biró hivatkozása szerint a Nature magazin 467 hatását azonosította a klímaváltozásnak, amelyek közül a legfontosabb az antibiotikum-rezisztencia, amely 2050-re az első számú halálozási ok lehet, mivel akkorra banálisnak tűnő okok és betegségek révén is meghalhatunk. Ráadásul a WHO becslése szerint egy emberéletnyi idő során 40 százalékos valószínűséggel lesz még a Covidhoz mérhető járvány.

A 8-as pont üti az összes többit. Fotó: ENSZ

Nem festett vidámabb képet Szalóczy Zsolt, a Cassandra-program fizikusa sem, aki azzal nyitott, hogy tavaly a Financial Timesnál a „polikrízis” lett az év szava, ami teljesen helyénvaló, merthogy minden mindennel összefügg. Szerinte az ENSZ 17 fejlődési céljából a gazdasági növekedés agyonüti az összes többit, és az összeomlás igenis elindult, csak még nem látjuk. A kérdés inkább az, képesek leszünk-e önmérsékletre, igénycsökkentésre, globális összefogásra és felkészülni mindarra, ami ránk vár.

El kell kezdenünk elfogadni, hogy nem lesz minden

– folytatta Szalóczy Zsolt, részletezve, hogy a mai jóléti társadalmunk alkotóelemeiről majd el kell döntenünk, melyek a kevésbé fontosak, és egyszerűen elengedni.

Keserédes igazságként említette a gumikötél-jelenséget, hogy akármilyen sokkoló és/vagy fontos dolgot hallunk, másnapra visszahelyezkedünk a kiindulóhelyzetünkbe: „Az embert nem is az értelem határozza meg, hanem az érzelmek, azokat pedig a hormonok. A csodálatos agyunk bármennyire komplex, a torzítások és a hormonvezéreltség mentén hozza meg a döntéseit. Csakis abszolút vészhelyzetben cselekszünk azonnal.”

Egybites üzenetek és látszatmegoldások

Gelencsér András levegőkémikus, a Pannon Egyetem rektora is hasonló húrokat pengetett, elmondta, hogy 1981 óta nem tudunk annyi új nem megújuló energiaforrást találni, amennyit a felhasználásunk igényelne, és 2060-ra garantáltan elérjük a sávot, ahol már nem fogjuk tudni fenntartani a ma ismert életünk minden részletét. Ide tartoznak a természeti tünetek, például hogy a hatvanas–hetvenes években a légszennyezettség és az üvegházhatás hőmérsékletre néze ellentétes hatása nagyjából kioltotta egymást, azóta viszont egyértelmű a Föld melegedése, ezért négy évtized alatt az arktiszi jégfelület 40 százaléka elolvadt. Ráadásul a bolygó területei nem egyenletesen melegszenek, az északi pólusnál négyszeres az ütem.

Gelencsér András (középen) a szélsőségekre is felhívta a figyelmet.

Ebből adódnak a szélsőséges jelenségek, például az újonnan meghatározott „hamis tavasszal” is meg kell barátkoznunk. Az eltérő mértékű melegedés miatt ugyanis megváltoznak a légköri folyamatok, és olykor hozzánk is elérnek sarkvidéki légtömegek, mint 2013-ban, amikor március közepén havazódott be az ország. Gyakoribbak továbbá a hideg tavaszi napok, noha enyhe a tél – aztán egyszer csak ránk borul a hőség, amely feltehetőleg rekordokat dönt idén nyáron is.

Ó-ió-ció-dekarbonizáció

– mondta Gelencsér András, hangsúlyozva, hogy a szén-dioxid-mentesítés a reklámkifejezés manapság, de ez csak a káros anyagok 40 százalékát adja, kéne foglalkozni a maradékkal is. Ennek azonban gátja az emberi természet: modellje szerint a választóknak küldött „egybites üzenetek” és a nagyvállalatok „gazdasági érdeke” adja ki a politikai „látszatmegoldásokat”.

Súlyos gondok az Alföldön

Kéri-Nagy Zsolt biztonságelméleti szakértő már a végjátékot villantotta fel, miszerint a víz és más alapanyagok mentén szerveződhetnek a jövő szövetségesi viszonyai, ugyanakkor a felmelegedés okán fel fognak értékelődni az északi és déli hideg régiók. Kérdés, hogy az orosz–ukrán háború nem az Ukrajna területén fellelhető nyersanyag-készletekért folyik-e valójában, hogy kialakul-e űrhadviselés a kettős felhasználású műholdakkal kezdve. Mindennek a legrosszabb kimenetele, hogy a sok-sok ránk váró gond miatt beindul az elszegényedési spirál, ami először kisebb, majd erőszakos bűncselekményekhez vezet, utána pedig bandaháborúkhoz.

Szalóczy Zsolt és Stumpf-Biró Balázs is részletesen elemezte, ami ránk vár.

Rostási Ágnes, a Pannon Egyetem környezetkutatója és agrármérnöke szolgált némi reménnyel, de ő is csak azután, hogy előrevetítette: Magyarország csak az 1890-es évekig számított víznagyhatalomnak, a jövőben főleg a Dél-Alföldön súlyos problémákra kell számítani. Viszont úgy fogalmazott: „Ha sokakhoz eljut az üzenet, és látják a számokat, akkor formálódhat úgy a szemlélet, hogy tegyünk is valamit.”

A lelkészt, pszichológust és klímagyászszakértőt is felvonultató rendezvényen Stumpf-Biró Balázs amolyan utószóként, ha nem is megoldásokat, felkészülési tanácsokat azért kínált.

Pénzügyileg úgy érdemes nekifutni a sötét jövőnek, hogy többféle valutanemben, minél több és lehetőleg stabil országban tartsuk a pénzünket, idővel készpénzben is, ráadásul a kétharmadát a bankszektoron kívül. A harmadik lépés a minél kisebb elemekből álló nemesfémvagyon, a negyedik pedig az alapanyagok.

Az már filozofikusabb megközelítés, hogy a tudatosság-készenlét-ellenálló képesség-gondoskodás, illetve a megbékélés-elengedés-megtartás-visszahozás dupla négyszögébe helyezkedjünk. Mindezek közös nevezője a közösség, amelynek a megtartóereje a szó legszorosabb értelmében az életünket jelentheti, mert, ahogy Stump-Biró mondta: „Betyáros idők jönnek.”