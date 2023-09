Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke szerint az ország nehéz gazdasági helyzetben van, a külső gazdasági környezet sem támogató, de biztató, hogy a 61. Közgazdász-vándorgyűlésen kiderült:

a legégetőbb kérdésekben a legfontosabb gazdasági döntéshozó miniszterek és a jegybank elnöke is egyetértenek.

Ugyan némileg eltérő az álláspontjuk a kezelésről, de a legnagyobb közellenségnek az inflációt tartják, ennek letörésére kell most összpontosítani.

A Magyar Államkincstár a legnagyobb lakossági állampapír-forgalmazó a hazai piacon.

Fotó: Szabó Miklós / Mediaworks

Bugár Csaba hangsúlyozta: a magas infláció idején csak az államilag támogatott hitelek iránt van visszafogott kereslet. „Ha a közvetlen munkaterületemet nézem, napjainkban már a Magyar Államkincstár piacvezető az állampapírpiacon. A jelentős infláció miatt a lakosság egyre nagyobb része látja úgy, hogy az állampapírok hosszú távon is nagyon megbízható, és értékmegőrző befektetések” – mutatott rá a Magyar Államkincstár elnöke.

Jelezte: 820 ezer ügyféllel rendelkezik a kincstár, ebből 330 ezer babakötvényes lakossági ügyfél.

A Magyar Államkincstár mintegy 7 ezermilliárd forintnyi állampapírt kezel.

„Ebből is látszik, hogy a kincstár továbbra is meghatározó, kiemelt szerepet tölt be az államháztartás finanszírozásában” – nyomatékosította Bugár Csaba.

Bugár Csaba szerint az infláció miatt a lakosság egyre nagyobb része látja úgy, hogy az állampapírok hosszú távon is nagyon megbízható és értékmegőrző befektetések.

Fotó: Berán Dániel

A Magyar Államkincstár elnöke kiemelte: éppen ebben a hónapban nyílt meg a legújabb ügyfélszolgálati iroda a fővárosi Hold utca 4.-ben, a több mint százéves egykori Postatakarékpénztár épületében, amely maga is a takarékosság és a stabilitás jelképe. Ezt az értékrendet kellene átültetni a fiatalok pénzügyi szemléletébe is, akik számára vonzó lehet az online számlanyitás, ma már minden harmadik állampolgár így nyit számlát a kincstárnál.