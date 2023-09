„Az augusztus elsején bevezetett Alfa névvel egy jól ismert márkát váltottunk le. Az új márka egyrészt a színvilágával is kitűnik a piacon, másrészt az elnevezéssel üzen a versenytársaknak. A márkanév bevezetése, az ügyfelek tájékoztatása után, szeptembertől intenzív márkakampányba kezdett az Alfa Biztosító, amelynek hétfőtől indul a második szakasza” – mondta el a pénzügyi szolgáltató csütörtöki sajtótájékoztatóján Bodor Péter, a biztosító értékesítési vezérigazgató-helyettese. A kampány fő üzenete – tette hozzá –, hogy az Alfánál az ügyfelek állnak a középpontban (fontos, hogy ez minden korosztályra értendő), és a biztosító segít nekik egy változó világban, amelynek például az infláció éppúgy a része, mint a digitalizáció.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A névváltás – hangzott el – nem jelent változást a vállalat működésében, a termékeiben, a kötelezettségeiben és az ügyfelek iránti elkötelezettségében. A lépés az ügyfeleket nem érinti, teendőjük ezzel kapcsolatban nincs: a korábban megkötött szerződések változatlan feltételekkel érvényesek, a szolgáltatások pedig továbbra is az eddigi feltételekkel érhetők el.

Zatykó Péter elnök-vezérigazgató tájékoztatása szerint a biztosító 92,8 milliárd forintos díjbevételt ért el 2023 első hat hónapjában, ami 16,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Ezen belül a nem életbiztosítási díjbevételek nőttek kissé nagyobb ütemben, 18 százalékkal. Ami a kárkifizetések alakulását illeti, az első hat hónap 6 százalékos emelkedést hozott a bejelentett károk számában, az értékben viszont már jóval erőteljesebb, 21 százalékos emelkedés történt. A nyári hónapokban viszont – emelte ki Zatykó Péter – látványosan megugrott a viharkárok értéke: a biztosító augusztus végéig 2,8 milliárd forintot fizetett ki meteorológiai károkra, ami 2022 azonos időszakához mérten drasztikus, 45 százalékos emelkedés. A viharkároknál ugyanakkor a személyesen, kárszakértő közreműködésével végrehajtott tranzakciók aránya folyamatosan csökken, és emelkedik a fotó vagy videó segítségével dokumentált esetek száma. A digitalizáció az Alfa Biztosítónál is halad: az online ügyfélszolgálatra az ügyfelek 43 százaléka már regisztrált – és arányuk jövőre várhatóan eléri az 50 százalékot –, miközben az online kárbejelentések aránya éves átlagban már elérte a 61 százalékot. Az új ügyfélszolgálati applikáció fejlesztése is a végső fázisánál tart:

a várhatóan még az idén elinduló alkalmazás egyebek mellett alkalmas lesz a biometrikus azonosításra, és személyre szabott üzeneteket is közvetít majd az ügyfeleknek.

A biztosító által megrendelt Ipsos-kutatás szerint a magyarok egyre tudatosabbak pénzügyi értelemben is: tízből hét ember szerint a biztosítások segítik az ember felkészültségét, tízből nyolcan pedig úgy gondolják, hogy mindenki maga tehet a biztonságáért, és ennek érdekében tudatosan követik a bevételeiket és a kiadásaikat is. Azonban a kutatás szerint csak a lakosság harmada érzi magát felkészültnek az anyagi helyzete romlására. Figyelemre méltó az is, hogy a válaszadók 32 százaléka úgy nyilatkozott: egyáltalán nincs tartaléka vagy megtakarítása, és mindössze az egynegyedük mondta azt, hogy félévnyit meghaladó tartalékkal rendelkezik. Ami a biztosításokat illeti, legmagasabb – 63 százalékos – arányban lakásbiztosítással rendelkeznek honfitársaink, ezt követi a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (57 százalék). Azok, akik nem rendelkeznek biztosítással, ennek okaként leginkább az anyagi helyzetüket jelölték meg.

A legtöbben úgy szeretnének élni, hogy magabiztosan nézzenek szembe a jövő kihívásaival. A kutatás alapján a váratlan helyzetekre való felkészültség egyre nagyobb értékké lép elő. Az Alfa Biztosító küldetése, hogy minél több embernek mutassa meg, hogyan tud felkészülni az élet váratlan kihívásaira

– emelte ki Zatykó Péter.