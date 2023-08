Az utóbbi hetek viharos napjai, a mostani enyhébb és súlyosabb káresetek kapcsán a biztosítók most is hangsúlyozzák a kármegelőzés fontosságát. Emellett felhívják a figyelmet az előrelátásra, az óvatosságra is, mivel a tapasztalatok szerint a károk egy része odafigyeléssel, felkészüléssel megelőzhető. Vihar esetén javasolják a járművek fedett helyen történő tárolását, az ablakok zárva tartását.

Különösen fontos az elektronikai berendezések védelme; érdemes túlfeszültség elleni berendezéseket használni, és a viharos időben lekapcsolni a készülékeket a hálózatról.

Fokozott figyelmet kell fordítani házi kedvenceink, a kutyák és macskák számára a védett helyek kialakítására is.

A mostani vihart olyan villámok kísérték, amelyek az éj közepén már-már nappali világosságba borították az eget. Fotó: Komka Péter

Az egész országra lecsapó vihar nyomán a piacvezető lakásbiztosítóhoz, az augusztustól Alfa Biztosító néven működő korábbi Aegonhoz augusztus első négy napjában mintegy kétezren jelentettek be kárigényt. A tomboló szél és a felhőszakadás – az első bejelentések alapján – a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya vármegyékben élőknek okozta a legnagyobb gondot, innen érkezett a legtöbb bejelentés. A városok közül a legtöbb káresetet Budapestről (862) jelentették a biztosítónál.

Az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nél a július utolsó három hetét végigkísérő viharok, kisebb-nagyobb jégverések hétezer kárbejelentést eredményeztek. A várható összes kár (július 10. és augusztus 5. között) elérheti a 730 millió forintot. Az Alfa szakértői még legalább 5700 további esetre számítanak az augusztus eleji viharok nyomán. Becslésük szerint

az augusztus eleji károk teljes összege elérheti a 650 millió forintot.

Hétfő délig közel 2500 bejelentés érkezett a Groupama Biztosítóhoz is. A biztosítótársaság arra számít, hogy a hétvégi viharok miatti kárbejelentések száma a következő napokban tovább nő, elérheti az öt-hatezret is. Hozzátették, hogy az idei nyári viharokkal kapcsolatos kárbejelentések várhatóan meghaladják majd a 16 ezret, kárértékük pedig a kétmilliárd forintot.

Az Allianz Hungária Zrt.-hez hétfőn délután 2 óráig több mint 2200 kárbejelentés érkezett a hétvégi viharos időjáráshoz kapcsolódóan, többnyire vihar és villámcsapás másodlagos hatása miatt. A károk értéke előzetes becslés szerint a 250 millió forintot közelíti. A nagy számú kárbejelentés és a további esőzések miatt a kárrendezés elhúzódhat, éppen ezért

az Allianz azt javasolja ügyfeleinek, hogy éljenek az online kárbejelentés lehetőségével.

A bejelentések 41 százalékánál felhőszakadás, 28 százalékuknál pedig beázás okozott jelentős károkat. A biztosítótársaság kiemelte, a hétvégén is teljes kapacitással folyamatosan dolgoznak a kárbejelentések feldolgozásán.

Mire figyeljenek a lakástulajdonosok?

A biztosítók főleg azt kérik ügyfeleiktől, hogy

lehetőség szerint képekkel dokumentálják a viharok okozta károkat, mielőtt elkezdik a halasztást nem tűrő helyreállítási munkákat,

és a károk bejelentéséhez használják az online ügyfélszolgálati csatornákat. Ma már egyre általánosabb, hogy videóval rögzítik a káreseményeket. Ha nem közvetlenül a biztosítóval kötötték a biztosítást, hanem biztosítási alkuszokon keresztül, akkor, ha értesítik alkuszt, ő sok teendőt levesz a károsult válláról.

Rengeteg pusztítást okoznak a villámok is

A mostani vihart olyan villámok kísérték, amelyek az éj közepén már-már nappali világosságba borították az eget. Érdemes tudni, hogy a villámnak nem kell feltétlenül a házba csapnia. Elég, ha a villám hatására az elektromos hálózatban túlfeszültség lép fel, amire jó néhány elektronikai berendezés érzékeny, és egyből tönkremegy. Miután lehet, hogy csak napokkal később vesszük észre, hogy nem kapcsol be a tévé, nem működik a hifi, laptop stb., ebben esetben az utólagos kárbejelentést is elfogadják. A kármegelőzés itt is fontos.

Érdemes túlfeszültség-szabályozós konnektorba dugni a nagyobb értékű elektronikai eszközöket, illetve a vihar észlelésekor azonnal feszültségmentesíteni kell ezeket az elektromos készülékeket. Jó tudni, hogy a régebbi lakásbiztosítások egy része még nem nyújt fedezetet a villámcsapások másodlagos hatása miatt bekövetkezett károkra. Épp ezért fontos tudni, hogy a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) esetében az erre szerződött 12 biztosítónál már a kötelezően bevállalt alapkockázatok között megtalálhatók a túlfeszültség okozta károk is.

Hogyan zajlik a kártalanítás?

A szabályok szerint a kár bekövetkezését követő két napon belüli kárbejelentés után a biztosító öt napon belül köteles kárszakértőt kiküldeni. A kisebb összegű – jellemzően 100-150 ezer forint alatti, úgynevezett „bagatell” – károk esetében a biztosító rendszerint szemle nélkül, lehet, hogy már 48 órán belül fizet. (Az MFO-szabályzat erre öt napot ad a biztosítóknak.)

Amíg a szemle nem történik meg, addig a kár helyszínén csak a kárenyhítéshez, a további károk megelőzéséhez szükséges mértékű beavatkozást szabad elvégezni, a biztosítót erről érdemes tájékoztatni. A szemle időpontjáig a károsodott tárgyakat mindenképp meg kell őrizni.

Érdemes a kárt egyből fényképekkel, videófelvétellel dokumentálni, ez lényegesen megkönnyíti ugyanis a kártalanítást, és ugyanígy fontos fotókkal rögzíteni a javításokat. A biztosítóval való esetleges vitát a kártalanítási összegről általában eldönti, ha a javítási munkálatokat számlát adó szakemberrel végeztetjük el.