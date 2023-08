A Visa célja, hogy folyamatos fejlesztésein keresztül a digitális fizetés elérhető és biztonságos legyen mindenki számára, ehhez pedig új fizetési módokat és csatornákat tesz elérhetővé. „Magyarországon – ahogy a többi kétszáz országban is, ahol a Visa működik – a helyi piac sajátosságainak megfelelően alakítjuk stratégiánkat, határozzuk meg céljainkat. Ezek között az egyik legfontosabb a közel 30 százaléknyi digitális fizetések arányának növelése. Látunk még területeket, ahol a digitális fizetések tovább könnyíthetik, egyszerűsíthetik a mindennapjainkat, így a szolgáltató szektorban, például a fodrásznál, a fogorvosunknál vagy éppen, ha a vízszerelő jön ki hozzánk valamit megjavítani” – sorolta kérdésünkre a Visa Magyarországért felelős területi vezetője. Majd megjegyezte: folyamatosan és jelentős mértékben fektetnek a magyar piac fejlesztésébe, új partnerségek kialakításába.

A Visa kártyák száma a partnereiknél folyamatosan növekszik.

Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) minap közzétett MNB Fizetési rendszer jelentésből is látszik, hogy 2022-ben a kártyás vásárlások száma 23 százalékkal bővült, az összértéke pedig már az összes készpénzfelvétel értékét is jelentősen meghaladta.

Egyedi programok helyi jellegzetességgel

Ezzel párhuzamosan a Visa magyarországi csapata is dinamikusan növekszik, több és változatosabb helyi aktivitásban gondolkodik.

Örülök, hogy idén például elindítottuk Magyarországon is a Visa She’s Next programját, amely női vállalkozóknak nyújt pénzügyi támogatást és vállalkozásfejlesztési mentorálást

– emelte ki Sármay Bence.

Magyarországon a nemzetközi digitális fizetési szolgáltató az MBH Bankon, az OTP Bankon, az Erstén, a CIB Bankon, a KDB Bankon és a Raiffeisen Bankon keresztül szolgálja ki a kártyabirtokosokat Visa kártyával és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal. A Visa kártyák száma a partnereiknél folyamatosan növekszik. Mint a területi vezető fogalmazott: „Szolgáltatóként a számunkra a legfontosabb motiváció a partnereink bizalma. Az elfogadói hálózat fejlesztésén is folyamatosan dolgozunk. Erre jó példa, hogy támogatjuk például olyan technológiák bevezetését, mint a softPOS – Visa terminológiával Tap to Phone – megoldás, amely lehetővé teszi például, hogy egy házhoz kiszálló villanyszerelőnek kártyával tudjunk fizetni, miután az ő telefonja elfogadó terminálként funkcionál.

Regionális vezető szerep Az idén külföldi nyaralásra induló magyarok közül tízből nyolcan kártyával vagy okoseszközzel fizetnek – derült ki a Visának még az idei nyári nyaralási szezon előtt közzétett, nyolc országra kiterjedő kutatásából.* Ezzel a digitális fizetési adattal a magyarok a régióban elsők, hazánkban megközelítőleg 10 millió kártya van a lakosságnál. A külföldi bankkártyával végrehajtott fizikai vásárlások száma 2014–2019 között 15 millió darabról felment 26-27 millióra, 2022-ben már 30 millió darab külföldi vásárlást regisztrált a jegybank az utazások során.

Magyarország és általában a kelet-közép-európai régió a világ élvonalában jár, ha érintéses fizetésről van szó, szinte bárhol fizethetünk egyetlen érintéssel itthon, és itt nem állunk meg.

Számos közelmúltban fejlesztett, ugyanakkor egyedi szolgáltatást nyitottan várnak a az ügyfelek. A lehetőségek tárháza pedig gyakorlatilag végtelen.

Fotó: Shutterstock

A mobileszközök a mindennapi életünk magától értetődő részei, a Visa tavaly őszi kutatása szerint a magyar válaszadók 62 százaléka előszeretettel használja okostelefonját az interneten vásárlásra, közel a negyedük pedig a boltokban is azzal fizet. Az MNB adatai is megerősítik a felmérés eredményét: 2022-ben egy év alatt megkétszereződött a mobiltárcás vásárlási tranzakciók száma és értéke is.

Látható, hogy a szolgáltatást kipróbáló ügyfelek gyakran használják a mobiltárcás megoldást, és nem is térnek vissza a hagyományos kártyához.

„Fontos kiemelni, hogy ez az innovatív fizetési mód nemcsak hogy új élményt jelent, de biztonságos is, mindezt a tokeneknek köszönhetjük, amelyek a fizetések során helyettesítik a kártyaadatokat, és egy extra biztonsági réteget jelentenek a biometrikus azonosítással együtt. Még akkor is, ha esetleg elhagyjuk vagy ellopják a telefonunkat” – mutatott rá Sármay Bence.

Az élen az okostelefonos fizetés

A magyarok szívesen adják hozzá bankkártyájukat különböző alkalmazásokhoz: leggyakrabban az ételrendelésért, a streamingszolgáltatásokért, a közlekedésért és az utazásokért fizetnek ily módon.

Sármay Bence szerint fontos kiemelni, hogy ez az innovatív fizetési mód nemcsak hogy új élményt jelent, de biztonságos is, s mindez a tokeneknek köszönhető.

Fotó:Visa

A bolti mobilfizetés sem csak a Z generáció vagy a technológia szerelmesei számára mindennapos. A 45–54 éves magyar válaszadók 75 százaléka tisztában van azzal, hogy az üzletekben fizethet okostelefonjával, és 22 százalékuk él is ezzel a lehetőséggel.

Ha bemegyünk egy boltba, megpakoljuk a kosarunkat, és eljutunk a pénztárig, akkor csak odaérintjük a kártyánkat vagy a mobilunkat a terminálhoz, és a pillanat töredéke alatt tudunk fizetni.

Azonban, ha online vásárolunk, akkor sokszor még egy „teljes gyakorlatsort” kell elvégeznünk, hiszen gyakran sok számjegyből álló kártyaadatokat kell begépelnünk.

A kártyabirtokosok igénye a tökéletes fizetési élmény

„A Visa azon dolgozik, hogy az online vásárlás kényelme is növekedjen – emeli ki a területi vezető. A több képernyős, bonyolult checkout folyamat ráadásul növeli a vásárlók lemorzsolódási arányát. Európában 44 százalékos az úgynevezett kosárelhagyási arány, amihez a fizetési élménnyel kapcsolatos problémák is hozzájárulnak. Mi abban hiszünk, hogy azok a digitális megoldások lesznek a győztesek, ahol a vásárlási élménybe szervesen beágyazódik a fizetés. A Visa Click To Pay megoldásához elég egyszer regisztrálni a kártyát, utána bármely további vásárlásnál, ahol ez a fizetési mód elérhető, egyetlen kattintással azonosíthatjuk magunkat, és indíthatjuk a fizetést.”

Fotó: Shutterstock

Ha a jövőre gondolunk, akkor nem mehetünk el a mesterséges intelligencia terén tapasztalt óriási fejlődés mellett.

„A Visa az elsők között, először 30 éve, azaz 1993-ban alkalmazott mesterséges intelligenciát, az első fizetési hálózat volt, amely neurális hálózat alapú technológiát használ a valós idejű, kockázatalapú csaláselemzéshez. A biztonság elsődleges prioritás a Visa számára minden egyes fizetésnél – hangsúlyozta a szakember.

Sármay Bence elmondta: „Az elmúlt öt évben 10 milliárd dollárt fektettünk rendszereinkbe. Korszerű fizetési technológiánk 500 egyedi jellemzőt értékel ki minden egyes tranzakcióra vonatkozóan valós időben, és több mint 3,5 milliárd kártya adatait ellenőrzi szokatlan tevékenységek után kutatva. Mindez azt jelenti, hogy a hálózatunkban a csalási incidensek a legalacsonyabbak közé tartoznak a fizetési átverések között, minden egyes kifizetett 100 dollárra 7 cent jut. Ráadásul Magyarország ezen a területen is élen jár, a csalások aránya hazánkban az egyik legalacsonyabb nemzetközi összehasonlításban.”

* A Visa CEE Utazási és Fizetési Szokások 2023 felmérés a következő országokra terjedt ki: Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. A Kantar kutatócég 2023 márciusában végezte el a felmérést 1000 fős reprezentatív mintán (18–65 évesek) az említett országok mindegyikében.