Sajnálatos, hogy a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez (FEOSZ) fordulók nagy része még mindig nincs tisztában azzal, hogy panasza esetén ki tud neki segíteni, hol és mikor rendeződhet a problémája. „Ezért is tartjuk fontosnak minden fórumon felhívni a figyelmet a békéltetőtestületekre, ugyanis hozzájuk lehet fordulni azért, hogy a kereskedővel, szolgáltatóval fennálló vitás ügy ingyen és gyorsan megoldódjon” – hangsúlyozta a Világgazdaság megkeresésére Baranovszky György, a FEOSZ ügyvezető elnöke, hozzátéve:

e szervezetek legfontosabb feladata, hogy valamilyen módon a fogyasztó és a vállalkozás között egyezséget kíséreljenek meg létrehozni. Ám ha esetleg erre nem kerül sor, akkor is eldöntik, hogy a fogyasztó kérelme megalapozott-e, vagy sem.

A legfontosabb a fogyasztók számára, hogy az eladók, szolgáltatók kötelesek együttműködni a békéltetőtestületek eljárásában.

Fotó: Shutterstock

Az eljárás előnyei

A békéltetőtestületi eljárás előnyei közé tartozik, hogy ingyenes, gyors, egyszerű, ugyanakkor szakszerű, és mind a két vitás fél – a fogyasztó, illetve a vállalkozás – számára érthető. A fogyasztóvédelemben és a vitás ügyek rendezésében a békéltetőtestületek gyakorlott szakértőkből állnak.

A békéltetőtestületek – amelyeket a kereskedelmi és iparkamarák működtetnek – valamennyi vármegyében elérhetők a fogyasztók számára. További pozitívum – ami talán a legfontosabb a fogyasztók számára –, hogy az eladók, szolgáltatók kötelesek együttműködni a békéltetőtestületek eljárásában, azaz az eljárást nem utasíthatják vissza! Ellenkező esetben automatikusan fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. „Ez azt jelenti, hogy a bepanaszolt kereskedő vagy szolgáltató köteles először is írásban nyilatkozni a fogyasztó sérelmét illetően, miszerint elismeri-e, vagy vitatja. Továbbá meg kell küldenie a békéltetőtestület számára az üggyel kapcsolatos bizonyítékait is, és a meghallgatáson is személyesen meg kell jelennie” – emelte ki a FEOSZ ügyvezető elnöke.

Hogyan lehet megoldást kérni?

A fogyasztó számára az a legfontosabb, hogy írásban juttassa el kérelmét a békéltetőtestülethez, amelynek megvannak a maga kötelező tartalmi elemei. A békéltetőtestületek az internetes honlapjaikon „Kérelem” formanyomtatvánnyal segítik a fogyasztókat, hogy minél egyszerűbben a testülethez fordulhassanak. Ez már tartalmazza a szükséges nyilatkozatokat is, így csak ki kell tölteni akár kézírással, akár számítógépen, és el kell küldeni a békéltetőtestületnek.

Fontos, hogy a fogyasztónak a kérelemhez mellékelnie kell az összes, rendelkezésre álló bizonyítékot.

Ilyen lehet például a vásárlásról kapott számla-nyugta, a hiba bejelentését igazoló jegyzőkönyvmásolat, a Vásárlók Könyvébe tett beírás, az átutalt összeg megfizetését bizonyító tranzakció, a megkötött szerződés, a vállalkozás által küldött fizetési felszólítás vagy az adott céggel folytatott levelezések, a szolgáltató részéről megküldött számlaegyenleg.

Baranovszky György kifejtette:

Mindezek tudatában, ha egy mód van rá, legelőször a vitát kíséreljük meg közvetlenül rendezni a kereskedővel, és ezt írásos formában bizonyítanunk kell a békéltetőtestület előtt.

Erre megfelelő lehet például egy, a kereskedőnek elküldött e-mail vagy postai levél, a vállalkozás által a termék hibájáról felvett jegyzőkönyv másolata, netán a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzés. „Végül alapvető követelmény, hogy pontosan fogalmazzunk a kérelemben, és határozzuk meg, mit szeretnénk kérni, elérni a testület eljárásával” – nyomatékosította a szakember. Tehát ne azt írjuk be, hogy „kérem, segítsenek”, hanem ha mondjuk egy hibás laptopról van szó: „Kérem a termék javítását vagy cseréjét.”

Ha bizonytalanok vagyunk, hogy mit kérhetünk, nyugodtan vegyük igénybe azt a lehetőséget, hogy a békéltetőtestületek – szintén ingyen – fogyasztóvédelmi tanácsot adnak a fogyasztókat megillető jogokról és kötelezettségekről.

A kérelemben pontosan fogalmazzunk. Ha például egy hibás laptopról van szó, konkrét dolgot írjunk: „Kérem a termék javítását vagy cseréjét.”

Fotó: Shutterstock

Milyen ügyek jöhetnek szóba?

A békéltetőtestületek számtalan különféle üggyel foglalkoznak, de mindenképpen feltétel, hogy egy vállalkozás és magánszemély közötti vitáról legyen szó. Ezért idetartoznak: