Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a magyarok pénztárcáját érintően – ez is az Orbán–Trump-csúcs eredménye

A magyar családok megmenekültek egy drámai energiaár-emelkedéstől – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar–amerikai csúcstalálkozót értékelve a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Szijjártó Péter kijelentette: „eendkívül sikeres látogatáson vagyunk túl”, „a rezsicsökkentést meg tudtuk védeni”.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

Utalt rá, ennek a találkozónak nagy tétje volt, hiszen az Egyesült Államok szankciókat vezetett be az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására, és Magyarország – földrajzi adottságaiból fakadóan – muszáj, hogy vásároljon orosz kőolajat, földgázt, mert ha ezt nem teheti, alapvetően borul fel az energiaellátásának biztonsága.

Orbán Viktor elérte, hogy az amerikai kormány mentesítést adjon Magyarországnak az Oroszországból származó kőolaj és földgáz vásárlásakor

– tette hozzá. Hangsúlyozta, a találkozón „semmifajta időtáv nem hangzott el, a miniszterelnök és az elnök kezet fogott arra, hogy mentességet kapunk”, az csak egy technikai kérdés, hogy ezt az illetékes amerikai kormányhivatal hogyan foglalja szövegbe. A miniszter hangsúlyozta, hogy szankciós környezetben két-háromszoros energiaár-emelkedésre kellett volna készülniük a magyar családoknak, valamint a magyar gazdaság szereplőinek.

Szijjártó Péter arra a kérdésre, hogy miért van szüksége Magyarországnak cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlására az Egyesült Államoktól az induló magyar–amerikai energetikai együttműködés részeként, úgy válaszolt: Magyarország egyre több forrásból, egyre több útvonalon vásárol energiahordozókat, mert az egy útvonaltól vagy forrástól függés problémákat jelenthet. Az orosz mellett francia, holland és majd amerikai forrásból is vesznek gázt, utóbbi esetében egy ötéves szerződésről, összesen kétmilliárd köbméterről, vagyis évi 400 millió köbméterről tárgyalnak. „Ezt hívják igazi energiabiztonságnak, nem lecseréljük egy meglévő forrásunkat valamilyen kényszer miatt, hanem a meglevő források mellé más forrásokat is szolgálatba állítunk” – mondta.

Kiemelte, ez történik a nukleáris energia tekintetében is: az új Paksi Atomerőmű egy nagy orosz–francia–német együttműködésben épül, és az építkezést fel tudják gyorsítani, mert Orbán Viktor abban is megállapodott Donald Trumppal, hogy eltörlik a paksi beruházást érintő szankciót, amelyet a Biden-kormány politikai bosszúból léptetett életbe, valamint amerikai fűtőelemeket is vásárolnak, hiszen a nukleáris kapacitás növelése következtében több fűtőelemre van szükség. Szijjártó Péter szólt arról, hogy mivel Magyarországon „folyamatosak a beruházási rekordok”, nagy gyárak épülnek, a mesterséges intelligencia, a nagy adatközpontok újabb energiaforrásokat igényelnek, vizsgálják a kis teljesítményű, futballpályányi nagyságú, egy-egy város vagy ipartelep energiaellátását biztosító, úgynevezett moduláris atomerőművi technológiát, és készen állnak arra, hogy a nukleáris energiának amerikai technológiával nagyobb szerepet adjanak az ország energiaellátásában. „Nincs döntés arról, hány ilyen erőművet szeretnénk”, „ha 5-6-ot telepítenénk, akkor az nagyjából 10 milliárd dolláros költséget jelentene, 10-12 ilyen erőmű akár 20 milliárd dollárt is jelenthetne, ezért nem tudunk itt még végleges összeget mondani” – fogalmazott.