Nyolc év után visszatért Liu Qiangdong, a kínai JD.com alapítója, és rögtön felvázolt egy sokak számára szimpatikusnak tűnő jövőképet arról, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia (MI) a munkát, a logisztikát és a szabadidőt. Liu a Wuzhenben megrendezett World Internet Conference csúcstalálkozón elmondta, hogy a következő évtizedben gyökeresen átalakulhat mindaz, amit ma munkának nevezünk. Pontosabban, hogy a jövőben akár heti egy óra munka is elég lehet, a többi időnkben pedig azt csinálunk, amit csak akarunk.

Heti egy óra munka elég lesz? A kínai technológiai legenda szerint közeledünk az új aranykorhoz / Fotó: Photoroyalty

Az automatizáció nem az emberek helyettesítéséről szól

A JD.com ma már a kínai automatizációs fejlesztések egyik zászlóshajója: Pekingben működő csomagrendező központjában a folyamatok mintegy 90 százalékát robotok végzik. Liu bejelentette, hogy 2026 áprilisában megnyílik a világ első teljesen ember nélküli kézbesítőállomása, ahol a drónok a tetőn szállnak fel és le, míg a robotkarok az épületen belül rakodnak – vagyis a folyamat teljesen emberi beavatkozás nélkül zajlik majd.

A vállalkozó szerint az autonóm raktározás és az intelligens logisztika ma már érett technológiák, és néhány éven belül eljuthatunk oda, hogy a futárszolgálatok teljesen automatizáltan működjenek. Liu úgy fogalmazott:

Öt éven belül a kézbesítőrobotok képesek lesznek azonosítani a jogosultságukat, kinyitni a bejárati ajtót, és biztonságosan a lakáson belül elhelyezni a csomagot.

Bár sokan a munkahelyek elvesztésétől tartanak, Liu szerint az automatizáció nem az emberek helyettesítéséről, hanem a felszabadításukról szól. A nehéz fizikai munkák eltűnésével szerinte a társadalom új területek felé fordulhat: a kulturális kreativitás, a történelemkutatás és a művészeti turizmus felértékelődését jósolja. Merész becslése szerint a globális turizmuspiac öt éven belül akár tízszeresére is nőhet, ahogy az emberek több szabadidőhöz jutnak.

Heti egy nap vagy egy óra munka?

A JD.com alapítója utoljára 2017-ben vett részt a konferencián, mostani visszatérése pedig elég szimbolikusra sikerült, ugyanis a vezető szerint a következő évtized „radikális átalakulás” időszaka lesz, amikor az emberek munkája mindinkább kiegészítő szerepet tölt be.

Eljöhet az idő, amikor heti egy nap – vagy akár csak egy óra – munka is elég lesz

– vetítette előre Liu, hozzátéve, hogy a cél nem a tétlenség, hanem az, hogy az emberek az alkotásra, a felfedezésre és az élményekre koncentrálhassanak. A JD.com víziója egyszerre futurisztikus és provokatív: a robotizációval nemcsak a gazdaság, hanem az életmód is alapjaiban alakulhat át – a kérdés már csak az, hogy a társadalom készen áll-e erre a „mesterségesen intelligens” jövőre.